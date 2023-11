Nahost-Konflikt: Jetzt aber wirklich mal alle Fakten auf den Nachttisch!

Um den nun ewig schwelenden Nahost-Konflikt wirklich verstehen zu können, muss man als Besserwisser ganz tief in die Geschichte der Menschheit eintauchen, ja vielleicht sogar noch in die Zeit, in der der ganze Scheiß noch gar nicht aus der Kanalisation geschwappt ist. In einem vielbeachteten Vortag hat der ehemalige Berater des Pentagons Scott “Scotty” Bitter (Link funktioniert leider nicht mehr, wurde wohl von Biden gelöscht?) erkärt, dass das Trio Infernale (auf Deutsch: „Die drei kleinen Schweinchen“) Soros, Schwab und Gates – die schon seit Anbeginn der Zeit herumfuhrwerken – mit selbstgebastelten atomaren Sprengköpfen dafür gesorgt hat, dass ein gewaltiger Meteorit auf die Erde zurasen und die Dinosaurier, die damals auch den Mittelmeerraum bewohnten, allesamt vernichten konnte.

So hatten die von vielen noch heute verehrten drei Götter (oder Teufel, je nach politischer Gesinnung) endlich die Möglichkeit, die Menschen zu erschaffen. Auf dass die drei Schweinchen für alle Zeiten über ein riesiges Sklavenheer verfügen konnten, um ihre göttlichen (oder teuflischen) Pläne durchzuziehen. Leider aber vermehrten sich ihre Untertanen schneller und unkontrollierter als geplant, sodass die Erde bald überbevölkert war. Also mussten die Schweinchen wieder eingreifen.

Perfektes Chaos

Sie probierten es mit Volks-Impfungen; doch das funktionierte nicht so wie gewünscht – weil doch nicht so viele Menschen starben, wie eigentlich vorgesehen war. Wahrscheinlich war die Dosierung einfach zu niedrig gewesen. Diese Geizhälse! So griffen sie zu einem altbewährten Mittel, dass bei der Auslöschung vieler Aliens auch schon prima funktioniert hatte: Immer dann, wenn sich irgendwo ein Grüppchen bildete, in dem der Einzelne Halt suchen konnte, würfelten sie alles durcheinander, hetzten alle gegenseitig auf, machten alle wieder gleich und verwirrten sie.

So wurden sämtliche Kulturen, Nationen, Grenzen, politische Gesinnungen und Religionen regelmäßig plattgemacht. Und die Menschen blieben Soros, Schwab und Gates als Sklaven treu. Und als sie dann noch neu erfundene Geschlechter hinzumischten, war das Chaos perfekt. Fortan dezimierten sich die „die Menschen“ in schöner Regelmäßigkeit immer wieder gegenseitig, sodass die Erde nicht ins Wanken geriet, sondern schön die Balance halten konnte.

Bis dann eines Tages ein Tyrannosaurus Wladimir aus der durch den Klimawandel aufgetauten sibirischen Tundra auftauchte, über Panzerplatten rollte, dabei so manchen Klima-Kleber übersah und den drei kleinen Schweinchen mächtig in die Eier trat. Den hatten Soros, Schwab und Gates wohl übersehen – oder er war so tief verbuddelt, dass ihn der Meteorit nicht treffen hatte. Egal: Nun war er halt da und machte fortan Jagd auf die drei kleinen Schweinchen. Und wenn sie nicht gestorben sind, jagen sie sich gegenseitig den Rang ab. Oder sie jagen jetzt gemeinsam den Oberbösen, der gerade die Weltenlenker-Bühne betreten hat: Netanjahu, der zynische Zionist. Und wir schreiben einfach weiter und hauen uns gegenseitig die Köpfe ein.