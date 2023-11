Moderne und fortschrittliche Werbung ist angesagt!

Wer erinnert sich nicht – natürlich nur, falls er alt genug ist – an die Werbung der 70er Jahre? Eine Dame namens Klementine war viele Jahre lang „Germany’s next top model“ und präsentierte sich in hautengen Latzhosen, die erotisch-lasziv die üppigen Kurven dieser Fachfrau unterstrichen. Volksbildungsmäßig war diese Werbung auch ganz weit vorne, denn Klementine – bitte nicht mit der Zitrusfrucht verwechseln1 – erklärte allen, die es wissen oder auch nicht wissen wollten, wie man Wäsche richtig sauber bekommt.

Oder Tilly, die Spülmittel-Allzweckwaffe mit den zarten Händen und der Frisur eines Besens mit Borstenausfall. Das HB-Männchen, die Loriot-Knollennasen mit dem Jahrhundertspruch „Feuer, Pfeife, Stanwell“. Oder auch die göttliche Marianne Koch mit den Gardinen, die nur echt waren mit der Goldkante! Man könnte geradezu ins Schwärmen kommen, wenn man auf diese Hochphase der Fernsehwerbung zurückblickt. Heute ist das anders. Heute dient die Werbung – auch in gedruckte Form einer Vielzahl von Zwecken.

Werbung als zeitgenössische Multi-Purpose-Weapon

Das haben sowohl die Berufswerber unter den Werbetreibenden – also die fortschrittlichen, woken, vielfaltophilen, humanistischen, gendergerechten, bildungsfernen, rassismusfreien und nur noch Denglisch sprechenden Werbeagenturen -, als auch ihre Kunden erkannt. Und an dieser Stelle kommt ein weiterer Faktor ins Spiel: Wie wir alle wissen, befindet sich die Polizei energetisch und ausrüstungsmäßig im Abnutzungkrieg gegen rechte, Granufink-gepowerte Rollatoren-Gangs und säumige Rundfunksbeitragszahler. Aus diesem Grund haben die Beamtenden in ihren adretten Faschingskostümchen für viele Aspekte ihrer hoheitlichen Aufgaben keine Kraft und Zeit mehr. Fahndungsbilder publizieren ist zum Beispiel eine solche Aufgabe, für welche die an so vielen Fronten kämpfende Polizei schlichtweg keine personellen und finanziellen Ressourcen mehr hat.

So verwundert es nicht, dass ein großer Handelskonzern im Norden der Bunten Republik (die allerdings schon lange keine res publica, sondern vielmehr eher eine res privata von Thinktanks und Großkapital ist), neudeutsch formuliert, den “Pacemaker” gibt und diese Art Werbung massiv schaltet. Die weitblickenden Strategen in der Marketing-Abteilung dieser Sekte sehen das Potential auf diesem Gebiet und freuen sich ihren Teil am Gemeinwohl leisten zu können.

Es ist die genialste Idee überhaupt: Warum nicht als nächstes Fahndungsfotos mit Werbung für Bekleidung oder Bettwäsche oder Möbel kombinieren? Eine breite Schicht der Bevölkerung wird so auf Sexualstraftäter und auf all die Plätze und Parks aufmerksam gemacht, in denen das höchste Risiko besteht, Opfer einer Straftat zu werden. Sie werden zudem sensibilisiert und gewarnt gleichermaßen. Wache Zeitgenossen können so noch leichter persönliche Beobachtungen mit der aktuellen Fahndungsliste abgleichen und den einen oder anderen Hinweis an die Ermittlungsbehörden weiterleiten. Wir dürfen gespannt sein auf die baldigst publik werdenden Fahndungserfolge. So geht Polizeiarbeit heute!

Aber auch der die Werbung in Auftrag gebende Part dieser Vielzweckmethode hat einen Nutzen davon: So können die Konzernsekten identische Werbekampagnen sowohl in Wanne-Eickel oder Gaildorf als auch in Abu Dhabi, Ouarzazate oder Tukuwawukubumbu durchführen. Das spart Kosten und Zeit. Die wenigen braunen Neubundesländer im Nazi-Osten, deren Bewohner sich von solcher Art Werbung provoziert fühlen könnten, kann man ja auslassen; erstens gibt es dort weniger No-go-Areas, -Parks und -Plätze, die potentielle Sexualstraftäter anlocken, und somit auch weniger Fahndungsbedarf, und zweitens würden die weißen Ost-Toxler aus Protest bei den entsprechenden Discountern sowieso nur Klopapier oder Klosteine kaufen und daher keinen nennenswerten Umsatz generieren.

Bereit für die Gesellschaft der Zukunft

Ein Sache darf jedoch nicht unerwähnt bleiben: Soll Werbung mehreren Zwecken gleichzeitig dienen und somit der Polizei bei ihrer Arbeit helfen, muss eine Bedingung unbedingt erfüllt werden: Das Feilbieten von Arbeitskleidung bei dieser Art von Öffentlichkeitsarbeit sollte unbedingt unterlassen werden. Kein Mensch aus dem persönlichen Umfeld der zur Fahndung ausgeschriebenen „Ambassadeur de l’amour fou“ sieht sich Werbung für Arbeitskleidung an; so etwas kommt in deren Welt schlichtweg nicht vor. Von daher könnte dann aus diesen Kreisen auch keine fahndungsrelevante Hilfe kommen, und die Hinweis-Verkaufs-Aktion wäre verlorene Liebesmühe.

Änderen sich in Zukunft die Tätergruppen, da sich die Zusammensetzung der Gesellschaft verändert, so kann mit dieser Art Vielzweckwerbekampagne jederzeit auf die neue Situation eingegangen werden. Auch die woken Umgestaltungen des menschlichen Körpers würden dann Berücksichtigung finden. Ein Werbungsfahndungsplakat der Zukunft könnte so zum Beispiel ein wokes, frisch umgebautes Dingsbums im Jogginganzug zeigen, das von einem Außerirdischen verfolgt und dabei von einer Person im schwarz-rot-goldenen Niqab mit dem Handy gefilmt wird.