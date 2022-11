Nur damit das mal Karl ist…

Karl ist richtiger Vater von vielen Kindern. Er lebt nur von ihnen getrennt und war oft zuwenig flüssig, um den Unterhalt so zu begleichen, wie das vom Gesetzgeber – also dem Abgeordneten Lauterbach – eigentlich vorgesehen ist. Passiert schon mal.

Karl hat in Boston an der T.H. Chan School of Public Health studiert. Man hat (nach intensiven Recherchen) herausgefunden, dass diese bereits 1946 von der medizinischen Fakultät der Harvard Universität abgetrennt wurde, aber man wiederum nicht sagen könne, dass sie nicht dazugehören würde. Jetzt wird nach kurzer Verwirrung wieder überall korrekt „studierte an der Harvard University” eingeblendet, wenn Karl in irgendeiner Talkshow was zur neuesten Studienlage sagt.

Karl hat dort 1989 bis 1995 Epidemiologie studiert. Stand im Lebenslauf. Zwar war’s wohl doch nur ein Semester, und dann noch was Postgraduales, und ein Fach „Epidemiologie” gab es dort zum angegebenen Zeitpunkt auch nicht – aber man hat (nach intensiven Recherchen) herausgefunden, dass man dort ja trotzdem was von Epidemiologie gehört haben könne. Da ist auch wieder was dran.

Karl hat zwar noch nie als zugelassener Arzt gearbeitet, aber als Experte mit sehr kurzen Drähten in die Pharmabranche eine ganze Reihe richtungsweisender und gern befolgter Empfehlungen abgegeben. Darunter der Verzicht auf ein Drittel aller Röntgenuntersuchungen, die Schließungen zahlreicher Krankenhäuser, die Einführung der Fallpauschalen. Des weiteren Ratschläge zur Verabreichung von Lipobay und Schweinegrippe-Medikamenten bis hin zur Durchführung ganz besonderer Vorsichtsmaßnahmen bei aus Toilettenspülungen aufsteigenden Coronawolken. Der Kamineffekt! Die würde Karl allesamt so heute nicht mehr geben. Gut, es gab ein paar Tote im Zusammenhang mit den empfohlenen Medikationen – aber wer kann schon behaupten, immer richtig zu liegen.

Ebenfalls herausgefunden hat man jetzt, dass der Karl kein Scharlatan, sondern ein richtiger, echter Professor ist. Er hat der Uni in Köln (das ist die Lehranstalt, vor deren Senatskommission er sich 2004 für wissenschaftliches Fehlverhalten verantworten musste) erst einen Lehrstuhl ans Herz gelegt, dann nützliche Tipps zum Aufbau gegeben, die Professur schließlich höchstselbst besetzt – und ist nun beurlaubt.

Soweit alles Karl?