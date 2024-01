Petition fordert Verbot von Trans-OPs bei Minderjährigen

Die Zerstörung der Kernfamilie als Keimzelle einer (über-)lebensfähigen Gesellschaft und Prägungsort autonomer, vom Staat unabhängiger Individuen ist seit rund 200 Jahren eines der Hauptanliegen der Linken. Im Zuge des woken Wahnsinns, der nur eine weitere Pervertierung ohnehin bereits irrsinniger Ideen ist, wird nun auch der biologischen Tatsache der Zweigeschlechtlichkeit der Krieg erklärt. Schon Kindern wird eingeredet, es sei völlig normal, im „falschen“ Körper geboren zu sein und sich aus einer schier unendlichen Vielzahl von Geschlechtern eines oder mehrere beliebig auszusuchen – und diesen Wahnsinn will die Ampel-Regierung bekanntlich nun auch in Gesetzesform bringen. Der fatale Trend drückt sich allerdings auch in einer rapiden Zunahme von operativen Verstümmelungen Jugendlicher aus: Da sie sich, durch politisch-mediale und soziale Dauerbeeinflussung einbilden, „trans“ zu sein, nehmen sie Hormone und Pubertätsblocker ein und unterziehen sich medizinethisch fragwürdigen bis unverantwortlichen chirurgischen Eingriffen, in deren Folge sie nicht selten für den Rest ihres Lebens zu physischen und psychischen Wracks werden.

Die nicht rückgängig zu machenden Konsequenzen solcher Operationen führen oft zu Meidungs- und Ausgrenzungserfahrungen, Selbstzweifeln, Isolation und Depressionen. Um die Auswirkungen dieser – politisch geförderten – Tragödie zumindest etwas einzudämmen, hat die Aktion “Ehe & Familie – DemoFürAlle” über das Portal “CitizenGO” eine Petition gestartet, in der die Bundesregierung aufgefordert wird, geschlechtsverändernde oder -angleichende Maßnahmen bei unter 18-Jährigen generell zu verbieten.

Gefährliche Therapie vor jeder psychiatrischen Differenzialdiagnose angesetzt

Unter Bezugnahme auf das „Ärzteblatt“ wird darauf hingewiesen, dass die Zahl der registrierten Minderjährigen, die in Deutschland eine hormonelle Behandlung und chirurgische Eingriffe bezüglich ihres Geschlechtes nachfragten, in einzelnen deutschen Medizinzentren zwischen 2009 und 2018 um bis zu 4.500 Prozent (!) gestiegen sei. Führende Experten und Psychiater auf dem Gebiet der Geschlechtsdysphorie (der Fachbegriff steht für die Störung der Geschlechtsidentität) würden angesichts dessen von “Rapid Onset Gender Dysphoria” (ROGD, zu deutsch: plötzlich einsetzender Geschlechtsdysphorie) respektive von einem regelrechten „Trans-Hype“ sprechen. Dieser sei unter anderem von einer „plötzlichen Selbstdiagnose als trans während der Pubertät“ durch soziale Ansteckung unter Gleichaltrigen geprägt: Durch den Einfluss der Trans-Szene wirke die Sprache der Jugendlichen „schablonenhaft“. Drei Viertel der Betroffenen seien bereits wegen Ängsten, Depressionen oder Essstörungen in psychiatrischer Behandlung gewesen. Zahlreiche Betroffene würden berichten, dass sie in ihrer Selbstdiagnose bestätigt worden seien und die gewünschte Behandlung verschrieben bekommen hätten, ohne dass es eine psychiatrisch differenzialdiagnostische Untersuchung oder Aufklärung über andere Ursachen oder Auswege gegeben habe.

Die Petition gibt auch zu bedenken, dass Pubertätsblocker – die in Deutschland sogar auf Webseiten der Bundesregierung ohne adäquate Warnhinweise empfohlen wurden und teilweise noch werden – „keine harmlose Pausetaste für die Pubertät“ seien, die später unproblematisch fortgesetzt werden könne, sondern dass es sich um schwere hormonwirksame “chemische Keulen”, handelt, die sogar in den pharmaaffinen und “verschreibungsfreudigen” USA nur in Ausnahmefällen und überwiegend an erwachsene Krebspatienten – und das auch nur für kurze Zeiträume – verabreicht würden. Dort würden sie auch bei der chemischen Kastration von Sexualstraftätern eingesetzt. Die Medikamente seien zum Aufhalten der Pubertät weder entwickelt noch zugelassen worden.

Vorstoß dürfte auf taube Ohren Lauterbachs stoßen

Als Nebenwirkungen werden die Beeinträchtigung des Knochenwachstums, mehrere Fälle von schwerer Osteoporose, mangelnde sexuelle Reifung, gehemmte Libido, Anorgasmie und Unfruchtbarkeit, Rückgang des IQ, gestörte Ausreifung des Zentralnervensystems sowie ein erhöhtes Risiko für Herzinfarkt und Leberschäden, Stimmungsschwankungen, Gedächtnisstörungen, Essstörungen, Psychosen, Depressionen und weitere Beschwerden und Komplikationen angeführt. 98 Prozent der mit Pubertätsblockern Behandelten würden sich für eine Transition mit gegengeschlechtlichen Hormonen und Geschlechtsoperationen entscheiden, während sich umgekehrt rund 85 Prozent der Kinder, die keine Pubertätsblocker erhielten, mit ihrem natürlichen Geschlecht irgendwann aussöhnten. Welchem Umgang mit dem Thema Transsexualität hier also der Vorzug zu geben wäre, liegt auf der Hand.

Deshalb wird Gesundheitsminister Karl Lauterbach aufgefordert, dem Beispiel von Großbritannien, Schweden, Finnland und mehrere US-Bundesstaaten zu folgen, die die Verschreibung von Pubertätsblockern stark eingeschränkt, geschlechtsangleichende Operationen an Minderjährigen verboten sowie eine psychotherapeutische Behandlung der betroffenen Kinder empfohlen haben. Man kann allerdings fast blind darauf wetten, dass natürlich auch dieser Appell – wie jeder rationale, ideologiefreie und verantwortungsorientierte Vorst0ß in der Gesundheitspolitik (und bei dieser Bundesregierung generell) – auf taube Ohren stoßen dürfte. Lauterbachs abnorme psychische Konstitution lässt eine Beeinflussung durch Vernunftgründe und Humanität gar nicht zu. Zudem will die durch das eigene Totalversagen unter schärfstem Druck stehende Ampel-Regierung offensichtlich noch so viel Schaden wie nur möglich anrichten, bevor sie spätestens 2025 endlich im Orkus der Geschichte verschwindet. Immerhin: Die Petition hat bereits über 24.000 Unterschriften gesammelt; ein Achtungserfolg, der als ein weiteres Zeichen für die Ablehnung des Ampel-Wahnsinns zu interpretieren ist. Schon von daher wäre es ein wichtiges Zeichen, sie zu unterzeichnen.