Nur linke Systempfaffen erwünscht: Quedlinburger Pfarrer gefeuert, weil er für AfD kandidiert

Von Martin Luthers „Freiheit eines Christenmenschen“ ist in der Evangelischen Kirche Deutschlands im Jahr 2024 nichts, aber auch gar nichts mehr übriggeblieben. Zumindest, wenn es um die Freiheit der Gedanken, der Privatmeinung und des Gewissens geht. Das durfte nun der Quedlinburger Pfarrer Martin Michaelis erfahren: Weil er bei den Kommunalwahlen in der sachsen-anhaltinischen Stadt am 9. Juni als parteiloser Kandidat für die AfD antreten will, entzog man ihm sein Amt als Gemeindepfarrer von Gatersleben. „Die Kandidatur eines Pfarrers für die AfD ist mit Treue- und Loyalitätspflicht nicht vereinbar“, teilte die Evangelische Kirche Mitteldeutschlands (EKM) mit. Es sei zwar „im Interesse der Kirche, dass sich Pfarrerinnen und Pfarrer auch politisch engagieren, dies gilt jedoch nicht für das Engagement in Parteien, die verfassungsrechtlich fragwürdige Positionen einnehmen“, erklärte Personaldezernent Michael Lehmann. Mit der Kandidatur für die AfD unterstütze Michaelis deren Gedankengut. Dies sei „auch angesichts der jüngsten Verlautbarungen des Landeskirchenrates der EKM und der Bischofskonferenz der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands nicht mit dem Amt als Pfarrer vereinbar“.

Rein dienstrechtlich bleibe Michaelis jedoch weiter Pfarrer der Landeskirche. Man werde versuchen, mit ihm über eine neue Verwendung ins Gespräch zu kommen. Durch seine Positionierung für die AfD werde das aber schwierig, so Lehmann weiter. Was er mit politischem Engagement “im Interesse der Kirche” meint, bedarf natürlich keiner weiteren Erläuterung: Wäre Michaelis für die Grünen oder eine andere linke Partei angetreten, die das Christentum bekämpft und Deutschland zum islamischen Siedlungsgebiet umwandelt, die uneingeschränkte Abtreibung befürwortet, den die biblische Lehre mit Füßen tretenden Gender- und LGTBQ-Wahn rundheraus befürwortet, die biologische Zweigeschlechtlichkeit in Frage stellt und Freiheitseinschränkungen im Namen der “Klimarettung” herbeisehnt: Dann wäre seine Kandidatur nicht nur kein Problem gewesen, sondern sogar wohlwollend registriert worden. Eine Kandidatur für die AfD hingegen, die als konservative Partei für für das Gegenteil der genannten maximalschädlichen Positionen steht und nicht verboten ist, die im Bundestag und in 14 Landtagen parlamentarisch vertreten ist, die von fast jedem vierten Deutschen gutgeheißen wird und deren Programm noch am ehesten mit der christlichen Lehre beider Konfessionen übereinstimmt, kostet ihn jedoch sein Pfarramt.

Politisches Engagement nur mit genehmer linksgrüner Gesinnung

Michaelis hatte schon 2021 unter Beweis gestellt, dass er die zeit- und systemüberdauernde hündische Staatstreue der Kirchen nicht bereit ist mitzumachen. Nach einem Auftritt vor Kritikern der Corona-Beschränkungen in Sonneberg war er als Vorsitzender des Thüringer Pfarrvereins abgewählt worden. Seit November 2023 ist er in Sachsen-Anhalt tätig. Mit der Kirchenleitung ging er denn auch hart ins Gericht: Diese bewege sich außerhalb des Rechts. Für ihre Entscheidung gebe es keine stichhaltige theologische Begründung. Es handele sich um freie Wahlen, an denen er als deutscher Staatsbürger unter Wahrnehmung seines passiven Wahlrechts teilnehme. Eine Kandidatur dürfe ihm gemäß Grundgesetz nicht zum Nachteil ausgelegt und Gespräche dürften auch mit der AfD nicht verweigert werden, erklärte er.

Dass der Verfassungsschutz die Partei in Sachsen-Anhalt als gesichert rechtsextremistische Bestrebung einstuft, hält auch Michaelis – rundum zutreffend – für ein durchsichtiges parteipolitisch motiviertes Manöver durch eine weisungsgebundene Behörde. Da es ihm bei seinem kommunalpolitischen Engagement in Quedlinburg vor allem um Fragen des Denkmalschutzes geht und nicht um die weltanschaulichen Reizthemen, die den um Machtverlust bangenden Linksstaat gegen die AfD auf den Plan rufen, machen Diskriminierung und Pfarreiverlust für Michaelis – der ja von der AfD nur unterstützt wird, selbst jedoch parteilos ist – noch absurder. Wenn die EKM die Position vertreten würde, dass Pfarrer generell keine politischen Ämter ausüben dürfen, wären die Maßnahen gegen den Pfarrer zumindest konsequent und nachvollziehbar. Die Begründung Lehmanns selbst bringt die Heuchelei jedoch auf den Punkt: Engagement ja – aber nur mit genehmer Gesinnung. Die Evangelische Kirche bestätigt damit wieder einmal, dass sie heute weniger eine christliche Kirche denn eine Vorfeldorganisation der Grünen ist.