Ob “Letzte Generation” oder “Nie wieder”: Bund und Länder sind Totalausfälle

Mir tun die Polizisten leid, die sich tagtäglich – und im Ergebnis nahezu wirkungslos – mit der “Letzten Generation” herumschlagen müssen, und die bei sehr vielen antisemitisch geprägten Pro-Palästina-Demos nur die Teilnehmer zählen oder Spalier bilden dürfen, weil ihre Führung, die meisten Innenminister der Länder und vor allem die Bundesregierung fürchten, dass es sonst zu Unruhen und Anschlägen verärgerter Fanatiker kommen könnte.

Bei all dem haben sie vermutlich nur Eines im Kopf: Unsere Erzählung vom erst durch Buntheit wahre Toleranz erlebenden Deutschland darf nicht als Lügengeschichte entlarvt werden!

Die Macht der Bösen nährt sich aus der Schwäche der Guten

Wenn ich in diesen Tagen auf Twitter oder anderen Plattformen die Aktionen der “Letzten Generation” beobachte, muss ich leider feststellen, dass diese sogenannte Protestbewegung immer selbstbewusster agiert. Und jeder seltene Einsatz körperlicher Gewalt gegen diese gefühlt kriminelle Vereinigung wird durch die politischen Kader und manch williges Medium (ob “taz”, ”Frankfurter Allgemeine”, “Süddeutsche Zeitung” oder “n-tv” ) sogleich skandalisiert.

Darüber hinaus tun und lassen die System-Change-Faschisten seit Monaten, was sie wollen: Sie blockieren Autobahnen und Straßen. Von Seiten der Polizei heißt es dann in Richtung der in Geiselhaft genommenen Verkehrsteilnehmer gebetsmühlenartig: Bitte bewahren Sie Ruhe, bleiben sie täglich mehrere Stunden im Stau stehen, wehren Sie sich ja nicht gegen jene, die Tag um Tag Nötigung begehen!

Orange ist das neue Braun

Neuerdings nimmt die “Letzte Generation” auch vermehrt Universitäten in den Blick. Dort lässt man sie ungestört Fassaden besprühen und anschließend Bekennervideos verbreiten; sie greift Berliner Wahrzeichen wie das Brandenburger Tor oder die Weltzeituhr an, attackiert Kunstwerke und besudelt geschichtsträchtige Objekte mit dem “neuen Braun” unserer Tage – ihrem Orange.

Nach ihren Taten werden die als “Aktivisten” verharmlosten Kriminellen dann maximal erkennungsdienstlich behandelt – falls die Polizei schnell genug vor Ort ist. Doch schon am nächsten Tag dürfen sie ungehindert weitere Straftaten begehen; denn die Ordnungsmacht schärft den Bürgern bekanntlich ein: “Tun sie nichts, verhindern sie diese Straftaten nicht. Wir regeln das schon… irgendwann und irgendwie!”.

Die wollen doch die Welt retten…

Hinzu kommt, dass die Klima-Kriminellen, wenn überhaupt, nur milde Geld- und noch seltener Haftstrafen im unteren Bereich des richterlichen Ermessensspielraum für ihre Taten erhalten. Auch Schadensersatzklagen werden nur selten erhoben – weil der Staat, und seine Institutionen und auch große wie kleine Unternehmen bangen müssen, dass sie dann von den immer noch linksdominierten Medien von Opfern zu Tätern gemacht werden, die sich der Klimarettung in den Weg stellen, indem sie die “Letzte Generation” und ihre Anhänger “wirtschaftlich vernichten” wollen.

Das andere große Thema dieser Tage – natürlich – neben der ungezügelten Einwanderung in unsere Sozialsysteme und dem Import von immer mehr Antisemiten, der hier mit hineinspielt – ist der Umgang mit all jenen, die im öffentlichen Raum die Hamas unterstützen und sich wünschen, dass Israel vernichtet wird, wobei sie den Juden auch in Deutschland das Existenzrecht absprechen.

Nie wieder? Die muslimische SA marschiert ungestört

Es gab in den vergangenen Wochen zwar großartige Reden des hochverehrten Herrn Bundespräsidenten (den als “Grüßaugust” zu bezeichnen in manchem Kontext justiziabel sein kann) und mehreren Ministern, zuletzt von Robert Habeck. Auch sahen wir zahlreiche staatlich organisierte Demos und Events, bei denen sich alle Redner gegenseitig versicherten, alles müsse getan werden, um jüdisches Leben in Deutschland sicherer zu machen. Das Wort “Staatsräson” durfte in keiner dieser Reden fehlen.

Die Realität aber sieht anders aus: Seit dem 7. Oktober tun und lassen radikale Muslime und vor allem die große Mehrheit der – wohl im sechsstelligen Bereich zu taxierenden – Mitläufer auf deutschen Straßen faktisch alles, was sie wollen. Zahlreiche Veranstaltungen wurden zwar verboten – fanden dann aber dennoch statt. In der Regel bemühte sich die Polizei zu Beginn stets, die jeweilige Versammlung aufzulösen. Doch der Zustrom war oft so gewaltig, dass die vorhandenen Polizeikräfte nicht ausreichten, um mehr tun zu können als Spalier zu stehen oder die Versammlung offiziell und medienwirksam auch in Kurznachrichtendiensten für “beendet” zu erklären – um sie dann noch ein paar Stündchen weiterlaufen lassen zu müssen.

Die Furcht vor Islamisten ist groß

Dass allzu oft eine zu geringe Zahl an Polizeikräften präsent ist, mag man an einigen Orten damit erklären können, dass parallel gerade wieder einmal die “Letzte Generation” oder andere Anlässe die Kräfte binden. Doch dieses Argument trifft nur in den seltensten Fällen zu; allzu oft fährt die Polizeiführung Deeskalationsstrategien, lässt Tränengas nur zum Selbstschutz zu, löscht (wenn solche denn überhaupt vor Ort sind) mit Wasserwerfern zwar brennende Barrikaden und Mülltonnen, setzt sie aber nicht zur Auflösung der Menge ein.

Es ist nicht so, dass sich die eingesetzten Polizisten vor Ort solche Möglichkeiten nicht selbst wünschten. Das Problem liegt – wie so oft – deutlich weiter oben: Die Polizeiführung, die ihrerseits gegenüber den zuständigen Innenministern und -senatoren weisungsgebunden ist, darf gegen die Judenhasser bei weitem nicht so vorgehen wie gegen Neonazis, “Querdenker” oder den schwarzen Block der Antifa.

Sahnehäubchen für die Bürgerseele

Denn unsere politische Elite fürchtet, dass es zu offenen Kämpfen oder Anschlägen kommen könnte, wenn man die Mitglieder der barmherzigsten aller Religionen nicht mit Samthandschuhen anfasst.

Als Sahnehäubchen bekommen wir dann Tätigkeitsverbote oder Vereinsauflösungen wie jene der Hamas oder von Samidoun wie Balsam auf die deutsche Bürgerseele gespritzt. Diese Verbote wurden mit großem Medientrara verkündet und sollen große Entschlossenheit demonstrieren, bleiben dann aber Papiertiger, weil sie entweder nicht umgesetzt werden oder gar den Durchsetzungswilligen ohne rechtliche Grundlage im Regen stehen lassen.

Zu viele Baustellen, zu viel Stillstand

Alles in allem (wenn man die größtenteils durch Fehlentscheidungen verursachte Inflation, die Abwanderung größerer Unternehmen, das Schrumpfen des Mittelstands und den Kollaps zahlreicher Kleinbetriebe wegen zu hoher Energiekosten hinzunimmt und kontraproduktive Entscheidungen wie den Ausstieg aus der Kernenergie oder das sogenannte Heizungsgesetz nicht vergisst, gibt es – wenn überhaupt – nur noch eine einzige Lösung:

Diese Regierung muss zurücktreten und den Weg zu Neuwahlen freimachen, die Union muss ihre Brandmauerstrategie beenden, Deutschland muss seine Grenzen so engmaschig wie möglich kontrollieren und in großem Stil Zurückweisungen vornehmen und zu einem Mix finden, der nicht nur Energiesicherheit bedeutet, sondern auch deren Bezahlbarkeit für alle gewährt.

Nur ein Wunder kann unser Vaterland noch retten

Es ist allerdings zu fürchten, dass rund 80 Prozent der sogenannten Altparteien-Mandatsträger entweder den Ernst der Lage immer noch nicht erkannt haben oder ihnen die Kreativität fehlt, neue Lösungskonzepte zu erarbeiten. Manche mögen auch das “weiter so” bevorzugen, weil sie Deutschland ohnehin gern in einem EU-Superstaat aufgehen sehen würden.

Wiederum anderen dürfte es nur um den Erhalt ihrer eigenen kleinen Luxuswelt und Machtoption gehen. Die Zeiten, als es noch hieß: Zuerst der Staat, dann die Partei und zuletzt ich sind als Richtschnur spätestens seit Helmut Kohl vorbei, waren aber vielleicht schon seit der Gründung der Bundesrepublik lediglich ein zwar nicht unerfüllbares, aber doch von keinem Mandatsträger zu 100 Prozent angestrebtes Ideal.

Der finale Niedergang Deutschlands

Weil das und manches mehr eine sich täglich neu zeigende Gewissheit ist, kann uns vermutlich nur noch ein Wunder vor einem neuerlichen Niedergang Deutschlands bewahren.

Aus 1989/90 haben unsere Regierenden definitiv die falschen Schlüsse gezogen. Vor 105 Jahren das Kaiserreich, vor 78 Jahren das “Tausendjährige Reich”, vor 34 Jahren der kommunistische Teil der Republik – und vermutlich schon in wenigen Jahren das sogenannte Gesamtdeutschland.

Dieser Beitrag erschien auch auf Conserv0.