Müller-Milch-Boss bekennt sich erneut zu Weidel

Es gibt Menschen, die sind dank Lebenserfahrung oder Alter, wirtschaftlicher Potenz, Charakter und/oder Rückgrat unabhängig und geistig autark; so autark, dass sie auf selbst noch so schrille Anfeindungen und öffentliche Stimmungsmache hin ihren Überzeugungen treu bleiben und weiter sagen, was sie denken – auch wenn sie das Juste Milieu damit zur Weißglut treiben. Weil es dabei hilft, Milliardär zu sein, gehören natürlich Elon Musk und Donald Trump zur Gruppe dieser freigeistigen Unbeirrbaren – und in Deutschland „Müller Milch“-Erfinder Theo Müller.

Dieser hat nun wenige Monate nach seinem nach seinem Bekenntnis, Kontakt zu AfD-Chefin Alice Weidel zu pflegen, auf erfrischende Weise abermals bewiesen, dass er sich von der medialen Hetze nicht ins Bockshorn jagen lässt. Wie gesagt: Als 84-jähriger Milliardär fällt einem dies zweifellos nicht allzu schwer; dennoch wären andere an seiner Stelle garantiert längst umgefallen. Nicht so Müller. In einem Interview mit der „Neuen Zürcher Zeitung“ (NZZ), die in der deutschen Medienlandschaft zunehmend die Rolle einnimmt, die das einstige “Westfernsehens” in der DDR hat, bekräftigte er erneut: „Ich unterhalte mich gerne mit ihr. Alice Weidel ist eine Freundin.“ Er stellte klar, dass er keineswegs alle Punkte des AfD-Programms teile, kein Mitglied sei und der Partei auch noch nie Geld gespendet habe, lobte aber, dass sie bei der Migration „einfach den Zustand der Legalität wiederherstellen“ wolle.

AfD im “legalen Zustand”

Solange die AfD nicht verboten sei, befinde sie sich „in einem legalen Zustand“. Ein Verbot der Linkspartei fordere auch niemand, obwohl deren Mitglieder öffentlich dazu aufrufen würden, Reiche zu erschießen. In Sachsen sieht er die Chance, dass die AfD eine parlamentarische Mehrheit erreichen könne, wenn andere Parteien an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern würden. Seine Empfehlung, die CDU könne dann als zweitstärkste Kraft der AfD anbieten, „in einer Koalition mitzuwirken – unter der Voraussetzung, dass die CDU den Ministerpräsidenten stellt“, wird natürlich in den Wind geschlagen werden. Erst am Samstag hatte CDU-Chef Friedrich Merz in seinem Newsletter wieder einmal jegliche Zusammenarbeit mit der AfD ausgeschlossen (und damit bewiesen, dass die Union als Service-Opposition Teil des Problems und nicht der Lösung ist).

Auch sonst war Müller nicht um klare Ansagen über den Zustand Deutschlands verlegen. Der deutsche Staat schaue seit Jahren zu, wie millionenfach das Recht gebrochen werde. Obwohl laut Grundgesetz niemand einen Anspruch auf Asyl habe, der aus einem EU-Staat oder einem anderen sicheren Drittland einreise, kämen Migranten ins Land, würden „Asyl“ rufen und dürfen bleiben. Dann beginne ein jahrelanges Verfahren, um festzustellen, ob sie in der Heimat politisch verfolgt werden. Und selbst wenn das am Ende nicht der Fall sei, dürften die Leute in der Regel bleiben. Auch das Problem des Arbeitskräftemangels löse man nicht, indem man den Rechtsbruch dulde, so Müller weiter. Dass Bundeskanzler Olaf Scholz die von angekündigten Abschiebungen im großen Stil gegen SPD und Grüne durchsetzen könnte, hält er für äußerst unwahrscheinlich.

Kein Recht auf eigene Meinung für konservative Leistungsträger

CDU-Chef Friedrich Merz wirft er vor, nicht dazu zu stehen, dass er Millionär sei und stattdessen behaupte, zur „gehobenen Mittelschicht“ zu gehören. Das neue Grundsatzprogramm der CDU sei „mager“. Dass er den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder für eine opportunistische Wetterfahne hält, ließ Müller, der seit 30 Jahren CSU-Mitglied ist, ebenfalls durchblicken. Was die Energiewende betrifft, rechnete er vor, dass sie Deutschland zwischen 500 Milliarden Euro und zwei Billionen Euro koste. Man könne „nicht gleichzeitig aus der Kernkraft und der Kohle aussteigen und Kraftwerke bauen für Gas, das wir nicht mehr haben“. Um den gesamten Energiebedarf mit erneuerbaren Energien zu decken, seien 750.000 Windräder erforderlich, die aber nichts nützen würden, wenn der Wind nicht wehe. Für jedes Windrad brauchen es „eine konventionelle Energiequelle auf Stand-by, um bei Flaute einspringen zu können“.

Das Problem ist, dass Müllers Aussagen eigentlich Bestandteil des ganz normalen Diskurses sein müssten. Die NZZ redet mit ihm und lässt ihn zu Wort kommen – und in Deutschland wird über ihn geschrieben und geredet, wird er zusammen mit Weidel und Co. zum Aussätzigen gestempelt und als Prototyp des konservativen, alten, weißen, reaktionären Mannes, des verhassten Superreichen und angeblichen “Steuerflüchtlings” zudem verleumdet, ohne jegliche Anerkennung für seine Lebensleistung und ohne ihm das Recht auf eine eigene Meinung zuzugestehen. Dabei zeugt das, was Müller sagt, von eben jenem gesunden Menschenverstand, der in Deutschland nicht völlig abhandengekommen ist und da, wo er sich noch Gehör zu verschaffen vermag, sogleich unter Nazi-Verdacht gestellt wird. Während Müller in Deutschland keine Stimme erhält und nur über ihn gesprochen wird -und dies auch noch überwiegend in verleumderischer Weise – sind Deutsche wieder einmal auf die Auslandspresse angewiesen, um noch ausgewogene Informationen zu erhalten.