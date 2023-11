Netanjahus eindringlicher Appell: Europa ist als nächstes dran

In einem Interview mit „Bild“-Reporter Paul Ronzheimer (der neben seinen schon zum Meme-Kult gewordenen Dauereinsätzen als “embedded Journalist” mit Schutzweste und Helm tatsächlich zuweilen auch noch gehaltvollen journalistischen Content abliefert) hat der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu eine eindringliche Warnung an Deutschland und Europa gerichtet: „Sie sind als Nächstes dran, verstehen Sie das. Die Hamas ist Teil der Terrorachse des Iran, der Hisbollah, der Houthis und anderer. Und ihr Ziel ist es, zuerst den Nahen Osten und dann die Welt in ein Zeitalter der Barbarei zu führen, das dunkle Zeitalter des Mittelalters. Das ist es, was sie wollen. Und wenn die Leute es noch nicht erkannt haben, sollten sie es tun. Sie werden nicht verschwinden, wenn wir sie nicht besiegen“, erklärte er. Es gebe Zeiten in der Geschichte der Zivilisation, „in denen zivilisierte Menschen Stellung beziehen“ müssten – so wie es gegen das Nazi-Regime, gegen ISIS und gegen Al-Qaida geschehen sei. Dies müsse zwingend auch gegen die Hamas und die Terrorachse, die der Iran anführt, geschehen. Würde der Nahe Osten fallen, so Netanjahu, wäre Europa als Nächstes dran. Wir stünden „gerade an der Front unseres gemeinsamen Zivilisationskrieges gegen die Barbaren“.

Aus dem Premierminister spricht hier die lebenslange Erfahrung im Kampf mit dem islamischen Hass auf alles Nichtislamische. Die Sympathie, die den Hamas-Terroristen im Westen entgegenschlägt und sich in immer neuen antiisraelischen Demonstrationen niederschlägt, bezeichnet Netanjahu als „schrecklichen moralischen Kollaps“. Die Demonstranten würden sich auf die Seite der „Barbaren“ stellen, „die Frauen vergewaltigten und ermordeten, die Kinder vor ihren Eltern und Eltern vor ihren Kindern töteten, die Menschen bei lebendigem Leibe verbrannten“. Das Hamas-Massaker vom 7. Oktober sei das schlimmste gewesen, das seit dem Holocaust am jüdischen Volk verübt worden sei. Zudem würde die Hamas offen ankündigen, dass sie dies immer und immer wieder tun würden. Deshalb bleibe Israel letztlich nichts anderes übrig, als sie zu zerstören.

Islam gegen Moderne

„Was würden Sie tun, wenn in Deutschland an einem Tag 10.000 Menschen ermordet würden?”, rechnete Netanjahu die Opferzahlen auf die deutsche Bevölkerung hoch. “Was würde Deutschland tun, wenn 1.000 Geiseln genommen würden, darunter auch kleine Babys? Würde es tatenlos zusehen und sagen: Nun, wir können nichts tun, weil sich die Terroristen in zivilen Vierteln verstecken? Oder würden Sie gegen diese Mörder vorgehen und alles tun, um sie ins Visier zu nehmen und zivile Opfer zu minimieren?“, fragt er rhetorisch. Die bittere Antwort hierauf – die dem Premier zwar keiner gab, er aber selbst genau kennt – ist diese: Deutschland würde in einem solchen Fall tatsächlich gar nichts tun – weil es dazu weder willens noch fähig ist.

Es hat weder die militärischen Kapazitäten noch den Selbsterhaltungswillen, um sich noch zur Wehr setzen zu können. Die Barbarei, vor der Netanjahu warnt, hat in Europa längst Fuß gefasst – wobei erschwerend hinzu kommt, dass hierzulande viele Pseudointellektuelle und auch Politiker der äußersten Rechten und Linken – aus nur zu ahnenden Gründen, die von zu “Antizionismus” verklärtem Antisemitismus bis zu schlichter Halbbildung reichen – gleichermaßen dem Irrglauben erliegen, es handele sich um einen komplexen religiösen Sonderkonflikt zwischen Juden und Muslimen oder einen Territorialstreit zwischen Israelis und Arabern. Irrtum: Wir haben es hier mit einem Kampf zwischen dem Islam und Ungläubigen, zwischen Mittelalter und Moderne zu tun – ein Kampf, den Israel seit 75 Jahren führt und der zunehmend auch in Europa ausgetragen wird. Vor allem in Deutschland, das seit der irrsinnigen Grenzöffnung von Angela Merkel vor acht Jahren Abermillionen junge Muslime importiert hat, die ihre Aggressivität und ihren Judenhass mitgebracht haben. In Ländern wie Großbritannien, Frankreich, Schweden, Belgien oder Österreich sieht es ähnlich aus – mit dem Resultat, dass für Juden in Europa das Leben so gefährlich ist wie seit 1945 nicht mehr. Mit haarsträubender Naivität wird diese Wahnsinnspolitik dennoch fortgesetzt. Im Gegensatz zum wehrhaften Israel, dessen Volk noch zu kämpfen bereit ist und auch weiß, wofür es sich zu kämpfen lohnt, ist der kranke Mann Europa weder nicht mehr bereit noch in der Lage, sich zu behaupten. Netanjahus Warnung kommt also höchstwahrscheinlich bereits zu spät.