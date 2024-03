Mutter Courage: FDP inszeniert “rüstige” Strack-Zimmermann als Kriegsprofiteurin

Der FDP-Bellizistin Marie-Agnes Strack-Zimmermann ist inzwischen wirklich gar nichts mehr peinlich. Fast täglich erklimmt die Ukraine-Scharfmacherin mittlerweile neue Gipfel der Geschmacklosigkeit. Ihre Partei fällt ihr in dieser Verstiegenheit nicht etwa in den Arm, sondern unterstützt sie nach Kräften – allerdings auf eine Weise, die Zweifel an der Zurechnungsfähigkeit der “liberalen” Wahlkampfstrategen weckt: Auf einem aktuellen Plakat zur Europawahl, für die “MASZ” als Spitzenkandidatin der FDP antritt, ist MASZ in einem Schwarzweiß-Foto mit entschlossenem Blick zu sehen, dazu prangt der Slogan: „Oma Courage – Streitbar in Europa, Strack-Zimmermann“. Ihre penetrante Eitelkeit vermag sie auch bei diesem Posing wieder nicht abzulegen.

Das Motiv nimmt unverkennbaren Bezug auf das berühmte Theaterstück „Mutter Courage und ihre Kinder“ von Bertolt Brecht, das 1941 in Zürich uraufgeführt wurde. Anscheinend hat man in der FDP allerdings nicht zu Ende gedacht, in welchen eigentlich literarischen Kontext die Matrone Strack-Zimmermann hier gerückt wird: In Brechts Stück geht es nämlich um eine Mutter, die während des Dreißigjährigen Krieges in unstillbarer Profitgier über die Schlachtfelder zieht, um Geschäfte mit den Soldaten zu machen. Nicht einmal der Tod ihrer drei Kinder ändert daran etwas. „Sie glaubt an den Krieg bis zuletzt. Sie lernt so wenig aus der Katastrophe, wie das Versuchskarnickel über Biologie lernt“, so Brechts eigene Definition der von ihm erschaffenen Figur, deren Name heute – dank des gutmenschlich überstrapazierten “Courage“-Begriffs – landläufig falsch bemüht wird.

Es stellt sich die Frage, ob Strack-Zimmermann selbst (oder ihrem PR-Team?) dieser Hintergrund – sei es aus eigener Halb- respektive Unbildung heraus – wirklich nicht bewusst war, oder ob ihr Zynismus inzwischen so weit geht, dass “Mutter Courage” tatsächlich eine positive Figur für sie ist. Letzteres zeugte dann wiederum von einer ganz erstaunlichen Fähigkeit zur illusionslosen Selbsteinschätzung wäre: Denn Strack-Zimmermann gilt ihrerseits als Rüstungslobbyistin und damit Profiteurin des Ukraine-Krieges, dessen Eskalation durch immer weitere Waffenlieferungen ihr offenbar gar nicht schnell und brutal genug vonstattengehen kann. Von Anfang an forderte sie immer neue deutsche und internationale militärische Unterstützung aller Art an die Ukraine und überbietet sich dabei ständig in ihrem Russland-Bashing.

Auf die Frage, ob sie sich mit dem Plakat nicht ein Eigentor geschossen habe, antwortete sie selbst: „Vielleicht ist es auch einfach ein Eigentor, wenn man einen Zusammenhang herstellt, der nicht existiert und stattdessen den Zusammenhang zwischen Oma, Europa und Courage nicht versteht.“ Mit dieser kryptischen Äußerung kann sie jedoch die sich aufdrängenden Parallelen zwischen sich und Brechts Figur nicht mehr ausräumen, dafür sind die Ähnlichkeiten einfach zu groß. Dieses Plakatmotiv jedenfalls könnte dereinst in den Archiven als mahnendes Beispiel dafür dienen, wohin blindwütige Kriegstreiberei Europa auch im 21. Jahrhundert wieder einmal gebracht hat.