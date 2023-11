Naher Osten: Israel, du bist zum Monster geworden

Der Wertewesten stinkt immer erbärmlicher vor Selbstgerechtigkeit. Wenn er nicht allmählich zur Besinnung kommt, wird ihm das das Genick brechen. Osama bin Laden war Terrorist. Er soll verantwortlich für die Anschläge auf das World Trade Center am 11. September 2001 gewesen sein. Das ist gut möglich. Gut möglich ist auch, daß 9/11 zu verhindern gewesen sein könnte. Es gibt entsprechende Zeugenaussagen eines Ex-CIA-Mannes, der in der Reagan-Ära für die täglichen Lageberichte ans Weiße Haus zuständig gewesen war. Er heißt Ray McGovern. Er erzählte von einer Kabinettssitzung unter Leitung des damaligen US-Vizepräsidenten Dick Cheney am 11. September 2001, die ständig unterbrochen worden sei von Meldungen á la “die Flugzeuge sind jetzt in der Luft“. Dick Cheney habe sich verbeten, weiter gestört zu werden. Er habe eine Kabinettssitzung zu leiten gehabt.

9/11 wurde bekanntlich zum Anlaß genommen, den “War On Terror” auszurufen, bürgerliche Freiheiten einzuschränken, den Geheimdiensten weitere Schnüffelbefugnisse gegen US-Bürger einzuräumen, es gab den “Patriot Act“, die NSA wurde allmächtig – und das alles passierte knapp zehn Jahre, nachdem der Schnack von der “indispensible Nation” aufgekommen war. Die Sowjetunion war nicht mehr, die USA waren die einzige verbliebene Supermacht, und als politische Doktrin galt, daß die USA fürderhin global unverzichtbar seien. Diese Unverzichtbarkeit sollte durchgesetzt werden gegen alle anderslautenden Ansichten rund um den Globus – und die entsprechende militärische Stärke, sich durchzusetzen, war zweifellos vorhanden. Davon wurde dann auch weidlich Gebrauch gemacht.

“A Letter to America”

Im britischen “Guardian” erschien 2002 ein Artikel mit dem Titel “Letter to America“, ein Brief an Amerika also, dessen Verfasser Osama bin Laden gewesen sein soll. In diesem Brief erklärte Osama bin Laden unter anderem die Motive für den Anschlag auf das WTC am 11. September 2001. Zwei Jahrzehnte lang kümmerte dieser Brief niemanden mehr; doch plötzlich, im November 2023 wurde er im Zuge des Nahost-Konflikts wieder aktuell. Die Generation Z war offenbar willens, sich Osama bin Ladens Brief von damals noch einmal zu Gemüte zu führen und bei “X” (Twitter) waren dieser Tage jede Menge amerikanischer Jungbürger zu sehen, die behaupteten, ihr ganzes Weltbild sei in sich zusammengebrochen, nachdem sie Osama bin Ladens Brief gelesen hatten. Der “Letter to America” erlebte ein ungeahntes Comeback. Eine Passage daraus ging sinngemäß so: “Ihr bringt Hunderttausende von Moslems um mit euren Bomben, brecht aber in großes Geheul aus, wenn 3.000 von euch ihr Leben lassen müssen.”

Der “Guardian” nahm seinen Artikel aus dem Jahr 2002 dieser Tage aus dem Netz. Warum? Damit ihn nicht noch mehr Leute lesen, die darob einer gewissen Nachdenklichkeit anheim fallen könnten, oder schlimmer noch, in Selbstreflexion versinken könnten angesichts der Eigenheiten ihres eigenen Kulturkreises. Wer nur den Brief lese, so der “Guardian” heute, dem fehle die kontextuale Erklärung dazu. Mit anderen Worten: Originale sind nichts für euch. Ihr braucht unbedingt “betreutes Denken“. In Deutscland ist diese Ansicht im Begriff “Haltungsjournalismus” verewigt. Osama bin Ladens Brief strotze vor “Antisemitismus“. Der Terrorist habe sogar das Existenzrecht Israels in Abrede gestellt. Das stimmt. Das hat er tatsächlich geschrieben.Was heutzutage allerdings alles “Antisemitismus” sein soll, geht ebenfalls auf keine Kuhhaut mehr. Und das, obwohl schon der Begriff selbst äußerst vage ist.

Der Wille des “Westwertlers” ist sein Himmelreich

Allerdings frage ich mich, warum man das Existenzrecht Israels jederzeit behaupten, aber keinesfalls abstreiten dürfen soll. Man darf doch auch behaupten, es gebe eine Vielzahl verschiedener Geschlechter – und abstreiten darf man es eher nicht? Israel wurde 1949 als 59. Mitgliedstaat in die Vereinten Nationen aufgenommen und wird von der Mehrheit der internationalen Staatengemeinschaft als eigenständiger Staat anerkannt. Also wird der Staat Israel wohl auch ein Existenzrecht haben. Warum? – Na, wegen der Vereinten Nationen. Wie kommt es dann, daß sich der “Westwertler“, was das Existenzrecht Israels angeht, gern auf die Vereinten Nationen beruft, aber dann, wenn es um die UN-Definition für “Völkermord” im Gazastreifen geht, lieber nichts von den Vereinten Nationen wissen will? Weil der Wille des “Westwertlers” sein Himmelreich ist. Und an seinem Willen wird er sich letztlich noch selbst aufhängen. Er ist ein Opfer von “gefällt mir“.

Es ändert aber nichts. Wenn man die Größe von “Terror” an der Zahl seiner Opfer messen wollte, dann würde Folgendes stimmen: Die USA sind der Welt größter Terrorist. Und zwar mit Abstand. Als die frühere US-Außenministerin Madeleine Albright zu den 500.000 Kleinkindern im Alter von 0-5 Jahren befragt wurde, die aufgrund der amerikanischen Sanktionen gegen Irak gestorben waren, entgegnete sie, das sei es “wert gewesen“. Seither spricht man wohl vom Wertewesten, nehme ich an. Die Lüge scheint ein westlicher Wert geworden zu sein. Brutkastenlüge, Massenvernichtungswaffen-Lüge – und ganz dreist: die “unprovozierter russischer Angriffskrieg“-Lüge in Kombination mit der “heiliger Wolodymyr“-Lüge und der “Rettung der westlichen Werte“-Lüge. Da kommt die ukrainische Sieglüge bloß noch obendrauf.

Druck und Gegendruck

Nun ist es unzweifelhaft so, daß man mit militärischer Macht den Druck im Kessel halten kann, ohne daß es ihm den Deckel davonhaut. Man mache sich allerdings keinerlei Illusionen. Je länger der Druck im Kessel ansteigt, umso heftiger wird der Deckel wegfliegen, wenn die militärische Macht nicht mehr vorhanden ist, um den Deckel auf dem Kessel zu halten. Das ist ein Phänomen, das man zum Ende des Zweiten Weltkriegs bei der Befreiung von Konzentrationslagern beobachten konnte. Einzelne KZ-Wächter wurden von Häftlingen förmlich in der Luft zerissen, zu Brei geschlagen und aufgehängt. In Dachau gab es ein regelrechtes Massaker an den KZ-Nazis – und die Befreier ließen es geschehen. Keine Träne meinerseits. Das nur, um einmal gewisse Gesetzmäßigkeiten aufzuzeigen: Je länger und gemeiner du jemanden malträtierst, desto brutaler wird er sich rächen, sowie er die Macht und die Gelegenheit dazu bekommt.

Hat nun der Staat Israel seit seiner Gründung Araber malträtiert? – Aber ja. Sogar vorher schon. Ein israelischer Premierminister hat es sogar zugegeben. Das war Menachem Begin (1913-1992), der seine politische Karriere als zionistischer Terrorist angefangen hatte und viele Jahre nach dem zionistischen Massaker an den Arabern des Dorfes Deir Yasin (9. April 1948) einräumte, daß es den Staat Israel ohne dieses Massaker nie gegeben hätte. Gegründet wurde der Staat Israel 35 Tage nach dem Massaker, am 14. Mai 1948. Aber Schwamm drüber: Begin hat 1978 den Friedensnobelpreis trotzdem verliehen bekommen.

Was ist eigentlich dieser “Israel” für einer?

Palästina ist übrigens als Staat ohne physisches Land ebenfalls anerkannt von über 130 Nationen weltweit. Fast ist man geneigt, sarkastisch anzumerken, daß dann, wenn Begin dreißig Jahre nach dem von ihm selbst kommandierten Massaker von Deir Yasin den Friedensnobelpreis verliehen bekommen hat, der Friedensnobelpreis für die Hamas-Führung seit sechs Jahren überfällig ist. Die Hamas wurde 1987 gegründet. Das ist jetzt 36 Jahre her. Mit den Preisverleihungen ist es eben so: Es gibt welche, die Preise verleihen – und welche, die sie verliehen bekommen. In Deutschland läßt sich gut beobachten, wie sich die parasitäre “Elite” gegenseitig mit Preisen behängt und bei der Gelegenheit Laudationen absondert, daß sich jedem Freund der Wahrheitsliebe die Zehennägel aufrollen vor Staunen über die Lügendichte in den “Westwerten“. Barack “Obomba” Obama hat ebenfalls den Friedensnobelpreis verliehen bekommen. Retrospektiv betrachtet mag man es gar nicht für möglich halten.

Dieses “Israel“, mit dem man in Deutschland gern “standet“, ist eigentlich nichts weiter als ein Staat. Mit “Israel” zu “standen” enthebt den Deutschen der unangenehmen Aufgabe, zu differenzieren. Meinereiner “standet” immer mit realen Menschen, nicht mit irgendwelchen Staaten. Russische Ukrainer zum Beispiel anstatt mit “die Ukraine“. Oder “Palästinenser“. Zu denen zählte sich ihren eigenen Worten nach auch die legendäre israelische Premierministerin Golda Meir. Genauer: Ich “stande” mit allen Menschen und besonders mit deren Kindern und Hunden, die auf dem Gebiet des einstmals so bezeichneten Palästina leben. Ein großer Teil davon heißt heute eben “Israel“. Wenn mir irgendwann etwas ganz dämliches einfallen würde, dann würde ich vermutlich mit dem Staat “Israel” standen. Einem Staat! Wer in aller Welt kann mit einem Staat “standen“, diesem kältesten aller Ungeheuer? – Ich nicht.

Der “Israel“, mit dem alle “standen“, hat zum Beispiel genau geregelt, welche Palästinenser welche Straßen im israelischen Palästina benützen dürfen. Die israelischen Palästinenser dürfen alle Straßen benutzen, die auf dieser Karte eingezeichnet sind, die nichtisraelischen Palästinenser nur die weißen Straßen – und die roten nur mit Einschränkungen. Die ockerfarbenen Straßen dürfen die nichtisraelischen Palästinenser überhaupt nicht benützen. Und das, obwohl lediglich das hellbraune Gebiet auf der Karte überhaupt auf die Bezeichnung “Israel” hört und zugleich auch die Staatsgrenzen jenes “Israel” verdeutlicht, mit dem alle “standen“. Obwohl: Nicht ganz. Der Gazastreifen (“Gaza-Strip”), der kleine graue Fleck auf der Karte hier an der Grenze zu Ägypten, ging urspünglich mal “ums Eck“, will sagen, entlang der ägyptischen Grenze an der Sinai-Halbinsel ein ganzes Stück weiter nach Süden. Wo der Teil wohl hingekommen ist?

Zionisten und Juden

Ob sich die israelischen Palästinenser mit dieser Straßenbenutzungsregel wohl recht beliebt gemacht haben bei ihren nichtisraelischen “Mitsemiten“? Die Semiten sind alle, die zur semitischen Sprachfamilie zählen. Der amerikanische Zionist, der partout keine nichtisraelischen Palästinenser mag, diese vermaldedeiten Araber, ist im wahrsten Sinn des Worters ein “Antisemit“. Der behauptete “Antisemitismus” der Differenzierungswilligen, denen das grobe “Israel” ein wenig zu pauschal ist, ist so etwas wie das Reservierungs-Handtuch der Zionisten auf den Liegestühlen an der levantischen Küste. Der Deutsche hat im allgemeinen wie niemand sonst Verständnis für solche Handtücher. Das läßt sich an jedem mediterranenen Hotelpool leicht überprüfen.

Ist der “grobe Israel” ein jüdischer Staat? – Jein. Ja, weil er allgemein als solcher definiert wird. Nein, weil das Judentum eine Religion und kein säkularer Staat ist – und weil im Staate Israel nur etwa 80 Prozent der Bevölkerung Juden sind. Ist Israel ein zionistischer Staat? – Das auf jeden Fall. Fast alle Zionisten sind allerdings Juden. Andererseits: Prozentual weit weniger, als Zionisten Juden sind, sind Juden auch Zionisten. In Israel gibt es viele Juden, die gegen die Zionisten sind. Es gibt nicht wenige Rabbiner, die behaupten, der Zionismus verstoße gegen ihre Religion, da Juden ihrer Religion zufolge ein staatenloses Volk zu sein hätten. Ich kenne mich da nicht aus, aber wenn es um das Judentum geht, würde ich einem Rabbiner trotzdem eher Glauben schenken als einem Zionisten. Jedenfalls haben die Juden allen Grund, Nazis zu hassen und meinereiner sieht keinen Grund, ihnen das zu verübeln. Ganz im Gegenteil. Sie haben mein vollstes Verständnis.

Aber wie ist das mit den Zionisten?

Letzthin habe ich hier bei “Ansage” einen Artikel veröffentlicht, in welchem es um die Zionisten unter den Nazis ging, toll herausgearbeitet in dem preisgekrönten Film “Die Wohnung” von Arnon Goldfinger (unbedingt anschauen!). Goldfinger ist der Enkel des 1978 verstorbenen Kurt Tuchler, einem deutschen Zionisten in Tel Aviv, der mit seiner Ehefrau Gerda über die Nazizeit und den Holocaust hinaus eine Freundschaft zum Ehepaar von Mildenstein unterhalten hat. Leopold von Mildenstein war ein Top-Nazi, der Adolf Eichmann zum SD ins spätere Judenreferat geholt hatte. Ein Zionist und ein Nazi, die freundschaftlich verbunden geblieben sind über all die Jahre? Ich habe wirklich gestaunt. Genauer: Ich konnte es gar nicht fassen. Dann habe ich mich ein wenig mit Theodor Herzl beschäftigt, dem Gründervater des Zionismus – und staunte schon wieder. In seinen Jugendjahren hatte sich der Jude Herzl über seine Glaubensbrüder in einer Weise geäußert, die man ihm heute als “Antisemitismus” unter die Nase reiben würde. Und zwar kräftigst – und ganz bestimmt in Deutschland. Theodor Herzl, Namensgeber des Herzlbergs in Jerusalem, ist auch Verfasser des Buches “Der Judenstaat“, erschienen 1896, über ein halbes Jahrhundert vor der Gründung des “jüdischen Staates” Israel. Aber nun zu einem anderen Mann der Zeitgeschichte.

Wie hieß ein wahrer Tausendsassa der Nazis? – Otto Skorzeny (1908-1975). Der SS-Offizier war der Mann für die diffizilen Sachen. Hinter den feindlichen Linien operieren, Mussolini aus seinem alpinen Gefängnis befreien (“Der Adler ist gelandet“) – solche Sachen. Als “Hitlers gefährlichster Mann” wurde er auch bezeichnet. Nach der Landung der Alliierten in der Normandie wurde sogar General Eisenhower von seinen eigenen Leuten versteckt, damit ihn Skorzeny nicht erwischt. Der 1,93-Meter-Hüne Skorzeny war neben Sepp Dietrich einer der ganz Wenigen, zu denen Hitler eine private Freundschaft unterhielt.

Einem Bericht des “Spiegel” aus dem Jahr 2016 zufolge soll der israelische Geimdienst Mossad – eine britisch-amerikanische Gründung -, Skorzeny für einen Mord angeheuert haben. Aus dem Weg geräumt werden sollte der Raketentechniker Heinz Krug, der unter Nasser für die Ägypter an Raketen arbeitete, die dann gegen Israel hätten eingesetzt werden können. Skorzeny kannte Krug aus dessen Zeit in Peenemünde, wo Hitlers “Wunderwaffen” montiert wurden. Die Sache soll so gelaufen sein: Skorzeny bekam einen Anruf vom Mossad, in dem er vor die Wahl gestellt wurde. Entweder der Mossad bringt ihn um, oder aber Skorzeny arbeitet für den Mossad. Skorzeny soll gewusst haben, daß der Mossad auf jeden Fall hält, was er verspricht – und entschloß sich dann lieber, sich vom Mossad “in Dienst stellen” zu lassen. Der Raketentechniker Heinz Krug verschwand dann tatsächlich von der Bildfläche. Ob ihn Skorzeny wirklich selbst um die Ecke gebracht hat, ist bis heute nicht ganz klar.

Rafi Eitan (1926-2019), der 1961 die Mossad-Entführung von Adolf Eichmann aus Argentinien geleitet hatte (“Ukraine! Völkerrecht! Völkerrecht!“) – was meinereiner dem Mossad niemals ankreiden würde, genauso wenig wie den Prozess gegen Eichmann und seine Hinrichtung am 1. Juni 1962 – , hat zugegeben, Skorzenys “Führungsoffizier” gewesen zu sein. Das muß man sich trotzdem einmal vorstellen: Der Mossad heuert einen Supernazi für einen Mord an und begründet das damit, daß Skorzeny sich nicht aktiv am Holocaust beteiligt habe. Ein privater Freund Hitlers! Hat sich nicht aktiv am Judenmord beteiligt!? Ist es überhaupt noch zu fassen? Wenn Skorzeny als Mossad-Agent angeheuert werden konnte, weil er sich nicht “aktiv am Holocaust” beteiligt hatte – weshalb konnte man ihn dann dennoch mit seiner Ermordung bedrohen? Weil er ein Supernazi gewesen ist? Wie das denn? Derselbe Supernazi konnte doch für den Mossad arbeiten? Skorzeny blieb Nazi bis zu seinem Tod! Guter Nazi, schlechter Nazi, oder was? Ganz, wie es dem Mossad gerade passt?

Brav an den Patschhändchen halten

Und so schließt sich der Kreis. Es ist nicht “Israel” oder der “jüdische Staat” oder “die Juden“, die im Gazastreifen einen Völkermord nach UN-Definition begehen. Es sind Benjamin Netanyahu, seine Zionistenkoalition und die staatlichen Stellen Israels, die ihnen gehorchen – und diesen Völkermord durchführen müssen. Die müssen denselben Leuten gehorchen, die an die Verehrer des Judenschlächters Bandera in Kiew Waffen geliefert haben, mit denen die dann gegen jene Russen kämpften, die zuvor den Syrern die Einstellung aller Hilfsleistungen angedroht hatten für den Fall, daß Syrien Israel angreift. Das sind dieselben Leute, die in Sachen Völkermord und Gazastreifen bei der UN mit Judensternen an der Brust vorstellig werden. Das sind dieselben Leute, die bei einer Konferenz der Organisation Afrikanischer Länder (OAU) aus dem Saal geschmissen wurden. Das sind dieselben Leute, deren Chef Netanyahu noch 2019 tönte, daß, wer einen Palästinenserstaat verhindern wolle, die Hamas finanzieren müsse.

Das sind dieselben Leute, gegen die zigtausende von israelischen Juden tagtäglich demonstrieren! Das sind dieselben Leute, die die Gewaltenteilung in Israel geschleift haben. Das sind dieselben Leute, die ihre “fellow Israelis” zu Versuchskaninchen für mRNA-Impfstoffe degradiert haben. Das sind dieselben Leute, die den US-Kongress fest in der Hand haben (Chuck Schumer wie im Kindergarten: Brav an den Patschhändchen halten und dann trotzig immer wieder: “We stand with Israel! We stand with Israel!“). Das sind genau die Leute, derentwegen man sich dringend fragen muß, ob eine “palästinensische Terrororganisation” auch wirklich eine “pro (!)-palästinensische” Terroroganisation ist, oder ob es nicht auch eine “umgedrehte Terrororganisation” sein könnte. Die bisherige “Bilanz” des Terrorangriffs vom 7. Oktober, der auf so unerklärliche Weise nicht zu verhindern gewesen war, zwingt einem diese Frage förmlich auf.

Verbrecher sind nicht immer nur die anderen

Die kill ratio am heutigen Tag: Mindestens 10 nichtisraelische Palästinenser für 1 getöteten israelischen Palästinenser. Wenn die Hamas eine “pro-palästinensische” Terrororganisation sein soll, dann kann sie offenbar nicht richtig rechnen. Und was bekommt man von Netanyahu zu hören, wenn man ihn nach den Gründen für das Versagen des “besten sicherheitskonzeprts der Welt” und dem “Verantwortungsnehmer” dafür fragt? – Bei CNN konnte man es sehen: “Später! Später! Jetzt ist erst einmal der Krieg im Gazastreifen wichtig – alles andere dann später!“. Altes Zionistencredo: Ein Israel ohne Araber.

“Israel” ist nicht Netanyahu, nicht “die Israelis“, nicht “die Juden” – aber ganz sicher der Staat von “die Zionisten“. Die kennen evident weder Gut noch Böse. Und wenn “wir” der “Wertewesten” wären, dann könnten “wir” das auch glasklar erkennen. Können “wir” aber nicht. Weil “wir” nämlich selber schon bloß glauben, daß “wir” der “Wertewesten” seien. Sind “wir” aber nicht. Eine halbe Million toter Ukrainer sind der jüngste Beleg dafür. Und nicht absolut alles an einem Brief von Osama bin Laden ist deswegen falsch, weil er von Osama bin Laden ist. Faß dich endlich an deiner eigenen Nase, du “Wertewesten“, ehe alles zu spät ist. Die Verbrecher im globalen Maßstab sind keinesfalls immer nur die anderen. Und im Gazastreifen findet ein Völkermord statt, kombiniert mit anderen Kriegsverbrechen. So ist das. Und ob dir das gefällt oder nicht, lieber “Wertewesten“, spielt nicht die geringste Rolle.