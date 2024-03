Nach massiven Anfeindungen: Menschenrechtsaktivistin Inge Bell verlässt Twitter

Die immer extremere Polarisierung der Gesellschaft und die damit einhergehende Verengung und Vergiftung aller Diskurse hat nun dazu geführt, dass sich nun auch die islamkritische Frauenrechtlerin Inge Bell von Twitter/X zurückgezogen hat. Allerdings nicht aus den gratismutigen und krokodilstränenreichen Motiven, mit denen reihenweise linke Prominente, Behörden, Vereine und regierungsnahe Kulturinstanzen ostentativ ihren Rückzug von der Twitter begründen (und aus denen fast immer Intoleranz über unliebsame Gegenmeinungen spricht, die seit Musks Liberalisierung und Zensurrückbau mit Übernahme der Plattform dort wieder zu Wort kommen dürfen). Nein: Im Falle Bells sind eher die allgemeine Verrohung der Umgangsformen und eine von allen Seiten zu verzeichnende Verletzung kommunikativer und sozialer Mindeststandards auf auch diesem Medium ausschlaggebend für ihre Abkehr.

Inge Bell trägt die Bezeichnung “Menschenrechtsaktivistin” ausnahmsweise einmal zurecht: Denn während sich hinter dem Begriff zumeist ein einseitiger linker bis linksradikaler Pseudoaktivismus verbirgt, dem die Menschenrechte Andersdenkender völlig gleichgültig sind, hat Bell tatsächlich gegen Extremismus aller Seiten engagiert.

„Die menschenfeindliche und demokratiezersetzende Kommunikation auf X (Twitter) ist mit den humanistischen Werten, mit denen ich aufgewachsen bin und die mein Leitstern sind, nicht vereinbar. Ich will nicht Teil dieses Teufelskreises sein und ich gehe aktiv gegen diese systemische digitale Gewalt vor. Denn wir brauchen ein starkes Signal für Demokratie, Rechtsstaat und echte Meinungsfreiheit“, lautete Bells Abschiedsstatement von der Plattform. Seit Anfang März wurde sie von Rechts- und Linksextremisten gleichermaßen, von Trollen sowie vor allem auch von Teilen der Gamer- und „Drachenlord“-Szene mit einer regelrechten Lawine aus niederträchtigsten Diffamierungen und Fälschungen überzogen. Zuvor hatte sie zum internationalen “Zero Discrimination Day” der Vereinten Nationen auf all ihren Social-Media-Accounts einen Text mit Foto gepostet, in dem sie auf Altersdiskriminierung hinwies und ein Schild mit der Aufschrift „Ok Boomer!“ präsentierte, einem abfälligen Spruch der „Generation Z“ gegenüber der sogenannten Babyboomer-Generation.

Primitive Exzesse

Während der Beitrag auf allen anderen Social-Media-Plattformen wohlwollend aufgenommen oder zumindest zivilisiert kritisiert wurde, brach auf Twitter jedoch eine Flut von Hass von allen Seiten über Bell herein. Der ursprüngliche Text wurde durch rassistische, antisemitische, rechts- oder linksextremistische, vulgäre und sexualisierte Slogans ersetzt. Dabei wurden sogar Bell selbst mit Bildbearbeitungsprogrammen verunziert, etwa durch einen an Adolf Hitler erinnernden Oberlippenbart. Die schockierte Angegriffene erklärte dazu: „Antisemitismus ist keine ‚lustige‘ Satire!“ Durch solche gefälschten Bilder würden, so Bell, “Botschaften transportiert, die unter keinen Umständen hinzunehmen sind – weder von unserer Gesellschaft noch von mir persönlich. Ich verwahre mich auf das Schärfste dagegen, dass eine gesamte religiöse Gruppe auf besonders perfide Weise lächerlich gemacht wird. Wer mich und meine Lebensleistung kennt, weiß, dass ich stets an der Seite von Menschen stehe – und gegen jedes menschenrechtsverletzende System.“

Wegen solcher primitiven Exzesse, die die erschreckende Verrohung der Gesellschaft besonders drastisch dokumentieren, hat sich nun eine der ganz wenigen Stimmen von Twitter verabschiedet, die sich tatsächlich für eine zivilisierte Gesellschaft einsetzt und nicht für die Belange einer bestimmten Blase. Das ist bedauerlich; denn gerade Menschen wie Bell sind heute wichtiger denn je – da eine Gesellschaft nur dann (über-)lebensfähig bleibt, wenn alle ihre Glieder gleichberechtigt an ihrer künftigen Gestaltung teilnehmen können, ohne moralisches Klassendenken und ohne selbstgerechte Bevormundung durch einzelne Meinungsträger. Man kann nur hoffen, dass die von Bell angestrengten Strafverfolgungen Erfolg haben und zumindest abschreckende Wirkung entfalten.