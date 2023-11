Na, auch schon aufgewacht? Die Amadeu-Antonio-Stiftung entdeckt den Islamismus

In Deutschland gibt es Islamisten – wer hätte das gedacht! Schließlich galt unser Land – zumindest in der Phantasie von linken NGOs und Wolfgang Benz – bislang als eine Wiedergeburt des toleranten Islam im mittelalterlichen Spanien, wo Lamm und Löwe friedlich nebeneinander schlafen konnten. Schon die Andeutung, es könne sich anders verhalten, galt spätestens ab 2015 als “antimuslimischer Rassismus“, der laut Benz dem Antisemitismus gleichzusetzen sei. Glaubte man Sawsan Chebli und Lamya Kaddor, trauten sich Muslime in Deutschland kaum noch vor die Tür. Vor allem die Frauen nicht, weil an jeder Ecke ein Deutscher lauerte, der ihnen mit einem groben Griff an das Kopftuch das Haupt unsittlich entblößen wollte. Das Straßenbild in unserem Land sagt etwas anderes aus, aber was wissen wir denn schon? Wahrscheinlich ist es unser Rassismus, der uns überall Kopftücher sehen lässt. Vor allem aber deren wundersame Vermehrung in den letzten Jahren.

Auch die Amadeu-Antonio-Stiftung hat sich bislang nicht besonders um Islamismus und dessen Ableger, dem muslimischen Antisemitismus, befasst. Erst, nachdem der Elefant im Raum zu groß geworden ist, um noch um ihn herumschleichen zu können, wird die Erkenntnis verkündet: Der Islamismus tobt durch Deutschland! Böse Zungen könnten nun behaupten, es habe bis dato für die Erforschung und Bekämpfung dieses Phänomens eben keine Fördergelder gegeben. Denn bislang lief die Analyse von Attentaten ungefähr wie folgt ab: Im Falle der Angriffe von Hanau und Halle, bei denen ein Deutscher der Täter war, kam man rasch zum Ergebnis, es handele sich um die extreme Ausprägung eines gesamtgesellschaftlichen Problems. Also mussten weitere Programme gegen “rechte Tendenzen” aufgelegt werden. So entstand mit der Zeit eine redundante Finanzierungsschleife, denn jedes Programm steckte die Grenzen des Rechtsseins enger. Man will schließlich beschäftigt bleiben.

Muslimischer Antisemitismus, wie wir ihn jetzt auf unseren Straßen erleben können oder aber auch allgemeine Randaleaktionen arabischer Jugendlicher in ihren Stadtteilen stießen stets nur kurzfristige Diskussionen an. Das Problem ist seit Jahren bekannt, aber bislang kam die Debatte sehr schnell an einen Kipppunkt. Nach einem kurzen Aufbegehren durch Medien und Politik verfiel man rasch wieder in den alten Trott. Natürlich sei das Verhalten dieser jungen Araber kritikwürdig, das läge aber an – wir ahnen es – ihrer Ablehnung durch die deutsche Gesellschaft. Das Ergebnis war also dasselbe wie oben – mehr Gelder für Projekte gegen Rassismus. Hochbezahlte Experten bastelten also ein paar bunte Broschüren zusammen, welche darüber aufklären, was man Tante Hilde beim Nachmittagskaffee sagen muss, wenn sie die Islamisierung Deutschlands fürchtet. Nämlich, dass sie einer Verschwörungstheorie anhinge, die jeglicher Grundlage entbehre. Der Muezzin reißt sie jeden Freitag aus dem Mittagsschlaf? NRW-Ministerpräsident Wüst sagt, der öffentliche Aufruf zum Gebet sei ein gutes Mittel zur Integration. Was zählt da schon Tante Hildes Mittagsruhe?

Ergebnisoffene Erforschung von muslimischem Antisemitismus sieht anders aus, zumal von vornherein feststand, er müsse irgendwie von den Deutschen übernommen worden sein. Dabei ist auch historisch offensichtlich, dass sich in den Dreißigern mit Adolf Hitler und dem Scheich von Jerusalem, al-Husseini, zwei Gleichgesinnte getroffen hatten. Husseini musste nichts übernehmen, das war alles schon da.

“Konvertieren oder krepieren”

Doch während die Deutschen inzwischen in sich gegangen sind, lebt der Judenhass bei vielen Arabern weiter. Schaut man sich junge Europäer bei den pro-palästinesischen Demonstrationen an, so entsteht eher der Eindruck, dass diese gerade von der arabischen Seite “angesteckt” werden. Als trüge es zur Abwendung des Klimawandels bei, sich dieser vermeintlich gerechten Sache anzuschließen.

Es gab einmal eine Zeit, da machte man sich noch ernsthaft Sorgen, was hinter den Türen der Moscheen gepredigt wurde, denn manchmal sickern beunruhigende Übersetzungen durch. Nicht nur gegen Juden, sondern alle Nichtmuslime, für die es in einem Kalifat “konvertieren oder krepieren” heißen würde. Ob diese Spur nun wieder aufgenommen wird? Hier findet sich nämlich jene geistige Brandstiftung wieder, von der die Medien so gern im Bezug auf “Rechte” reden, ganz ohne “Dog Whistling” und sehr konkret. Auch das Internet, für das sich unser Innenministerium sonst brennend interessiert, ist voll von islamistischer Propaganda. Ganz offen und unversteckt. Wird unser Staat das nun endlich einmal zur Kenntnis nehmen, oder rudert er schon bald wieder zurück? Schließlich könnten sich die islamischen Lobbygruppen davon auf die Füße getreten fühlen, und das sollte bislang um jeden Preis vermieden werden. Aus Angst vor Pauschalisierung wurden auch NGOs wie die Amadeu-Antonio-Stiftung erst sehr spät wach und werden sehr schnell wieder einschlafen, wenn sich der Wind wieder dreht. Fördermittel sind eben wichtiger als Aufklärung – damit man bald wieder die nächsten bunten Broschüren drucken kann.