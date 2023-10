Neues Deutschland mit fröhlicher Insolvenz

Es darf nicht sein, was ist. Eine Riege bestbezahlter Berufspolitiker ruiniert Deutschland, weil deren einzige Qualifikation in der Regel nur noch der Besitz eines gültigen Parteibuchs ist. Vergessen Sie für einen Moment ideologische Schwachsinnshintergründe und interessengesteuerte Motive. Schauen Sie sich einfach nur mal etwas genauer an, mit wieviel Dummheit, lächerlicher Arroganz und dummdreister Ahnungslosigkeit dieses einst starke „Made in Germany“-Land mit Karacho gegen die Wand gecrasht wird.

Seit Monaten gehen einst große Markenartikler, Ladenketten und traditionelle Hersteller aus verschiedenen Branchen in die Insolvenz, kracht es im Handwerk, aber auch bei Konzernen und Filialisten, bei Transportbetrieben und auch bei Dienstleistern, Selbständigen, im gesamten Mittelstand. Kurz: Wir haben eine handfeste Wirtschaftskrise, welche eigentlich sogar eine brenzlige Fundamentalkrise ist. Wir erleben Crash und Chaos in einem politisch angezettelten Strukturwandel, der unser gesamtes Land in Elend und Massenarbeitslosigkeit führen wird.

Wenn die Wortwahl die Wahrheit verbergen soll

Und dann wäre da noch ein Bundeswirtschaftsminister, ein Kinderbuchautor aus dem Grünen Ballaballa-Bullerbü-Milieu, der die Welt mit ganz anderen Augen sieht. Für Robert Habeck gibt es ökonomisches Scheitern nicht, denn nun regieren endlich die Grünen in Deutschland – und als eine seiner ersten Amtshandlungen hat der kleine Robert aus dem rosaroten Legoland die böse, böse Insolvenz abgeschafft und verboten. Seither gehört Deutschland zu den glücklichsten Ländern des Erdballs, denn wer hier, in Halluzinationien, pleitegeht, der muss nix mehr bezahlen, der hört einfach nur mal auf zu produzieren – meint Robert „Die Erde ist eine grüne Scheibe“ Habeck. Wir wissen es.

Der Spruch hängt Habeck wie ein Mühlstein um den Hals seiner bis ans Lebensende gesicherten Steuerzahler-Existenz. Die Umwertung der Begriffe und Werte ist grünes Programm, denn es gibt bekanntlich auch keine Männer und Frauen mehr, nur noch hundert Geschlechter. Habecks Wortwahl ist also durchaus hinterfotziges Programm, bei all der inhaltlichen Schwachsinnigkeit dieser Aussage.

Wollt Ihr den totalen Habeck?

Die Einschläge kommen näher und immer mehr Firmen melden bei Robert Habeck das Einstellen der Produktion an – gewiss immens glücklich darüber, dass sie eigentlich gar nicht insolvent sind, obwohl sie ihre Angestellten und Lieferanten nicht mehr bezahlen können. Habecks anwachsendes Heer der Arbeitsloswerdenden meldet daher beim Vermieter das Ende sinnstiftender Produktion an, und der Vermieter sagt glücklich lächelnd: „Kein Problem, zahlen sie einfach dann wieder Miete, wenn ihre Firma mal wieder Lust hat was zu produzieren!“ So stellt es sich Robert vor in seiner naiven, staatsalimentierten , schönen neuen Welt.

Und sieh da: Die politische Botschaft des Herrn Habeck wurde überall im Lande verstanden, natürlich insbesondere von mainstreamigen Grüne-Welt-Medien, welche ganz begeistert beim “weniger produzieren” helfen. Zum Beispiel mit “Degrowth”-verherrlichender Berichterstattung. Gehen wir ins Grüne Musterländle von Habecks Freund Kretschmann, der auch ein großer Freund und Unterstützer des Nichtsproduzierens ist, denn dann wird ja auch weniger CO2 verbraucht oder sonst was Gutes für der/die/das Klima getan respektive nicht getan. Oder so.

Deutsche Grünmedien retten das Wirtschaftsklima beim Wandel

Unsinn de Luxe, von rotgrünen Redakteuren in die Umlaufbahn gepustet: Unser täglich Bla-Bla-Bla gebt uns heute! Die Lokalpresse etwa gibt meterdicke Entwarnung. Puh! Nochmal Glück gehabt! In Insolvenzien, dem Habeck’schen Wirtschaftswunderland, gibt es zwar böse Wellen – aber die sind nur „regional“. Toll! Tja, der Schwarzwald hätte schon mal früher mehr Wind machen müssen… nun hat er das Nachsehen, denn eine „regionale Insolvenzwelle“ (so die „Mittelbadische Presse”) bricht sich Bahn. Nichts hat mit Nichts zu tun und schon gar nicht mit einem Produktionsstopp – denn das ist wieder was ganz anderes. Fragen Sie Herrn Habeck! Es ist alles gut!.

Und das liest sich dann so: “Mit der Dorotheenhütte in Wolfach, der Zeller Keramik Manufaktur, Camping Kuhn und zuletzt dem Felgenhersteller BBS haben innerhalb von 14 Tagen gleich vier Traditionsunternehmen im Ortenaukreis Insolvenz angemeldet.” Besagtes Mittelstandschampion Zeller-Keramik mit seiner Reihe “Hahn und Henne“, einer Weltmarke traditioneller deutscher Art, galt stets als Touristenmagnet. Auch dieser Unterfang wird ganz beiläufig wahrgenommen und nicht als Teil einer weitaus größeren Katastrophe gesehen. Kein Grund zur Sorge, sowas gab’s immer schon mal! So vermittelt es die Lokalpresse und die Grünjournaille leistet wie immer Flankenschutz für die Resulate der destruktiven und sinnlosen grünen Politik.

Gesundbeter vom Dienst

Und so wird in dem genannten Artikel als Gesundbeter ein gewisser Dirk Pehl von der Acherner Rechtsanwaltskanzlei Schultze & Braun aus dem Ländle herangeholt und befragt. Dieser angebliche Experte kann vor angepasster Verschleimung offensichtlich kaum noch klar denken: Er brabbelt den Habeck-Blues im monotonen “Ist-doch-gar-nichts-los”-Stakkato. Auf die an sich redundante Frage der Redaktion, ob man im derzeitigen Katastrophenkontext, der sich bundesweit dick und fett und unübersehbar zeigt, von einer Insolvenzwelle sprechen könne, antwortet er folgenden Ultraquatsch: „Wenn, dann ist es eine sehr regionale Insolvenzwelle. Die Entwicklung deckt sich nicht mit den Verfahrenszahlen über den Ortenaukreis hinaus. Insgesamt nehmen die Insolvenzen entlang der Rheinschiene aber zu. Wir kommen allerdings von einer sehr niedrigen Ausgangsbasis.“

Geht noch mehr Stuss? Ja: Nachdem der Herr Pehl den energieintensiven Unternehmen einige wenige Probleme zugebilligt hat, verschwafelt er sich in einer Neuinterpretation der Habeck’schen Insolvenztheorie: „Grundsätzlich ist ein Insolvenzverfahren immer eine Chance.“ Klasse! Nie war das fröhliche “Insolvenzen” so schön wie heute. Man sieht schon die neue Kampagne der Grünen am Horizont: „Grün wirkt! Insolvenz auch du! Gibt der Insolvenz eine Chance!“ Ist also alles supidupi in Gründoofland. Doch wenn man das Interview mit besagtem Experten weiterliest, verschlägt es einem dann so richtig die Sprache. Denn in der gegenwärtigen Allianz der Arroganz, weit oben über den Interessen der Bürger, wird hier der komplexe Niedergang des Landes so gut es geht vertuscht.

Experten in Diensten der staatlichen Frömmigkeit

Auch dieser Versuch, die Bundesinsolvenzen von bemerkenswerten Regionalinsolvenzen künstlich abzugrenzen, konnte nur fehlschlagen; aber dass es der Experte in Diensten der staatlichen Frömmigkeit tatsächlich schafft, seine eigene Verharmlosungsstrategie quasi mit einer inhaltlichen Bombe in die Luft zu sprengen, zeigt dann doch von einem allgemeinen Verblödungsgrad mit Untertanmentalität, der kaum noch zu toppen ist. Man redet sich das Unheil schön um gleichzeitig auf noch mehr Unheil hinzuweisen. Es kann also nur schlimmer werden.

Aber wenn Sie das Nachfolgende gleich gelesen haben, hören Sie bloß nicht vor Schreck auf zu produzieren: „Die Krise des stationären Einzelhandels ist noch nicht vorbei. Am Freitag hat Real beispielsweise einen Insolvenz­antrag gestellt. Ich begleite momentan einen großen Caritas-Verband im Insolvenzverfahren. Aus Erfahrung kann ich deshalb sagen, dass Pflegeheime und Krankenhäuser deutschlandweit ein großes Thema sind. Das liegt daran, dass Pflegeheime häufig Indexmieten abgeschlossen haben und mit gestiegener Inflation die Mietpreise in die Höhe schnellen. Das zweite Thema ist der Fachkräftemangel, der in dieser Branche besonders zuschlägt. In der Ortenau stehen Kliniken und Heime aber noch nicht im Fokus.“ Man hat bald keine Worte mehr.