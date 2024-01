Naturkiller Habeck lässt 20 Vogelarten von Windkraft-Prüfliste streichen

Wer ernsthaft noch glaubt, die Grünen seien eine Umwelt- oder Naturschutzpartei, der ist nicht mehr zu retten. Wofür diese Partei 40 Jahre nach ihrer Gründung steht, ist ein grün lackierter globaler Sozialismus, der über die Klima-Agenda und globale Wirtschaftstransformation dasselbe versucht zu verwirklichen, was im Zuge der proletarischen Weltrevolution im 20. Jahrhundert nicht gelungen ist: Die totalitäre Bevormundung der Massen durch eine Funktionärselite, die im feudalen Luxus schwebt und den in Gleichheit verarmten Pöbel effizienter kontrolliert, als sich dies Mao und Stalin je hätten träumen lassen. Wo so gehobelt wird, fallen nicht nur Späne, sondern ganze Baumstämme und Äste. Kein Stein bleibt auf dem anderen.

Wie skrupellos die ökologischen Politgangster dabei vorgehen und alles verraten, zu dessen vorgeblicher Rettung sie einst angetreten sind, zeigt sich in nichts deutlicher als in der wahnhaften Durchsetzung der “Energiewende” in Deutschland. Nichts ist ihnen dabei heilig, ob jahrhundertealte und streng geschützte Märchenhaine im Reinhardwald oder naturgeschützte Wattlandschaften auf Rügen.

Bahn frei für mehr Vogelhäcksler

Und nun kommt die nächste Riesenschweinerei aus dem Hause Habeck: Auf ausdrücklichen Wunsch von dessen “Klima”- und Wirtschaftsministerium aus wurden weitere 20 (!) Vogelarten aus dem Katalog der beim Bau von Windrädern zu prüfenden Tierarten gestrichen. Das bedeutet: Deren Vorkommen, Bestand und deren Bedrohung hat bei der Genehmigung von Windkraftanlagen künftig keinerlei Bedeutung mehr. Auf die klammheimliche Änderung, die auch noch als “Entbürokratisierung” gefeiert wird, machte der Verein für Landschaftspflege, Artenschutz und Biodiversität aufmerksam.

Kranich, Schwarzstorch, Ziegenmelker, Wiedehopf, Graureiher, Nachtreiher, Purpurreiher, Lachmöwe, Mittelmeermöwe, Schwarzkopfmöwe, Seeschwalbe, Alpenschneehuhn, Haselhuhn, Birkhuhn, Auerhuhn, Rohrdommel, Zwergdommel, Mornellregenpfeifer, Wachtelkönig und Waldschnepfe wurden – Habeck sei dank – von der Prüfliste gestrichen und müssen im Zweifel eben daran glauben, wenn Offshore und auf Land die Rotoren wie Häcksler durch die Lüfte sausen, um Fake-Power im großen Stil zu erzeugen. Grüne Politik erweist sich einmal mehr als schlimmste Heimsuchung für Flora und Fauna – und als gemeingefährlichste Mogelpackung der Gegenwart.