Nur noch pervers: SWR vergleicht Pro-Ampel-Systemdemonstranten mit Sophie Scholl

Es ist eine Schande, wie der SWR die NSDAP-Diktatur dadurch verharmlost, dass er sie auf diese Weise mit der gewaltfreien und bürgerlichen AfD auf eine Stufe stellt und so das Andenken an die hingerichteten Geschwister Scholl derartig schändet. Ja, es ist ein Wahnsinn, wie tief dieses System gesunken ist. Vergessen wir nicht: Was heute als “rechts” – gleich “rechtsextrem“- bezeichnet wird, hat nichts mit dem zu tun, was von solchen Medien suggeriert wird. Und deshalb gehen diese Demonstranten auch nicht “gegen Nazis” auf die Straße – sondern gegen die, die genug haben von der die Ampel-Politik.

“Gegen rechts” sein, das heißt heute konkret: Pro Waffenlieferungen, pro grenzenlose Einwanderung, pro Islamisierung, pro EU in ihrer jetzigen Form, pro Euro, pro Bargeldabschaffung, pro WHO und Pandemievertrag, pro Genderirrsinn und Sprachvergewaltigung, pro Entwicklungshilfe an Indien und China, pro Zerfall der hiesigen Infrastruktur, pro Medikamentenmangel, pro Krankenhaus- und Altenheimsterben, pro Deindustrialisierung zu sein. Um nur einmal das Wichtigste zu nennen. Darüber sollte jeder einmal nachdenken, der sich hier als NS-Widerstandskämpfer 2.0 fühlt.