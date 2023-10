Palästina-Proteste: Ruft die Antidiskriminierungsbeauftragte!

Da bleibt vielen Palästinensern in Deutschland vor Schreck das Baklava im Hals stecken: Nun sind sie plötzlich unbarmherziger Behördenwillkür ausgeliefert. Sie durften am 13. Oktober noch nicht einmal dem Protestaufruf der Hamas zu weltweiten Randalen – pardon, Protesten – folgen. Furore machte etwa das traumatische Erlebnis eines Schülers, welcher doch nur seine Palästina-Fahne zum Unterricht mitbringen wollte und diese unter Einsatz seines Lebens verteidigen musste. Eine Kopfnuss gegen den dreisten Lehrer, welcher es wagte, das Unsägliche von ihm zu fordern, führte wohl zu einer abwehrenden Handbewegung des Pädagogen. Daraufhin verteidigte ein anderer Schüler die Ehre des Gazastreifens mit einem Tritt in den Bauch des Lehrers. “Gewalt in der Schule!“, riefen Eltern entsetzt und organisierten prompt eine Mahnwache. Natürlich zugunsten der rabiaten Schüler.

Palästina-Lobbyisten wie Tarek Baé wissen genau, welche Knöpfe sie bei den deutschen Gutmenschen drücken müssen, um Mitleid und Sympathie zu erwecken. Eine gute Woche nach dem brutalen Überfall der Hamas auf Israel hat die Täter-Opfer-Umkehr bereits mit voller Wucht Fahrt aufgenommen. In den Köpfen beginnt der chronologische Ablauf der Ereignisse zu verschwimmen. Und gerade in Deutschland steht den Hamas-Apologeten eine Vielzahl von Strukturen zur Verfügung, die sie ihren Gunsten nutzen können.

Zum einen ist da natürlich das mehr oder minder latent vorhandene Verständnis für ihre “Sache” in Teilen der deutschen Bevölkerung. Darüber hinaus verfügt unser Land über ein gut ausgebautes Netzwerk von Antidiskriminierungsbeauftragten, die gern bereit sind, sich der Sache der “Schwachen” anzunehmen. Schließlich hat unsere Innenministerin Nancy Faeser sich dem “Kampf gegen Rechts” verschrieben und fördert schon aus diesem Grunde die Einrichtung diverser Meldestellen, bei denen Betroffene ihr Leid abladen können.

Derzeit kursiert ein Video im Netz, in dem eine Frau im Hijab empfiehlt, genau diese Antidiskriminierungsbeauftragten einzuschalten, wenn an Schulen keine “offene Diskussion” über den Nahost-Konflikt mehr erlaubt sei. Die Dame soll eine Nichte der “Rassismusexpertin” Sawsan Chebli sein; sie wäre demnach bestens mit diesen Netzwerken vertraut. Derzeit diskutiert ganz Deutschland über den Krieg zwischen Israel und der Hamas. Auch die Position der Palästinenser wird dabei – um es höflich auszudrücken – recht unverblümt vertreten, fast so vehement wie auf der Straße. Von Zensur keine Spur. Man wünschte sich, wir hätten uns zu Corona-Zeiten so offen über Impfnebenwirkungen im Netz austauschen können, ohne mit Warnhinweisen und Löschungen zugepflastert zu werden.

Gewisser Wagenburgreflex

Wohlgemerkt geht es auch in dieser Angelegenheit nicht darum, Palästinensern das Recht auf freie Meinungsäußerung abzusprechen. Niemand verbietet ihnen, einen eigenen Staat für sich einzufordern. Vergeblich sucht man allerdings nach Schildern, welche “Friedensverhandlungen jetzt!” oder “Befreit uns von der Hamas!” fordern. Das wäre einmal eine echte Abwechslung. Auch wenn man den hier lebenden Palästinensern einen gewissen Wagenburgreflex zugesteht, war auch in der Vergangenheit nicht viel Kompromissbereitschaft zu erkennen. Und das sieht an unseren Schulen bekanntlich nicht anders aus. Im Neukölln zieht man sich eher eine blutige Nase zu, wenn man sich pro-israelisch äußert. Dennoch wollten uns “Experten” schon vor ein paar Jahren auf die Nase binden, arabische Jugendliche fühlten sich zurückgesetzt, weil in Deutschland Juden mehr Beachtung fänden als sie. Man fühlte sich fast bemüßigt, das Verteilen von Teddybären an Migranten wieder aufzunehmen, um diese moralisch wieder aufzurichten.

Dabei wissen unterschwellig die meisten Deutschen, auf welchem Pulverfass wir durch die Vielzahl arabischer Migranten sitzen; vor allem, wenn sich der derzeitige Konflikt weiter in die Länge zieht. Aus Gaza wird eine weitere Flüchtlingswelle nach Europa rollen, der sich mit hoher Wahrscheinlichkeit auch wieder “Trittbrettfahrer-Migranten” anschließen (der Fall der Ukraine-Flüchtlinge lässt grüßen!), die gar nicht aus Gaza stammen, aber die Gunst der Stunde nutzen.

Rufe nach Zuwanderungsbegrenzung sind plötzlich nicht mehr “unmenschlich”

Wenn nun an Israel appelliert wird, seinen Gegenschlag zu mäßigen, steht bei vielen Deutschen nicht nur das Mitgefühl im Vordergrund. Sondern auch der Gedanke an unsere ungesicherten Grenzen. Es ist kein Zufall, dass gerade jetzt selbst grüne Politiker ein Umdenken fordern. Angesichts zweier enttäuschender Landtagswahlen und einer neuen Migrationswelle ist es plötzlich nicht mehr “unmenschlich” eine Begrenzung der Einwanderung zu fordern.

Doch auch in Sachen “muslimischer Antisemitismus” wird nun schon wieder zurückgerudert, was in Deutschland erfahrungsgemäß sehr schnell geht. Meist endet die Debatte in einer Relativierung à la “Sind wir nicht alle ein bisschen antisemitisch?“, womit sich weitere Analysen erledigt haben und man zur allgemeinen Betroffenheit zurückkehren kann. Da wird Opa Günther, der auf dem Sofa über die “Medienmacht der Juden” fabuliert, mit dem Hamas-Freund gleichgesetzt, der selbige ohne Ausnahme ermorden will. Ersteres ist ärgerlich und unsympathisch – aber keine existenzielle Bedrohung. Da sollte man sich schon lieber auf die akute Gefahr für jüdisches Leben konzentrieren. Auch wenn das bedeutet, dass demnächst einige Hamas-Freunde im Büro von deutschen Antidiskriminierungsbeauftragten sitzen. Diese müssen dann eben lernen, bei sich nicht auf jeden Knopf drücken zu lassen.