Nazi für einen Tag

Sind Sie seit Jahren ein braves und folgsames Herdenschaf? Spenden Sie für Afrika? Ernähren Sie sich vegan mit gelegentlichen Beigaben von zermahlenen Insekten der Klasse Arthropoda? Fahren Sie – oder häufig dann eben auch nicht – Elektroautos des Startup-Unternehmens „Fastburn“ und lassen Sie sich regelmäßig mit Giftspritzen für den Weltfrieden boostern? Dann führen Sie ein politisch korrektes, aber streckenweise doch ereignisarmes Leben.

Sich pansexuell durchs Leben zu pimpern ist zwar linientreu-links-grün-vegan, aber 50 Jahre nach dem Credo „Wer zweimal mit derselben pennt, gehört schon zum Establishment“ der lobotomierten 68er-Generation dann doch auch ziemlich öde. Bringen Sie daher frischen Wind in ihr Leben! Gestalten Sie das Wohnzimmer Ihres Lebens neu! Raus mit den gammeligen Sitzkissen in der Kifferecke und dem durchgerittenen Sofa für therapeutisches Rudelbumsen… her mit der Kiefernholz-Sitzecke im alpenländischen Stil mit rot-weiß karierter Tischdecke und Dekoschale aus Zinn mit zeitlos-schönen Trockenblumen! Werden Sie Kurzzeit-Nazi! Gerne stellt Ihnen die Redaktion der Lebenshilfe-Gazette „Blau-Braun ist die Haselnuss“ voll geeigneter Tipps zur Verfügung, so daß sie problemlos einen Tag als Nazi der Kategorie „Anfänger“ verbringen können.

Es ist einfacher als Sie denken

Möglicherweise sind Sie skeptisch, dieser Herausforderung gerecht werden zu können. Aber Nazi zu sein ist nicht so schwer, wie Sie möglicherweise befürchten. Beachten Sie lediglich ein paar grundlegende Notwendigkeiten -und Ihr ganz persönlicher Abenteuertag gelingt sicher! Vielleicht finden Sie sogar Geschmack daran, „Pimpf“ zu sein, und überlegen sich, dieses Experiment über einen längeren Zeitraum fortzusetzen. Hier nachfolgend ein paar praktische Hinweise.

Nehmen Sie regelmäßig Vitamin D ein. Dies ist ein sicheres Zeichen für eine „Rechtsarmhebe-Gesinnung“. Virile Jung-Antifanten, die ansonsten Ritalin oder andere Lebenserleichterungsmittelchen zu sich nehmen, werden staunen, wie es ist, sich als Nazi zu fühlen! Oder gehen Sie gleich volles Risiko: Stoßen Sie Ihre Umgebung vor den Kopf, indem Sie öffentlich „Globulis“ zu sich nehmen und dies auch lautstark so ankündigen! Damit zeigen Sie auch an, dass sie des Lateinischen nicht mächtig sind und sich wie ein Springerstiefel-Kahlschädel aufs politisch vollendetere Deklinieren verstehen.

Pimp up your Gutmenschenleben!

Fahren Sie Diesel-Auto! Beharren Sie auf dem Verzehr von Fleisch! Färben Sie – falls Sie eine Frau sind – Ihre und / oder die Haare Ihrer Tochter (falls vorhanden) blond und machen Sie sich Zöpfe; mehr Nazi geht nicht! Wenn Sie Dingsbums sind, nehmen Sie lieber Abstand von dieser Methodik, da dann unglaubwürdig.

Ein durchaus provokanter Weg, seiner Umwelt zu signalisieren, dass man mit dem politischen Gegner sympathisiert, ist es, ein gutes Verhältnis zu den Gliedern seiner Familie aufzubauen und zu erhalten. Geeinte Familien, in denen der Vater Oberhaupt und Ernährer ist und nicht der Depp von allen, in denen die Mutter gerne näht und strickt und für eine liebevolle Atmosphäre in einem deutschen Heim sorgt, sind für den politisch durchgüllten Grünling ein rotes Tuch. Erziehen Sie Ihre Kinder dann auch noch zu höflichen, aufmerksamen und intelligenten Menschen , die lesen, schreiben und rechnen können und mehr als westasiatische Grundlaute beherrschen – damit sorgen Sie todsicher für Empörung in Ihrer Umgebung!

Weitere Steigerung der Konzepts möglich

Die bereits erwähnten Schockmaßnahmen bringen Ihnen noch nicht den so sehr erwünschten Nervenkitzel? Verzagen Sie nicht! Es gibt noch weitere Werkzeuge, um Ihren geisttötenden Alltag als Herdenschaf wirkungsvoll zu kontrastieren und so wieder mehr Pepp in Ihr Leben zu bringen. Ganz unerschrockenen Gemütern steht der Weg in eine Buchhandlung oder zum Heilpraktiker offen. Oder singen Sie textsicher Weihnachtslieder oder gar Volkslieder mit! Feiern sie traditionelle deutsche Feste wie Sonnwendfeiern oder Erntedank! Pflegen Sie Ihren Vorgarten! Leben Sie nicht vom Staat, sondern arbeiten Sie produktiv und mit Freude! Oder probieren sich auch den finalen „Teilzeitnazi“-Adrenalinkick: Besuchen Sie ein Moschee in Ihrer Umgebung und behalten Sie dort Ihre Schuhe an! Das eröffnet Ihnen anschließend auch gleich noch die Möglichkeit, eine Bluterguss-Salbe auf Kräuterbasis einzusetzen… womit sich der thematische Kreis rund ums Fachgebiet “braun-esoterisch” formvollendet schließt.

Nachdem Sie diese anregende und wiederbelebende Auszeit mit einer Portion Nervenkitzel durchlebt haben, können Sie aufs Neue ganz entspannt ins rot-grüne Jauchebad der politisch-korrekten Gutmenschelei zurücksteigen und in selbiges bis zu den Ohrläppchen eintauchen. Viel Spaß dabei.