Nachhaltige Erneuerung des deutschen Baubestandes

Der Untergang der Welt, des Planeten Erde, unseres Sonnensystems ( natürlich mit Planet X) und auch des Kinderspielparks „Rosa-Queeres Bubu-Land“ in Wokerhausen an der Gender durch das tödliche Gas CO2 rückt immer näher. Die deutsche Gesellschaft muss reagieren.

Schließlich hängt der Kohlenstoffdioxidgehalt auf dem Neptun vom Lastenradfahrer in Bürlünistan und seiner Atemtechnik ab! Eine unumgängliche Maßnahme ist die baubiologisch-vegan-nachhaltige Erneuerung der Bausubstanz in zukünftigen Kalifats-Verwaltungsbezirken.

Die Firma „Burning Schoko-Dessert“ macht ein Angebot

Dieser Problemstellung hat sich ein innovatives Startup gewidmet und eine mehr als nachhaltige, gerechte und rassismusfreie Lösung gefunden. Die großartige Idee dieses aus jungen, gut ausgebildeten Nachwuchsakademikern und fortschrittlich-produktiven sowie hochmotivierten Torpedohydraulik-Ingenieuren aus Westasien und Nordafrika zusammengesetzten Hightechunternehmens läßt sich ganz einfach unter folgendem Motto zusammenfassen: Earning by burning. Sie haben ein Problem? Wir haben die Lösung!

Seit den denkwürdigen Entscheidungen im Buntentag bezüglich einer nachhaltigen und gerechten Erwärmung und einer zeitgemäßen Kernsanierung buntendeutscher Immobilien stehen Besitzer älterer Immobilien wie etwa von Mehrfamilien-Wohnhäusern vor einem Dilemma: Es fehlt das Geld für eine Kernsanierung inklusive dem Einbau neuer moderner und wirkungsvoller Heizsysteme, mit garantiert keinerlei Lärmbelästigung. Auf der anderen Seite wird ein Totalabbruch der Immobilie und ein Neubau gekonnt und nachhaltig von der Verwaltung (ein Hoch auf das Bauamt!) vereitelt. Hier kommt das Angebot der Firma „Burning Schoko-Dessert“ ins Spiel.

Erfolg ist garantiert

Für ein kleines Entgelt hilft unser sach- und fachkundiges Team gerne etwaigen biodeutschen Bewohnern gekonnt beim frühzeitigen und selbstverständlich freiwilligen Auszug aus ihrer Liegenschaft, um so dringend benötigten Wohnraum für die Bevölkerung der Zukunft freizumachen. Da „Burning Schoko-Dessert“ beste Verbindungen in die Verwaltung vieler Landkreise und Städte hat, stehen wir ihnen gerne bei der Vermittlung des passenden behördlichen Ansprechpartners zur Seite, um die fortan unbelegten Unterkünfte gegen stattliches Entgelt den goldstückenden Microchip-Designern als Wohnfläche zukommen zu lassen!

Unter dieser Fachklientel befinden sich dann auch Vorort-Mitarbeiter unserer Firma mit der Neigung zur Intoxikation durch psychotrope Substanzen und einem sich daraus ergebenden Hang zur Pyromanie: Nach wenigen Tagen wird unser Team für die Streichung des Schokopuddings als Nachspeise sorgen und so die Brandstiftungsneigung unseres Agenten sozusagen “entzünden”. Das Ergebnis wird ein kostengünstiger, zu 100 Prozent sicherer Abbruch ihrer belastenden, sanierungsbedürftigen und potenziell horrend-teuren Altlast sein! Einem Neubau ohne bürokratische Hürden und kostspieligen Anträgen steht dann nichts mehr im Wege.

Juristisch keinerlei Risiko

Unsere Mitarbeiter sind Fachleute mit dem gewünschten religiös-kulturellen Hintergrund und garantieren so die damit verbundene Immunität gegen Strafverfolgung in Buntistan. Wir stellen sicher, dass der eingesetzte Famulus sofort nach Beginn des Dachstuhlbrandes weiterreist, eine seine 39 Identitäten annimmt und für einen Einsatz in einem anderen Teil des Vereinigten Wirtschaftgebiets erneut und unmittelbar zur Verfügung steht!

Sollte es wider Erwarten Strafermittlungsbehörden oder Detektiven der zahlungspflichtigen Versicherung dennoch gelingen, unseren Mann vor Ort aufzuspüren, stehen uns Sondereinsatz-Grüngörenschaften zur Verfügung, die mit kulturmarxistischer Überzeugungskraft eine Schuldunfähigkeit des Zündlers wegen dokumentierter Bettnässungsneigung des Urgroßvaters mütterlicherseits oder anderer ähnlich schwerwiegender traumatischer Vorbelastungen durchsetzen. In ganz speziellen Fällen können wir auch mit einer kulturell korrekt in schwarz gekleideten Damen-Delta-Einheit dienen, die – geschickt getarnt durch lautstarkes Jammern (Morbus orientalis) – selbst die verzwicktesten Aufgaben gründlich und juristisch absolut konsequenzenfrei erledigt. Rufen Sie uns einfach an – wir finden eine Lösung!

Das Heizungsgesetz wird zu Ihrer Goldgrube

Der buntesdeutsche Wirtschaftsminister war und ist möglicherweise der Ansicht, sein Gesetz würde den Deutschen schaden und zur Zerstörung der deutschen Wirtschaftskraft beitragen. Weit gefehlt! Der saure Zitronensaft, den er Ihnen einzuschenken gedenkt, wird dank unserer zukunftsweisenden Geschäftsidee zu köstlicher Limonade – und so der Baubranche zu bisher ungeahnten Umsatzhöhen verhelfen!

Wie sagt schon der lebenserfahrene Italiener: “Non tutte le ciambelle escono col buco“, zu Deutsch: „Nicht jeder Donut hat ein Loch“. Was der krisengestählte Azzuro damit sagen möchte, ist dies: Nicht alles im Leben läuft so, wie es geplant war. In diesem Sinne schöne Grüße an den Robert!