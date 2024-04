Nicht-Aufklärung bei Lanz

Ich habe mir die unrühmliche “Lanz”-Runde mit Göring-Eckhardt, Blome und Streeck angetan. Bis auf den – wie immer zu zurückhaltenden – Streeck einfach nur unerträgliches Geblubber. “Wir haben nicht alles falsch gemacht“, “nach bestem Wissen gehandelt“, “niemand wurde mundtot gemacht“. Bla, bla, bla. Astreine Geschichtsklitterung.

Natürlich ist auch hier wieder nicht ein sogenannter “Querdenker”, Impfgegner oder gar Impfgeschädigter dabei, der mal aus seiner Sicht erzählt, wie es sich angefühlt hat, ausgegrenzt zu werden. Eine Tochter, die sich nicht von ihrer Mutter verabschieden durfte? Ein Unternehmer, der durch die Maßnahmen ruiniert wurde? Ein Kind, das einen Teil seiner besten Jahre verloren hat? Ein Impfopfer? Dissidenten wie Wodarg oder Bhakdi, die bis heute nicht rehabilitiert wurden, obwohl sie Zeit ihres Lebens eine gute Reputation besessen hatten, die zerstört wurde, obwohl sie mit vielem oder allem recht behielten? Menschen, die von der Polizei Knüppel oder Wasserwerfer kassierten und abgeführt wurden, weil sie sich an “unerlaubten Versammlungen” (Versammlungsfreiheit ist ein Menschenrecht!) beteiligt haben? Eine Nena, die “nicht mitgemacht hat” (Respekt dafür!) und durch den Kakao gezogen wurde? Oder, oder, oder? Von wegen.

Ihr habt dazu kein Recht!

Es gäbe Dutzende Personengruppen, die man zu diesem Thema befragen könnte; aber am Ende sitzen da nur ein Blome und eine Göring-Eckhardt, um zu relativieren. Es ist wirklich zum Kotzen, wenn diejenigen, die diese Ausgrenzung und Beleidigungen nicht nur nicht erlebt, sondern aktiv betrieben haben, sich zusammensetzen und verkünden, dass das alles ja eigentlich gar nicht so schlimm war und man doch bitte dieses oder jenes im Zuge der Aufarbeitung zu unterlassen habe! Um es klarzustellen: IHR habt dazu kein Recht. Ihr seid ganz einfach nicht in der Position Forderungen zu stellen. Ihr seid wie Blinde, die übers Licht oder sogar Farben sprechen. Und erst recht seid ihr nicht in der Position, Dinge aufzuarbeiten.

Ich war auf Corona-Demos, unter anderem der am 29. August 2020 in Berlin, die am Ende auf den lächerlichen “Sturm auf den Reichstag” reduziert wurde. Ich habe gesehen und gespürt, wie sich dieser Staat gegenüber kritischen Stimmen verhalten hat. Ich habe mit gesehen, wie man normale Bürger zu Extremisten stilisiert hat.

Diese Art von Talksendung empfinde ich als das Gegenteil von Aufarbeitung. Das sind Talkrunden mit dem einzigen Ziel, möglichst viel Nebel zu streuen. Wenn das eure Aufarbeitung sein soll, dann lasst es doch lieber gleich bleiben.