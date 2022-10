Passend vor der Niedersachsenwahl: Schmutzkampagne gegen AfD gestartet

Eine Woche vor der Landtagswahl in Niedersachsen sehen Umfragen die vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk favorisierten Grünen bei 16 Prozent, nachdem sie Ende August noch bei 22 Prozent standen. Im gleichen Zeitraum verbesserte sich die AfD von sieben auf elf Prozent. In dieser Situation macht das ZDF sich offenbar bereitwillig zum Helfer eines persönlichen Rachefeldzugs des AfD-Aussteigers Christoper Emden. Dieser war zweitweise sogar Vizevorsitzender der niedersächsischen AfD, hatte die Partei im Juli unter wütenden Anschuldigungen jedoch verlassen. In seinem Austrittsschreiben behauptete er, die Partei sei keine Alternative, sondern der „Abgrund für Deutschland“ und ein „Sammelbecken für Versager, Gangster und Minderbemittelte“. Dass solche Vorhaltungen erfahrungsgemäß immer auf den selbst zurückfallen, der sie tätigt, und sich bezüglich Emdens Urteilsvermögen die Frage stellten muss, wieso er selbst einer Partei dieser Eigenschaften so lange angehört hat, interessiert hier natürlich keinen.

Vor allem nicht beim ÖRR, wo man für jede noch so abgestandene oder aufgewärmte Anti-AfD-Räuberpistole Feuer und Flamme ist. So fand Emden – wie der Zufall so spielt – keine Woche vor der Niedersachsen-Wahl beim ZDF nun ein offenes Ohr für weitere Anschuldigungen. Konkret behauptet Emden, der derzeit noch Landtagsabgeordneter ist, für einen sicheren Listenplatz für die kommende Wahl hätte er sich Stimmen gegen Zahlung in Höhe von 4.000 Euro durch einen Beitrag an die Partei erkaufen müssen, deren „Kriegskasse“ vom stellvertretenden Landesvorsitzenden Ansgar Schledde verwaltet werde. Emden behauptet weiter, dass auch niedersächsische AfD-Kandidaturen für den amtierenden Bundestag auf diese Weise bezahlt worden seien, etwa mit monatlichen Einzahlungen auf ein Konto, auf das Schledde persönlich Zugriff habe.

Hochgradig verdächtiger Zeitpunkt

Dieser wies die Emdens Anschuldigungen vehement zurück und erklärte, diese seien „völliger Mumpitz“. Es seien niemals Mandate in Niedersachsen verkauft worden, Emden sei „extrem lächerlich und unglaubwürdig“. Die Staatanwaltschaft Hannover erklärte, „nach Eingang einer Strafanzeige ein Ermittlungsverfahren wegen des Anfangsverdachts der Untreue eingeleitet“. Emden behauptet zusätzlich, auch noch Gewaltandrohungen aus der AfD erhalten zu haben. Ein Mittelsmann habe ihm mitgeteilt, es würde einen körperlichen Angriff auf ihn geben, wenn er sein „Wissen kundtun“ würde. Schließlich will er auch noch eine zunehmende Radikalisierung und Gewaltbereitschaft in der Partei festgestellt habe. Der Rundbrief eines Kreisverbands enthalte detaillierte Informationen über die richtige Bewaffnung im Fall von Unruhen und Plünderungen. Darin würden auch verschieden Waffen, je nach Kampfsituation empfohlen.

Wenn natürlich die juristische Prüfung von Emdens Anschuldigungen abzuwarten ist, mutet der Zeitpunkt, zu dem er sie erhebt, hochgradig verdächtig an: Diese Vorgänge, sofern sie der Wahrheit entsprechen, müssen ihm schon weitaus länger bekannt gewesen sein – so wie mutmaßlich auch dem ZDF. Dass Emden sein Gewissen erst jetzt, so kurz vor der Wahl, wenn es sich besonders medienwirksam platzieren lassen, zu erleichtern sucht, dass er Anzeige erstattet und massiv die Öffentlichkeit sucht, lässt zumindest den Verdacht aufkommen, dass hier mit großem Getöse und zu einem denkbar schädlichen Zeitpunkt, zu dem die AfD in den Umfragen massiv zulegt, eine Kampagne gefahren werden soll. Das ZDF stellt sich dafür offenbar gerne zur Verfügung; so sehr man bei den ÖRR aktive AfD-Politiker (bis auf erzwungene pseudoparitätische Alibi-Auftritte) stummschaltet und unterrepräsentiert, so begeistert stellt man Ex-AfD-Politiker zur Schau und preist sie als „Aussteiger“. Neben einem ausführlichen Bericht und einem zwölfminütigen Interview auf seiner Webseite, wurde dem Thema dann auch noch ein ausführlicher Bericht in den Abendnachrichten von gestern Abend gewidmet. In einer Woche wird sich zeigen, ob diese nächste mediale Schmutzkampagne eines „Qualitätsmediums“ den AfD-Aufwärtstrend in Niedersachsen stoppen können wird…