Päpstlicher Ukraine-Defätismus: Bomben auf den Vatikan?

Nicht nur die Politik, auch die Medien tun alles, um Dialogbereitschaft im Ukraine-Krieg als Schwäche zu diffamieren und damit jegliche diplomatische Initiative zu hintertreiben. Es herrscht eine völlige Einseitigkeit zuungunsten Russlands: Alles, was von russischer Seite kommt, kann nur falsch, gelogen oder ein billiger Trick sein. Jeder, nicht zur Eskalation beiträgt und immer neue westliche Waffenlieferungen an die längst hoffnungslos in die Defensive geratene Ukraine befürwortet, gilt als defaitistischer Schwächling, wenn nicht als „Putin-Troll“ oder Ähnliches. Dies zeigt auch die Kommentierung eines nun bekannt gewordenen russischen Friedensplans von 2022 bei „Focus“. Seit Beginn des Krieges halte sich „ein schwerwiegendes Gerücht“, heißt es da raunend, nämlich, dass sich die Ukraine vor allem wegen des Drucks westlicher Staaten nicht auf ein Friedensangebot Russlands eingelassen habe.

Neue Details würden nun „einen perfiden Plan Putins“ enthüllen: In dem von russischen und ukrainischen Unterhändlern ausgehandelten Vertragsentwurf war vorgesehen, dass die Ukraine nicht der NATO beitritt, alle vom Westen erhaltenen Waffen zurückgibt und nur 85.000 Soldaten, 342 sowjetische Panzer und 519 sowjetische Artilleriegeschütze behalten solle. Außerdem wäre die Krim in russischer Hand verblieben und die russische Sprache wäre in der Regierung und vor Gericht gleichberechtigt mit der ukrainischen gewesen. Der Vertrag hätte von ausländischen Mächten wie den USA, Großbritannien, Frankreich und China, aber auch durch Russland selbst garantiert werden sollen.

Diskriminierende antirussische Gesetze

Man fragt sich hier allerdings, was an diesem Vertrag nun derart „perfide“ gewesen sein soll. Da vor allem im Osten der Ukraine die russische Sprache vorherrschend ist, wäre eine Gleichberechtigung beider Sprachen nur vernünftig und gerecht gewesen. Den ultranationalistischen Machthabern in Kiew, die uns heute als Verteidiger von Freiheit und Demokratie verkauft werden, war genau dies hingegen seit jeher ein Dorn im Auge: Fünf Wochen vor Kriegsbeginn war im Januar 2022 ein Gesetz in Kraft getreten, das die russische Sprache systematisch zurückdrängen sollte. Wer gegen seinen Willen auf Russisch angesprochen wird, kann dies bei sogenannten Sonderbevollmächtigten zum Schutz der Staatssprache melden, den „Tätern“ droht dann eine Geldstrafe. Überregionale Zeitungen und Zeitschriften dürfen nicht mehr ausschließlich auf Russisch erscheinen.

Mehr noch: Wenn es eine russische Ausgabe gibt, muss es auch eine ukrainische Ausgabe in derselben Auflage erscheinen. Ukrainische Buchläden müssen mindestens 50 Prozent ihres Bestands auf Ukrainisch anbieten, russischsprachige Filme müssen ukrainisch synchronisiert werden. Konzerte, Vorträge und alle anderen öffentlichen Veranstaltungen, die auf Russisch abgehalten werden, müssen direkt ins Ukrainische übersetzt werden. Da rund 40 Prozent der Einwohner der Ukraine Russisch als ihre Muttersprache betrachten, war das bereits 2018 verabschiedete Gesetz höchst umstritten, wurde von vielen als Schikane gesehen und selbst vom damaligen Präsidenten Petro Poroschenko abgelehnt, der seine Inkraftsetzung hinauszögerte. Unter seinem Nachfolger Wolodymyr Selenskyj, dem “großen europäischen Freiheitskämpfer” und Held des “Wertewestens“, wurde es dann umgesetzt.

Erstaunliche Vergesslichkeit

Überflüssig zu erwähnen, dass noch kurz vor Beginn des Krieges „Focus“ und andere deutsche Medien, die sich heute in Ukraine-Opferverherrlichung überschlagen, damals kritisch bis empört über diese reaktionäre und diskriminierende antirussische Politik berichteten. Heute hingegen gilt es als „perfide“, wenn die russische Seite es rückgängig machen will. Auch dass Russland die Krim einfach wieder räumen würde, war von Anfang an völlig unrealistisch, weshalb diese Klausel des Friedensangebots ebenfalls nicht überraschend war. Und dass Russland die NATO-Mitgliedschaft eines Landes, das direkt vor seiner Haustür liegt, das über Jahrhunderte Teil seines Staatsgebietes war und als integraler Teil der eigenen Kultur angesehen wird, niemals akzeptieren würde, war ebenfalls seit vielen Jahren klar. Die Vernunft hätte es von Anfang an geboten, eine Neutralisierung der Ukraine voranzutreiben, statt sie in die NATO zu locken.

Interessanterweise war man auf ukrainischer Seite offenbar 2022 noch bereit, sich zumindest weitgehend auf diese Bedingungen einzulassen. Warum genau die Verhandlungen letztlich gescheitert sind und auf wen dies zurückzuführen ist, gesichtert ist jedoch, dass der damalige britische Premier Boris Johnson eine maßgebliche Rolle bei ihrer Hintertreibung spielten. Schon damals stand aber fest und musste jedem vernünftigen Mensch klar sein, was heute erst recht gilt: Dass es am Ende ohnehin nur zwei Möglichkeit der Konfliktbeilegung gibt – nämlich entweder eine Kapitulation der Ukraine, oder ein Verhandlungsfrieden, der wesentliche Elemente des Entwurfs von 2022 enthält. Alles andere wäre angesichts der militärischen Entwicklung, die entgegen aller medialen Propagandaklänge eindeutig zugunsten Russlands verläuft, völlig abwegig. Die dritte Alternative wäre schlicht ein Dritter Weltkrieg.

Baerbock bei “Miosga”: Ein Tiefpunkt jagt den nächsten

Doch so viel Realismus gilt im Westen längst als ketzerisches Anathema – vor allem in den öffentlich-rechtlichen Medien. In der ARD etwa durfte gestern Abend Außenministerin Annalena Baerbock bei “Caren Miosga” schwafeln: „Mit diesem Putin-Russland wird es leider auf absehbare Zeit keine Sicherheit geben und deswegen müssen wir uns vor diesem Putin-Russland schützen.“ Insbesondere vor Wahlen in demokratischen Staaten ziele Putin darauf, Stimmungen zu erzeugen und mit „Fake News“ zu beeinflussen. An den Umfragen zu den Europa- und Landtagswahlen sei erkennbar, dass mit Verunsicherung und atomaren Drohgebärden erfolgreich eine Stimmung erzeugt werde, dass die Unterstützung der Ukraine bröckele. „Genau das dürfen wir nicht zulassen“, insistierte sie. „Wenn wir jetzt nicht Stärke zeigen, dann wird es keinen Frieden geben“, spulte Baerbock die üblichen Phrasen ab. Das Problem dabei: Europa hat gar keine Stärke, die es zeigen könnte.

Zur Hilfe kamen der gewohnt überforderten Außenministerin dabei Minna Ålander, Sicherheitsexpertin vom Finnish Institute of International Affairs, und der „Zeit“-Journalist Michael Thumann. Dieser beklagte, dass die Ampel-Regierung viel zu viel ausschließe – auch und gerade die Lieferung von Taurus-Raketen an die Ukraine. Die Forderung, diese sofort an Kiew zu übergeben, wurde natürlich auch von Ålander eifrig befürwortet. Baerbock sprach sich für die “Strategie” aus, dass Deutschland die Raketen an die Briten liefern solle, damit diese wiederum ihre Waffensysteme der Ukraine bereitstellen. „Das besprechen wir gemeinsam vertraulich“, sagte sie – vor einem Millionenpublikum. Eine Rückkehr zur Vernunft ist bei solchen politischen Akteuren nicht ansatzweise in Sicht, schon gar nicht, wenn vormalige Trampolinspringer, Kinderbuchautoren und kriegsgeile Ex-Kommunalpolitiker die Geschicke eines 85-Millionen-Landes lenken.

Das große Geschäme der Haltungskatholiken

Im Gegenteil: Als Papst Franziskus nun am Wochenende einfach nur das Offensichtliche aussprach und die Ukraine zu Friedensverhandlungen aufforderte, brach sogleich ein Sturm der Entrüstung über ihn herein. „Wenn man sieht, dass man besiegt wird, dass die Dinge nicht gut laufen, muss man den Mut haben, zu verhandeln“, hatte Franziskus erklärt und die Frage aufgeworfen, wie viele Tote es bei dem Krieg am Ende geben werde? Er forderte, unter Einbeziehung internationaler Mächte und eines Vermittlers ins Gespräch kommen. „Schämt euch nicht, zu verhandeln, bevor es noch schlimmer wird“, so der Papst. Für diesen ausnahmsweise durch und durch realpolitischen, vernünftigen Vorschlag wurde er von deutschen und internationalen Politkern und Medien in bisher beispielloser Weise attackiert. Die unvermeidliche FDP-Kriegstreiberin Marie-Agnes Strack-Zimmermann, anderen Verstand man mittlerweile zweifeln muss, explodierte förmlich: „Bevor die ukrainischen Opfer die weiße Flagge hissen, sollte der Papst laut und unüberhörbar die brutalen russischen Täter auffordern, ihre Piraten-Fahne – das Symbol für den Tod und den Satan – einzuholen“, empörte sie sich.

„Und warum in Gottes Namen verurteilt er nicht die verbale mörderische Hetze von Kyrill I., Vorsteher der Russisch-Orthodoxen Kirche und Ex-KGB-Agent, dem ukrainischen Volk gegenüber“, fragte sie und ergänzte: „Ich schäme mich als Katholikin, dass er das unterlässt.“ Die unsägliche grüne Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt fabulierte: „Wer von der Ukraine verlangt, sich einfach zu ergeben, gibt dem Aggressor, was er sich widerrechtlich geholt hat, und akzeptiert damit die Auslöschung der Ukraine.“ Neben diesen heuchlerischen Moralisierungen von “Whatever-it-takes“-Gesinnungsjüngern äußerste sich natürlich auch der CDU-„Verteidigungsexperte“ Roderich Kiesewetter, aber auch sein Parteikollege und Bundestagsabgeordneter Matthias Heuer, der auf Twitter verlauten ließ: „Der Papst rät also der Ukraine zu einer Existenz unter russischer Diktatur. Ich schäme mich als katholischer Christ einmal mehr für das Versagen der Römisch-katholischen Kirche an zentraler Stelle.“

Von allen guten Geistern verlassen

Bei soviel Geschäme durften natürlich auch die medialen Heckenschützen wider jegliche diplomatische Initiative nicht fehlen: Im selben Duktus ging ein ganzes Trommelfeuer auf Franziskus aus der Ukraine und fast der gesamten westlichen Welt nieder. Das ist nicht nur ein Armutszeugnis jenes Kontinents, der als eigentlich längst – als bittere Lehre aus zwei Weltkriegen – begriffen haben müsste, dass nur durch Verhandlungen und Ausgleich Kriege und Konflikte beigelegt werden können. Doch seine Führer sind von allen guten Geistern verlassen. Die EU ist voll auf Rüstungskurs; Waffenkonzerne werden exzessiv gefördert, ohne dass die Hintergründe transparent gemacht würden. Der Ukraine-Krieg soll, ja darf überhaupt nicht mehr enden – weil er für viele längst zu einem Geschäft geworden ist – sowohl politisch als auch wirtschaftlich. Vor allem für die kleptokratischen Absahner in der ukrainischen Polit-Nomenklatura, die das Füllhorn unbegrenzter westlicher Geld- und Waffenhilfen nie mehr versiegen lassen wollen.

Also treiben wieder einmal in der Historie unfähige und verantwortungslose Politiker und auf Endsieg abonnierte Medien ohne jede Demut, ohne jede Differenzierung und ohne jedes charakterliche Format geschweige den Geschichtsbewusstsein Europas Völker in eine Eskalation hinein, deren Eigendynamik bald nicht mehr zu kontrollieren ist. Jede Vernunft wird in einem permanenten Stakkato von Schwarz-Weiß-Malerei, brutalster Hetze und Maulheldentum erstickt. Den Preis, der dafür noch fällig werden könnte, vermag man sich kaum vorstellen. In der nuklearen Wüste können sich die Überlebenden dann auf die Schulter klopfen und sagen: Schuld waren ja die Russen.