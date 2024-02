Nigerianer mit 26 Kindern: Millionenschaden durch systematischen Betrug mit Scheinvaterschaften

Das deutsche Einwanderungsrecht ist nicht nur unzureichend, sondern geradezu anarchisch angelegt. Wie anarchisch, das kann sogar der öffentlich-rechtliche Staatsfunk nicht mehr beschönigen. So berichtete nun sogar die – wahrlich nicht migrationskritische – ARD-„Tagesschau“ über eine weitere Gesetzeslücke im ansonsten in allen Bereichen überregulierten Deutschland, die es Männern allen Ernstes legal ermöglicht, Vaterschaften für ausländische Kinder anzuerkennen, die nicht ihre sind. Auf diese Weise können sich Kinder und ihre Mütter ein (dauerhaftes) Aufenthaltsrecht verschaffen. Durch solche Scheinväter entsteht dem deutschen Steuerzahler ein kaum bezifferbarer Millionenschaden. Die “Tagesschau” braucht sogar Beispiele. So ist einer, der dieses System besonders schamlos ausnutzt, Jonathan A. aus Nigeria, der in Deutschland zwar als mittellos gemeldet ist. Seine 24 (!) anerkannten Kinder verschiedener Mütter erhalten jedoch alle nur denkbaren Leistungen vom deutschen Staat. Er selbst bezog auf diese Weise in nur einem Monat staatliche Leistungen in Höhe von über 22.500 Euro von der zuständige Familienkasse. Nicht weniger als 94 Personen sind ins Land gekommen, die über A.’s anerkannte Kinder ein Bleiberecht erhalten haben. Allein dieser eine Fall schlägt mit 1,5 Millionen Euro zu Buche. Besonders clever: Wenn eine Vaterschaft einmal offiziell anerkannt ist, gibt es keine juristische Handhabe, um dies wieder rückgängig zu machen.

Es gibt daneben jedoch eine ganze Flut von Verdachtsfällen, die sich deutschlandweit auf einen Milliardenschaden für die Sozialkassen summieren könnten. Da es kein zentrales Personenstandsregister gibt, können die Behörden nicht prüfen, wie viele Kinder bereits von einem Mann anerkannt wurden. Axel Boshamer von der oberen Ausländerbehörde der Bezirksregierung Arnsberg erklärte dazu: „Bei Scheinvaterschaften geht es darum, dass Menschen, die eigentlich keine Bleibeperspektive haben, in Deutschland bleiben können. Dafür sind diese Menschen bereit, Geld zu bezahlen, meistens an denjenigen, der die Schein-Vaterschaft übernimmt.“ Er spricht von „systematischen Missbrauch der Vaterschaftsanerkennung“. Wenig überraschend, ist dieser Tatbestand jedoch in Deutschland nicht einmal strafbar.

Gefahr erkannt, Gefahr gebannt? Von wegen…

Auch deshalb wird der Missbrauch sogar schon bandenmäßig betrieben, wie ein Fall aus Berlin zeigt, wo die Anerkennung von Scheinvaterschaften benutzt wurden, um Mütter aus Vietnam dauerhaft nach Deutschland zu holen. Die zehnköpfige Bande bot sogar Obdachlosen Handgelder zwischen 500 und 1.500 Euro an, um Vaterschaften zu übernehmen. Von den Frauen kassierte sie bis zu 35.000 Euro. Den Behörden ist dieses Problem schon lange bekannt. 2017 bezifferte das Innenministerium die jährliche (!) Belastung durch diese Betrugsmasche auf unfassbare 150 Millionen Euro. Die Dunkelziffer dürfte auch hier wesentlich höher liegen. Die Unfähigkeit oder/und Unwilligkeit der deutschen Politik vereitelt jedoch auch hier ein wirksames Gegensteuern des Staates nach dem Grundsatz “Gefahr erkannt, Gefahr gebannt“. Im Gegenteil: Sämtliche Versuche, diesem Wahnsinn gesetzlich Einhalt zu gebieten, scheiterten bislang – obwohl die Länderinnenminister seit Jahren genau darauf drängen. Auch hier sträubt sich natürlich wieder einmal das maximal deutschlandfeindlich agierende politische Ambiente, vor allem Rot-Grün, gegen überfällige Korrekturen (es könnten ja am Ende die wenigen ehrlichen Fälle leiden!): 2017 wurde ein Gesetzentwurf der nordrhein-westfälischen Landesregierung im Bundesrat abgelehnt. Darin ging es unter anderem um eine verpflichtende Kontrolle durch die Ausländerbehörden in Fällen, in denen durch die Beurkundung einer Vaterschaft das Aufenthaltsrecht der Mütter legalisiert wird. Das Justizministerium hat zugesagt, einen Entwurf vorzulegen, jedoch ohne einen Termin dafür zu nennen.

Abermals offenbaren sich hier die ganz und gar ungeheuerlichen Zustände in einem Deutschland, das mehr und einem kollektiven Irrenhaus gleicht. Obwohl den zuständigen Stellen seit Jahren bekannt ist, dass eine groteske Gesetzeslücke existiert, die den Staat jedes Jahr hunderte Millionen Euro kostet und die auch noch mit hoher krimineller Energie ausgenutzt wird, schafft man es nicht oder verhindert gar vorsätzlich, sie endlich zu schließen oder auch nur ein zentrales Personenregister einzuführen. Dies fügt sich in einen ganzen Katalog des Missbrauchs von Sozialleistungen ein, die Schäden verursachen, die gar nicht mehr zu beziffern sind. Von der Frage ganz zu schweigen, ob und wieso ein Familiennachzug überhaupt in diesem Ausmaß ermöglicht werden sollte – selbst dann, wenn die Vaterschaften echt sein sollten. Übrigens: Jonathan A. hat inzwischen bereits die Vaterschaft für noch zwei weitere Kinder beantragt…