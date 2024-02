Mordaufrufe, Drohungen, Einschüchterungen: Worten folgen irgendwann Taten

Die ganze Niedertracht, Verlogenheit, Freiheitsfeindlichkeit und Gefährlichkeit des vorherrschenden medienbestimmenden Juste Milieu und des institutionellen Linksstaats mit seinen Zuarbeitern offenbart sich in diesen Tagen schlimmer, als man es sich jemals hätte ausmalen können. Nachdem die Ministerinnen Lisa Paus und Nancy Faeser einen Generalangriff auf alles angekündigt haben, was von der Meinungsfreiheit noch übrig geblieben war, und Paus sich als Kämpferin gegen „Hass und Hetze“ inszenierte, sonderte der linksradikale Hetzclown Jan Böhmermann wenige Tage später in seiner Agitprop-Sendung im ZDF offene Mordaufrufe gegen „Nazis“ ab – womit er Politiker der österreichischen FPÖ und der deutschen AfD meinte. Mit den Worten „Nicht immer die Nazi-Keule rausholen, sondern vielleicht einfach mal ein paar Nazis keulen“, beendete er einen 34-minütigen Beitrag, in dem er sich mit dem anhaltenden Umfrage-Hoch der FPÖ auseinandergesetzt hatte.

Nicht nur rief Böhmermann dadurch also im zwangsgebührenfinanzierten öffentlich-rechtlichen Fernsehen öffentlich dazu auf, Politiker, die er vorher verunglimpft hatte, auf die Art umzubringen, mit der man Nutztiere tötet, um einer Seuche vorzubeugen; die Wortwahl nimmt dabei – ähnlich wie zuvor auch schon die Entgleisungen Sarah Bosettis und von Protagonisten der Umgeimpften-Verhetzungen – ganz bewusst Anleihen in der Sprache des Unmenschen, in der menschenverachtenden NS-Ideologie. Es kommt einem immer mehr so vor, als hätten all die linken Gutmenschen mit ihrer braunen Geisterbeschwörung, die ihr Leben lang vor einer Wiederkehr des Dritten Reichs warnten, nun endlich einen Weg gefunden, all das, was sie ihren Ahnen ankreideten, selbst einmal nach Herzenslust auszuleben: Hass, Gewalt, Vernichtungswille. Das Synonym für all jene, denen alles Inhumane, alles Abscheuliche auch heute wieder hemmungslos angetan werden darf, lautet “Nazis”. Man muss einfach nur die passenden Leute zu “Nazis” erklären – und schon ist all das erlaubt, was es auf deutschem Boden angeblich niemals wieder hätte geben dürfen. Eben auch die Keulung.

“Erfolge” der Zivilgesellschaft

Böhmermann geistlose, primitive und widerwärtige Dauerhetze kostete den Zwangsgebührenzahler im letzten Jahr 651.000 Euro. Bis 2025 wird sein Gehalt auf 713.000 Euro pro Jahr steigen. Dafür darf der schlimmste Agitator in der Maske des Hofnarrs einer medial tonangebenden linksgrünen Minderheit die Menschen (denen das Geld, von dem er lebt, im Extremfall auch unter Androhung von Haftstrafen abgepresst wird) nicht nur Andersdenkende und Oppositionelle verhöhnen und sie das Übelste verleumden, sondern öffentlich zum Abschuss freigeben.

Es war kein Zufall, dass just am selben Tag, als Böhmermann seine hasserfüllte Mordhetze in die Kamera sabberte, die deutsche Innenministerin Faeser ironiefrei vor einer „Vergiftung des politischen Diskurses“ gewarnt – weil die Grünen ihre Veranstaltung zum politischen Aschermittwoch in Biberach wegen schwerer Proteste von Landwirten und Mittelständlern absagen mussten. Die zahllosen Attacken auf AfD-Politiker waren ihr noch nie eine Warnung wert; im Gegenteil: sie verbucht sie vermutlich als Erfolg. Mehr denn je gilt: Jeder, der nicht dezidiert links ist und im Gleichschritt mit der Ampel-Regierung marschiert, wird als „Nazi“ diffamiert und damit faktisch für vogelfrei erklärt. Dieser Gesinnungsterror zeigt die erwünschten Folgen: Im Thüringer Saale-Holzland-Kreis hatte die AfD den parteilosen Matthias Beerbaum als Landratskandidaten nominiert. Wenige Tage später zog er seine Kandidatur jedoch wegen einer dadurch entstandenen „Bedrohungs- und Gefahrenlage“ für seine Familie zurück. Auch zwei Veranstaltungen des Senders AUF1 zu den Themen WHO und Great Reset mussten nach Anschlagsdrohungen abgesagt werden; in Greding frohlockten anschließend Bürgermeiste und linksextreme über die mit Antifa-Methoden “erfolgreich” verhinderten Termine (gegen AUF1-Chef Magnet waren Morddrohungen eingegangen, gegen den Vermieter der Veranstaltungshalle Anschlagsdrohungen).

Die wahren Brandstifter

Dies ist mittlerweile alltägliche Realität im “besten Deutschland aller Zeiten“, wo die “wehrhafte Zivilgesellschaft” – heute im Namen der “Demokratierettung” – Oppositionelle verfolgt und damit genau dort weitermacht, wo ihre geistigen Vorläufer vor 80 Jahren unterbrochen wurden. Jan Böhmermann ist dabei sicher ein besonders krasses Beispiel für die völlige Narrenfreiheit, die wahre geistige Brandstifter und Extremisten in diesem Land haben, um sich den Staat, die Medien, das Bildungswesen und fast den gesamten vorpolitischen Raum zu unterwerfen, die Grundrechte auszuhöhlen und beliebig schalten und walten zu können. Der “ZDF Royal”-Macher hat sich bereits unzählige Entgleisungen erlaubt, von denen jede einzelne einer nicht dezidiert linken Person des öffentlichen Lebens umgehend die Karriere gekostet hätte. FDP und CDU setzte er ebenfalls bereits mit Nazis gleich; während des Corona-Regimes verlangte er, dass in den Medien nur Experten zu Wort kommen sollten, die ihm genehm waren; Sachsen verunglimpfte er – in einem ebenfalls nie geahndeten Fall lupenreiner Volksverhetzung – als „Nazi-Hotspot“.

Auch war er maßgeblich an der Verbreitung des manipulativen „Ibiza-Videos“ beteiligt, das 2019 zum Sturz der türkis-schwarzen ÖVP-FPÖ-Regierung in Österreich führte. In übler Erinnerung auch noch seine Tiraden gegen Alice Schwarzer & Co., als er bezeichnete Frauen, die den Transgender-Wahn ablehnen, als „Scheißhaufen“ (“Turds“) bezeichnete. Das alles hatte jedoch keinerlei negative Folgen für ihn. Im Gegenteil: Wieder und wieder wurde diese Karikatur eines Kabarettisten mit Fernsehpreisen überschüttet. Auch linke Politiker, die sonst jedes Wort auf die Goldwaage legen und überall -außer natürlich bei sich selbst – „Hass und Hetze“ wittern, hatten noch nie etwas an ihm zu bemängeln.

Hat Böhmermann den Bogen überspannt?

Gut möglich jedoch, dass Böhmermann diesmal überzogen hat: Marcel Luthe, der Gründer und Vorsitzende der Good-Governance-Gewerkschaft, hat Strafanzeige gegen Böhmermanns wegen Mordaufruf erstattet; bundesweit hagelte es bei der für das ZDF zuständigen Staatsanwaltschaft Mainz Anzeigen und Strafanträge gegen den Hetzer. Freilich ist nicht zu erwarten, dass diese Erfolg zeitigen werden – den Böhmermann und das ZDF werden sich -wie immer in solchen Fällen- hinter dem dann hier gewohnheitsmäßig großzügig ausgelegten „Satire“-Begriff verschanzen und auf die “Kunstfreiheit” berufen. Schwerer indes wiegt, dass das ZDF selbst nicht die geringsten Anstalten macht, Böhmermanns Exzessen endlich Einhalt zu gebieten: Nicht einmal die mildeste Kritik war bislang aus der Senderleitung zu seinem Tötungsaufruf zu vernehmen. Wenn dann die ersten tatsächlichen “Keulungen” von “Nazis” stattfinden (also von jenen, die zu solchen erklärt werden, der Fall der “Hammerbande” lässt grüßen!), wird man sich dann wieder in vornehmes Schweigen hüllen.

Alles deutet darauf hin, dass er auch weiterhin sein Unwesen treiben darf und sich Millionen frustrierter Zwangsgebührenzahler auch zukünftig von ihm beleidigen und verhöhnen lassen müssen. Böhmermann einziges Verdienst wird vielleicht einmal gewesen sein, maßgeblich zum Untergang des öffentlich-rechtlichen Molochs beigetragen zu haben.