Nachschub für Antisemiten und Judenhasser: Deutschland nimmt erste Gaza-Flüchtlinge auf

Was im Prinzip schon vom 7. Oktober an zu befürchten war, als sich die ersten Reaktionen Israels auf den Hamas-Massenmord abzeichneten, wird nun Wirklichkeit: Auf Betreiben von Nancy Faesers Innenministerium sollen zunächst 147 Flüchtlinge aus dem Gazastreifen ins Land geholt werden, bei denen es sich – angeblich – um lokale Mitarbeiter der Regierung handelt. Wer die Glücklichen im Einzelnen sind, wird vom Auswärtigen Amt vorgeschlagen und folgt offenbar weitgehend intransparenten Kriterien. Nur soviel wurde bekannt, dass die Aufnahme unter dem Vorbehalt stehen müsse, im “Einzelfall” dürften keine Erkenntnisse vorliegen, die deutschen Interessen entgegenstünden. Dies teilte das Innenministerium auf eine Anfrage der CSU-Abgeordneten Andrea Lindholz mit. Sehr komisch: Wie dies bei einer durch und durch israelfeindlichen, genuin judenhassenden Bevölkerung gelingen soll, weiß vermutlich nur die Ampel.

Um zu vermeiden, dass “Menschen mit antisemitischer Einstellung nach Deutschland kommen” (als ob es derer, dank Merkels Grenzöffnung, nicht schon Millionen hierzulande gäbe!), würden Gespräche in Ägypten geführt. „Die Sicherheitsbehörden prüfen vor der endgültigen Aufnahmeentscheidung, ob im Einzelfall Sicherheitsbedenken bestehen“, hieß es weiter. Wie viele der Menschen, für die die Aufnahme zugesagt worden sei, bereits eingereist seien, werde – na sowas – “statistisch nicht erfasst”.

Dasselbe Spiel wie bei den afghanischen Ortskräften

Hier droht sich also dasselbe Spiel zu wiederholen, das bereits bei der massenhaften Aufnahme von tatsächlichen und vermeintlichen „Ortskräften“ aus Afghanistan durchexerziert wurde: Aus einer anfangs vermeintlich strikt limitierten und an harte Kriterien gebundenen, angeblich humanitären Billigkeitsmaßname wird ein Brückenkopf, der am Ende zehntausenden potentiellen Straftätern, Terroristen und islamistischen U-Booten die Einwanderung nach Deutschland erlaubt. Im Fall Afghanistans hatte Außenministerin Annalena Baerbock dafür einen regelrechten Shuttle-Service begründet; 1.000 Afghanen pro Monat sollen nach ihrem Willen eingeflogen werden.

Am Ende übersteigt die Zahl der angeblichen „Ortskräfte“ die Zahl der Bundeswehrsoldaten um ein Vielfaches, die überhaupt je in Afghanistan stationiert waren. Erst am vergangenen Donnerstag waren weitere 196 Afghanen in Deutschland eingetroffen. Baerbock ignorierte dabei sämtliche Warnungen und Sicherheitsbedenken, sogar der eigenen Botschaftsmitarbeiter in Pakistan, das die Drehscheibe dieses Massenaufnahmeprogramms ist, von dem natürlich auch die Großfamilien der „Ortskräfte“ profitieren.

“Gespräche” vor Aufnahme reine Formsache

Man muss davon ausgehen, dass für Migranten aus Gaza eine ähnliche Großaktion eingeleitet wird. Unter Verweis auf die angeblich unerträglichen Lebensbedingungen wird es immer mehr Vorwände für immer mehr Zuwanderung geben. Zudem dürfte es kaum möglich sein, Menschen in der dauerkriselnden Großregion des Nahen Ostens zu finden, die den Hass auf Israel oder auf Juden generell nicht mit der Muttermilch eingesogen oder in Lauf ihres Lebens entwickelt haben.

Die Gespräche in Ägypten über eine antisemitische Gesinnung der potentiellen Zuwanderer sind reine Formsache; die “Ankommenden” werden vermutlich schon in der Heimat gebrieft, was sie den deutschen Amtsbütteln vorstammeln müssen, damit sie ihre Aufnahmepapiere erhalten. Wenn nämlich die Ablehnung von Juden tatsächlich ein entscheidendes Kriterium wäre, dann dürfte kaum jemandem aus dieser Region die Einreise erlaubt werden. Hier zeichnet sich also bereits der nächste Dammbruch ab. Aller Erfahrung nach wird die Aufnahme von Menschen aus Gaza nach und nach zunehmen und am Ende ebenfalls in die Tausende, wenn nicht Zehntausende gehen – und so dem ohnehin eskalierenden Antisemitismus in Deutschland neue Nahrung geben.