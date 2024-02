Nord-Stream-Sprengung: Seymour Hersh erneuert Vorwürfe gegen Biden-Regierung

Ein Jahr, nachdem er erstmals der US-Regierung von Joe Biden der Urheberschaft der Sprengung der Nordstream-Pipelines bezichtigte, hat der US-Starreporter Seymour Hersh seine Vorwürfe erneut bekräftigt. „Es gibt keinen Hinweis darauf, dass Präsident Biden in den 16 Monaten seit der Zerstörung der Pipelines seine Experten mit einer umfassenden Untersuchung der Explosionen ‚beauftragt‘ hat. Und kein hochrangiges deutsches Staatsoberhaupt, einschließlich Bundeskanzler Olaf Scholz, von dem bekannt ist, dass er Präsident Biden nahesteht, hat irgendeinen bedeutenden Vorstoß unternommen, um herauszufinden, wer was getan hat“, schreibt Hersh. Er beharrt darauf, dass Biden die Zerstörung der Pipelines angeordnet habe, weil es auf amerikanischer Seite die Befürchtung gegeben habe, Scholz werde angesichts der deutschen Wirtschaftssorgen am Ene doch wieder russisches Gas beziehen wollen, nachdem er Nord Stream 2 auf Wunsch der USA abgeschaltet habe.

Man habe nicht zulassen wollen, dass eine wichtige Energiequelle für die deutsche Industrie wiederhergestellt werde, und daher ein fait accompli geschaffen. Seither befinde Deutschland sich in extremen wirtschaftlichen und politischen Turbulenzen, so Hersh weiter, der auch daran erinnerte, dass Biden bei Scholz` Antrittsbesuch vor zwei Jahren in aller Deutlichkeit erklärt hatte, dass es Nord Stream 2 nicht mehr geben werde, wenn Russland in der Ukraine einmarschiere. Das billige Gas habe dazu beigetragen, dass Deutschland zum dominierenden Industriestandort in Westeuropa geworden sei. Schon seit den 1950er Jahren seien die USA und ihre westeuropäischen Verbündeten über die politischen Auswirkungen der russischen Energielieferungen besorgt gewesen.

Bodenlose Vertuschung eines kriegerischen Akts

Wenn Hershs Behauptungen auch noch immer nicht bewiesen sind, kann man ihnen doch die Plausibilität nicht absprechen: Letztlich sind die USA die einzigen Gewinner der Pipeline-Sprengung. Mit tätiger Mithilfe von Scholz’ Regierung ist Deutschland vom russischen Gas abgeschnitten und fortan auf Gedeih und Verderb von Flüssiggaslieferungen aus den USA anhängig, die auch die Preise festlegen können. Keine andere Nation außer den USA – mit Ausnahme natürlich der Ukraine selbst – hätte ein Interesse an der Sprengung gehabt, wobei jedoch nur die USA die Mittel für die Durchführung einer derart komplizierten Aktion haben. Dies erklärt auch das unglaubliche Desinteresse der deutschen Regierung an der Aufklärung dieses schwersten Anschlags auf eine wirtschaftliche eminent wichtige Infrastruktur seit dem Zweiten Weltkrieg. Die Scholz-Regierung äußert sich, wenn überhaupt, nur völlig nichtssagend zu dem Vorfall, und auch die Medien schenken dem Ganzen nicht annähernd die gebührende Aufmerksamkeit. Auch hier drängt sich der Verdacht auf, dass man genau weiß, wer für das Ganze verantwortlich ist – es aber auf keinen Fall öffentlich sagen darf. Es handelt sich um die bodenlose Vertuschung eines kriegerischen Akts gegen Deutschland.

Das Aufklärungsinteresse hält sich nicht nur in Deutschland, sondern auch in den anderen vom Anschlag politisch oder geographisch involvierten Nationen – wie überall im “Wertewesten” – in äußerst engen Grenzen. Die Biden-Administration hat seit 16 Monaten keine Anstalten gemacht, eine offizielle Untersuchung einzuleiten. Und gestern Mittwoch erklärte die schwedische Staatsanwaltschaft, dass sie ihre Nordstream-Ermittlungen einstelle, weil die schwedische Justiz “nicht zuständig” sei. Es sei vor allem um die Untersuchung gegangen, ob schwedische Staatsbürger an der Tat beteiligt gewesen seien. Dies könne nun verneint werden. Die dänischen Ermittlungen sollen einstweilen fortgesetzt werden. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow erklärte süffisant, es werde interessant sein zu sehen, ob und wie akribisch Deutschland die Nord-Stream-Untersuchung angehen werde. „Jetzt müssen wir sehen, wie Deutschland darauf reagiert, denn das Land hat durch diesen Terroranschlag viel verloren, hat durch diesen Terroranschlag viel aufgegeben. Die deutschen Steuerzahler leiden, deutsche Firmen und Unternehmen leiden, sie verlieren ihre Wettbewerbsfähigkeit, sie verlieren ihre Rentabilität ohne dieses Gas“, so Peskow. Heute reist Scholz wieder einmal zu Biden nach Washington. Nordstream soll dabei, zumindest offiziell, natürlich wiederum kein Thema sein.