Neues aus Lummerland

Wenn sich ein männlicher Flüchtling als Frau fühlt, kann er nicht abgeschoben werden, so Kai Wegner, Regierender CDU-Bürgermeister in Berlin. Clever! Dann würde ich ihn eben nicht als Mann abschieben, sondern auch als Frau. Es gibt für alles eine Lösung. Man muss nur wollen. Merke: Erst wenn die Gewerkschaft der deutschen Lokomotivführer die 35-Minuten-Woche bei vollem Lohnausgleich durchsetzt, sind wir endgültig verratzt!

Apropos “Flüchtling”: In Neu-Ulm war wieder mal ein Migrant mit Samurai-Schwert auf Tour. In einem Bistro stach der Täter wahllos auf Gäste ein und verletzte zwei Männer schwer. Diesmal fand diese sehr seltene “Einmann”-Geschichte einen eher seltenen Ausgang: Dem “mutigen Einsatz eines anderen Gastes” war es zu verdanken, dass nicht noch mehr Menschen verletzt werden, so die Polizei, die keine detaillierteren Angaben über den genauen Ablauf machte – und es natürlich auch versäumte, die Nationalität oder Herkunft des Angreifers zu benennen. Womit s0wieso alles klar ist.

Mehr davon bitte!

Und dann kommt noch der ultimative Satz, auf den wir gewartet haben: Man gehe von einer “psychischen Störung” des Täters aus. Ist nicht wahr! Tääterää… wirklich? Na, das überrascht dann aber doch! Leute, ich ertrage es langsam nicht mehr: Wir haben zigtausende von diesen Typen in unserer Nachbarschaft, tickende Zeitbomben massenweise – und alle schauen nur weg. Danke jedenfalls an den mutigen Helfer, der den Idioten gestoppt hat. Man wünscht sich mehr davon!

Doch es gibt auch positive Nachrichten zur Migration zu vermelden. Zum Beispiel dieses neues Rekordhoch: Sagenhafte 43 Milliarden Euro haben Migranten im Jahr 2022 in ihre Heimatländer zurückgeschickt. Das ist eine Menge Schotter. Deshalb mein Vorschlag zur Güte: Wir schicken alle Migranten, die uns das Leben schwermachen, in ihre Herkunftsländer zurück und im Gegenzug überweisen wir das Geld direkt an sie. Solange wir nicht pleite sind. Dann könnten Frauen – am heutigen Weltfrauentag und an allen anderen Tagen – bei uns wieder abends ungefährdet auf die Straßen gehen. Und die “Einmann-Momente” würden endlich Geschichte sein. Man darf ja mal träumen.