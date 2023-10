Nabelschau der ÖRR-Journaille im Deutschlandfunk: Alle gegen die AfD

Im öffentlich-rechtlichen “Deutschlandfunk” (DLF) durften linke Mainstream-Journalisten unwidersprochen darüber “diskutieren”, auf welche Weise man die AfD noch besser diskreditieren und diffamieren kann; vordergründig sollte es um die mediale Berichterstattung über die Alternative gehen. Auslöser für die Selbstentlarvung der Diskutanten war die Beschwerde eines Hörers, der monierte, dass die vermeintliche „Inländerfeindlichkeit“ der Partei zu wenig thematisiert werde. Der zugeschaltete Anrufer durfte zunächst noch einmal die ganze Litanei über den angeblich „gesichert rechtsextremen Hintergrund” der AfD abspulen, die ja schließlich “vom Verfassungsschutz festgestellt” worden sei. Hingegen seien AfD-Forderungen nach der Einführung von Indexmieten oder das Auslaufen von Arbeitslosengeld II nach bereits sechs Monaten kaum bekannt. So etwas gilt in linken Kreisen heute also schon als “Inländerfeindlichkeit“.

Bei Ann-Katrin Müller, apostrophiert als “AfD-Expertin“ des frei relotierenden „Spiegel“, stieß er damit erwartungsgemäß auf offene Ohren: Diese monologisierte wie auf Stichwort los: Da immer mehr Menschen darüber nachdenken würden, die AfD zu wählen und auch Teile der CDU „leider“ eine Zusammenarbeit mit ihr in Erwägung zögen, sei es in der Tat wichtig, sich noch näher damit zu befassen, was es denn bedeute, wenn die AfD tatsächlich Politik machen könne. Zwar habe man beim „Spiegel“ auch schon früher darüber berichtet, Müller gab jedoch unumwunden zu, dass man als Medium „so ein bisschen versuche, die AfD nicht zu sehr zu normalisieren“ und sie wie alle anderen Parteien zu behandeln, indem man „denen“ wegen jeder Kleinen Anfrage oder jedem Vorstoß im Bundestag einen eigenen Artikel gebe.

Übereinander, nicht miteinander reden

Auch die „Populismusforscherin“ Paula Diehl, die sich mit der „Normalisierung der extremen Rechten” befasst, wurde eigens aus Rom zugeschaltet. Sie beklagte in reichlich wirren Ausführungen den angeblichen Verstoß der AfD gegen das Demokratieprinzip der Gleichheit. Die Medien seien in ihrer Berichterstattung über Rechtsextremismus zu oberflächlich, was aber auch an ihrem Finanzierungsdruck und dem Stellenabbau liege, der gründliche Recherchen erschwere. Müller antwortete darauf ironiefrei, „bis zum letzten Umfragehoch“ der AfD habe man es „in den Qualitätsmedien ganz gut geschafft“, gewisse „Qualitätsstandards in der AfD-Berichterstattung zu etablieren“. Jedes Medium habe „eins, zwei Leute“, die sich explizit mit der AfD befassen und die verstanden hätten, dass jeder Beitrag auch eine „Bühne“ für die Partei sei. Damit räumt Müller also ausdrücklich ein, dass entweder gar nicht oder nur negativ über die AfD berichtet wird.

Wie üblich wurde auch in dieser DLF-Hausfrauenrunde wieder hier nur das übliche Prinzip des Übereinander-, nicht Miteinander-Redens repetiert; zum Grundkonsens erhobene Vorurteile und Stereotypen über eine demokratisch legitime und im Osten zur stärksten, im Westen zur zweitstärksten politischen Kraft aufgestiegenen Partei wird hier von verblendeten Blasen-Propaganistinnen einmal mehr betrachtet wie eine Krankheit, ein Geschwür, für das es die geeignete journalistisch-publizistische Therapie zu finden gälte. Dass es die AfD ist, die als einzige echte Oppositionsarbeit leistet, die mit ihren pausenlosen unbequemen Anfragen alle größeren Missstände des Linksstaats der letzten Monate aufgedeckt hat (etwa die Bezahlung von Journalisten durch die Regierung, das Ausmaß von Massenvergewaltigungen durch Migranten, finanzielle und sonstige Abgründe der Asylpolitik), wird hier systematisch verschwiegen.

“Spiegel”-Systemtröte über “Demokratiezerstörung”

Dafür wird Dummschwätzen hier zur Tugend – etwa wenn Müller wild daherphrast, je stärker die AfD werde, desto eher werde “die Demokratie zerstört”. Diese Systemtröte glaubt allen Ernstes auch, einen „Rechtsruck“ feststellen zu können, für den die AfD das geschaffen habe, wenn etwa aus der CDU die Forderung nach Abschaffung des individuellen Asylrechts, dem Überdenken der Genfer Flüchtlingskonvention oder die Forderung nach der gewaltsamen Abwehr illegaler Migranten komme. Dass dies irgendetwas mit dem Zusammenbruch des Landes unter einem unaufhörlichen Migrantenansturm zu tun haben könnte, kommt dieser linientreuen Hauptstadtjournalistin keine Sekunde in den Sinn – womit sie abermals den Realitätsverlust der Medienblase im Allgemeinen und ihres Magazins im Besonderen unter Beweis stellt. In der DLF-Runde durfte schließlich auch noch der Medienjournalist Michael Borgers kritisieren, dass in der Berichterstattung “zu wenig herausgestellt” werde, dass die Politik der AfD “das Gegenteil dessen” sei, was ihre Wählerschaft eigentlich fordere. Auch diese abstruse Behauptung wird natürlich mit nichts belegt. Tatsächlich trifft Borgers Vorwurf ausschließlich auf die Ampel-Parteien mit ihrer Deindustrialisierungs- und Verarmungspolitik zu.

Die DLF- Sendung war wieder einmal einzige Propagandaveranstaltung, wie sie für die hoffnungslos auf links gezogene Medienlandschaft der Bundesrepublik so typisch ist. In ihr fand sich nicht ein einziges sachliches Wort zur AfD. Der Programmauftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks wurde wieder einmal schamlos mit Füßen getreten; dass die AfD grundsätzlich negativ und sogar eine Gefahr für die Demokratie sei, stand unhinterfragt fest. Statt einer Informationssendung über die AfD wurde hier ein weiteres stichhaltiges Argument für die Abschaffung der Rundfunk-Zwangsgebühren geboten.