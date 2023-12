Noch mehr Familiennachzug: Künftige Splitterpartei SPD von allen guten Geistern verlassen

Gruselige Videobilder waren es, die zum Abschluss des SPD-Parteitages eine große Schar an Delegierten beim Schmettern der “Internationale“ zeigten und damit stimmige Reminiszenzen an die letzten Propagandazuckungen der SED kurz vorm Zusammenbruch der DDR vor über 34 Jahren auslösten, als das sozialistische Kampflied zum 40. Jahrestag der todgeweihten letzten deutschen Republik, die sich “demokratisch” nannte, landauf-landab erschallten. Am Ende wurde die Internationale zur Begräbnishymne des Arbeiter- und Bauernparadieses, und auch diese Parallele könnte treffender kaum sein – denn mit ihren Beschlüssen vom Wochenende erweist sich die moribunde SPD endgültig als Totengräber der alten Bundesrepublik.

“Vorwärts immer, rückwärts nimmer” – diese weitere DDR-Parole steht heute vor allem für die Richtungsvektoren der ungebremsten Zuwanderung nach Deutschland, die sich die SPD auf die Fahnen schreibt. Nicht nur gab Olaf Scholz expressis verbis zu, dass man im Zuge der als “Fachkräfteeinwanderung” verbrämten Massenmigration in Wahrheit auch Menschen ohne Ausbildung samt ihrer Angehörigen nach Deutschland lassen will; nein, die SPD will den Familiennachzug sogar noch drastisch ausweiten.

Linksgrüner Sozialismus mit globalistischem Zusatzmodul

Auf dem SPD-Bundesparteitag am Wochenende zeigte der linksgrüne Sozialismus mit globalistischem Zusatzmodul seine hässliches Fratze. Statt die Zuwanderung zu begrenzen, Ausweisungen und Abschiebungen zu fordern und robuste rechtsstaatliche Methoden hierfür zu installieren, debattierte die Parteibasis stundenlang über den Familiennachzug sogenannter “Geflüchteter”, der aus humanitären Gründen nochmals massiv ausgeweitet und keinesfalls den Spannungen innerhalb der Regierungskoalition geopfert werden soll.

Während von den übrigen Blockparteien einschließlich der Union (die sich gleichwohl in ihrem gestrigen Grundsatzprogramm merklich von ihrer Merkel-Linie absetzte und sich weiterhin stetig der AfD annähert) über diesen SPD-Wahnsinn so gut wie nichts zu hören war, oblag es einmal mehr der AfD-Realopposition, die angemessene Kommentierung vorzunehmen. Martin Böhm etwa, der stellvertretender Vorsitzender der AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag, stellte klar, dass der Nachzug von Familien “subsidiär Schutzberechtigter” – im Klartext: von abgelehnten Asylbewerbern – fast allen europäischen Ländern als glasklarer Pull-Faktor erkannt und ausgesetzt oder abgeschafft worden sei.

“Hierzulande wollen die Sozialisten einen anderen Weg einschlagen und die Begrenzung des Nachzugs auf 1.000 Personen pro Monat – die nur theoretisch existiert – ganz schleifen. Dafür erhalten sie postwendend Zustimmung von all den grünen Studienabbrechern der Berliner Ampel-Abrisstruppe“, so Böhm. Und er ergänzte: “Wir brauchen kein sozialistisches Utopia!“