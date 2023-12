“Planetary Health Forum”: Globalisten im Pandemie- und Klimarausch

Am Donnerstag fand in Berlin das „Planetary Health Forum“ statt, die nach eigenen Angaben „erste Konferenz für planetare Gesundheit in Deutschland, die Akteur:innen aus den Bereichen Gesundheit, Klima- und Umweltschutz zusammenbringt – aus Politik, Praxis, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft“. Bundesumweltministerin Steffi Lemke und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach übernahmen die Schirmherrschaft der Veranstaltung, die sich dem erklärten Versuch widmete, die angeblichen “gesundheitlichen Gefahren” der Klimahysterie zu thematisieren. Die Gesundheitsgefahren infolge der Klimakrise seien bereits überall auf der Welt spürbar, “auch bei uns in Deutschland und Europa“, so Lemke in ihrem Geleitwort. “Gesunde Umwelt, gesunde Pflanzen, gesunde Tiere und gesunde Menschen hängen untrennbar miteinander zusammen“, hieß es darin weiter. Lauterbach erklärte, Klimaschutz sei “immer auch Gesundheitsschutz… Um eine weitere Erderwärmung zu verhindern, bündeln wir in der Bundesregierung Kompetenzen aus unterschiedlichen Ressorts.“

In Wahrheit handelte es sich auch bei dieser Veranstaltung, ähnlich wie bei der sich terminlich nahtlos anschließenden Weltklimakonferenz in Dubai, um ein Schaulaufen der übliche verdächtigen korportatistischen Freiheitsfeinde und politischen Profilneurotiker, die nichts anderes im Sinn haben, als sich unter hanebüchenen Vorwänden immer neue Schikanen für die Bevölkerung auszudenken. Dieser Eindruck wurde auch von der kritischen Journalistin Aya Velasquez geteilt, der es – nicht ohne Schwierigkeiten – gelungen war, sich zu dem Forum Zugang zu verschaffen. Wegen einer angeblichen „Überbuchung“, von der vor Ort jedoch nichts zu bemerken war, war ihre Akkreditierung zunächst abgelehnt worden; schließlich konnte sie, nach dem Bohren einiger dicker Bretter, dann doch teilnehmen.

Brückenschlag von Corona zu Klima

Sie wurde dort Zeugin einer globalistischen Propagandaveranstaltung der allerschlimmsten Sorte, der wohl die schlimmsten Befürchtungen übertraf. Gleich zum Auftakt wurde die nächste – natürlich klimainduzierte – “Pandemie” heraufbeschworen: Ganz im Sinne ihres Herrn warnte die Medizinerin Ute Teichert, die seit Februar 2022 die Abteilung Öffentliche Gesundheit in Lauterbachs Gesundheitsministerium leitet, wegen des Klimawandels würden Zoonosen künftig weitaus häufiger auftreten. Und weil Umweltschutz und Klimaschutz eben immer auch automatisch Gesundheitsschutz bedeuteten, könne man beides nicht allein „über das Verhalten steuern“, sondern man müsse auch “an die Lebensverhältnisse ran“. Der Great Reset lässt grüßen.

Aufgeboten wurde auch der alarmistische Schwachsinn, den eine gedungene Wissenschaft einer neurotischen, ideologie- und lobbyhörigen Politik zur Aufrechterhaltung ihrer Notstandsmaßnahmen gefällig liefert: So habe das RKI in diesem Sommer “bereits 3.200 Hitzetote” gezählt – daher sei ein “Hitzeschutzplan” jetzt entscheidend. Damit wurde der Nonsens wieder hervorgekramt, mit dem sich Lauterbach im (dann buchstäblich ins Wasser gefallenen) “Hitzesommer” 2023, der zum viel zu kühlen Regensommer geriet, als oberster Hitzeschützer profilieren wollte. In Wahrheit ist es natürlich schlicht unmöglich festzustellen, wer an “Hitze” starb oder lediglich zufällig an einem heißen Tag das zeitliche segnete, von denen es dieses Jahr wahrlich nicht allzu viele gab. Hier ist sie wieder, die “an und mit”-Verwirrungspropaganda, die schon bei den “Covid-Toten” zum Einsatz kam.

Warnungen vor dem Weltuntergang

Der Vortrag von Professor Stefan Rahmstorf vom berüchtigten Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, dessen Aufgabe allein darin besteht, vor dem Weltuntergang zu warnen, zog gegen angebliche „Desinformation” von „Klimaleugnern” zu Felde, die im Netz verzerrt viel Raum einnehmen würde. Obwohl er „einer der Top fünf Klimaforscher mit den reichweitenstärksten Accounts auf der Plattform X“ sei, habe er es dort immer wieder mit Wellen massiver Desinformation zu tun, jammerte Rahmstorf selbstgefällig. Wie in diesen Kreisen üblich, bewertet er jeden Widerspruch zu seinem ewig gleichen pseudowissenschaflichen Gefasel als „Desinformation“. Sein Twitter-Konto ist ein einziger Rund-um-die-Uhr-Hysterieanfall, bei dem er immer und überall die Klimakatastrophe am Werk sieht, die von „Shareholdern“ und allen Arten von bösartigen Skeptikern und Ignoraten einfach nicht ernst genommen werde. Dass solche Extrempersönlichkeiten, die dringend auf die Couch gehören, zu Souffleuren einer geisteskranken Politik werden konnten, zeigt den desolaten Zustand dieses Landes..

Francesca Racioppi, die Leiterin des WHO-Regionalbüros für Europa, bezeichnete Deutschland als „beacon of hope“ (immerhin nicht, wie Annalena Baerbock, als “bacon of hope“) für die globale Gesundheitspolitik, wobei sie vor allem Lauterbach für dessen „Führungsrolle” dankte – dies nenne sie „political leadership“ und „to walk the talk“. In Deutschland gebe es derzeit sehr ermutigende Entwicklungen, meinte sie, man müsse jene Themen aber natürlich weiter vorantreiben. Auch die deutsche Top-Klimaretterin Luisa Neubauer ließ es sich nicht nehmen, ihre Befindlichkeiten mitzuteilen. Da aber seit letzter Woche der Weltklimagipfel in Dubai stattfindet, der nicht ohne sie auskommt, musste sie sich auf die Übermittlung einer Grußbotschaft beschränken – jene übrigens, in der sie mitteilte, dass sie sich gerade „im 19. Stock eines in jeder Hinsicht menschenfeindlichen Hotelkomplexes“ befinde.

Auch TV-Clown Hirschhauen gibt sich die Ehre

Dr. med. Martin Herrmann von der „Deutschen Allianz Klima und Umwelt e.V.“, wertete das bizarre Geschwätz von Rahmstorf und Neubauer als Beweis dafür, dass das Thema „planetare Gesundheit“ in der Gesellschaft angekommen sei. Die Evidenzen seien glasklar, man müsse jetzt nur noch ins Handeln kommen. Eine „neue Machtgeneration“ wachse gerade „in Bündnissen auf Augenhöhe” heran, phraste er. Die “Roadmap”, die es nun bräuchte, sei zu 80 Prozent bereits beschrieben. Es ginge darum, zu sagen: „Wir machen das jetzt einfach“, und „als gesamte Gesellschaft auf die Agenda zu setzen”. Demokratie und andere störende Hemmnisse spielen anscheinend hier gar keine Rolle mehr. Die Beschleunigung der Energiewende sei “auch ein Gesundheitsprojekt”.

Anna-Katharina Hornidge vom “German Institute of Development and Sustainability” (IDOS) und dem Wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung für Globale Umweltveränderungen (WBGU) rief die Notwendigkeit einer „globalen Dringlichkeits-Governance” aus. Die vielen Krisen auf der Welt müssten global und lokal angegangen, sowie „inklusiv und kohärent“ verhandelt werden – und zwar „ganz, ganz schnell“. Die Hitzeschutz-Maßnahmen, die in nur wenigen Monaten aus dem Boden gestampft worden seien, hätten gezeigt, dass dies möglich sei. Natürlich durfte auch der Fernseharzt, Corona- und nunmehr Klimapropagandist Eckart von Hirschhausen, die mediale Allzweckwaffe der gepflegten Salonpanikmache für Dummies, nicht fehlen. Er meinte, man solle sich einfach auch mal für das bereits Erreichte feiern, beklagte aber auch die „kurzen Zeitfenster der Aufmerksamkeit“, die es zu nutzen gelte.

“Größte Risikoagenda”

Auch von Hirschhausen beschwor die angeblich Tausenden von Hitzetoten in Deutschland, ohne dass es einen Aufschrei gegeben habe. Danach durfte sich das Publikum seine Dokumentation „The Promise of Planetary Health” ansehen. Am zweiten Tag der Konferenz meldete sich dann noch die selbsternannte „Transformationswissenschaftlerin“ Maja Göpel mit einem per Video eingespielten Impulsvortrag zu Wort, in dem sie von einer „neuen Realität“ faselte, in der es nicht darum gehe, die Ziele, sondern die Strukturen zu ändern. Klimaschutz sei „die größte Risikoagenda, mit der wir es zu tun haben“. In der westlichen Sichtweise sei der Mensch ein Mängelwesen, während er in der buddhistischen erst einmal „Buddha-Natur“ habe.

In einem von Velasquez ebenfalls besuchten Workshop (unser kollegialer Respekt für diese an Masochismus grenzende Leistung!) zum Thema „Pandemic prevention: a planetary health perspective“ hieß es, man befinde sich “zwischen zwei Pandemien”. Daraus ergebe sich die Möglichkeit, die internationalen Gesundheitsverträge neu auszuhandeln. Als Gründe für die angeblich erhöhte Pandemiegefahr wurden der Klimawandel, der Verlust von Biodiversität, die Zerstörung von Ökosystemen, Monokulturen, Entwaldung, Wildtierhandel, Nutztierhaltung, unsere Art der Nähe zu Tieren, die Landwirtschaft, die Überschreitung planetarer Grenzen, erhöhte Mobilität und erhöhte Bevölkerungsdichte angeführt. Dabei wurde auch der Widerstand vieler Länder gegen den neuen WHO-Pandemievertrag beklagt.

Schlimmste Erwartungen bestätigt

Velasquez` Fazit der zweitätigen Veranstaltung deckt sich mit den schlimmsten Erwartungen: Es handelte sich hier um eine „PR-Veranstaltung für die Stärkung transnationaler Organisationen“. Mehrfach sei die Bedeutung der Vereinten Nationen, der G7, der G20, der BRICS, der „New Development Bank” der BRICS-Staaten, der Rolle von NGOs und Partnerschaften wie „Just Transition Partnerships” hingewiesen worden. Das Forum habe dazu gedient, „den Talking Point, man befände sich aktuell zwischen zwei Pandemien, in der Klima-, Umwelt- und Gesundheitsbewegung zu verankern“. Dem in erster Linie militärischen Biosecurity-Sektor solle fortan Tür und Tor für biopolitische Überwachungsmaßnahmen an Mensch, Tier und Umwelt geöffnet werden. Wie bedenkenlos hier vorgeprescht werden, zeigt sich auch daran, dass die lebensgefährliche (und für die Entstehung des Corona-Virus mit höchster Wahrscheinlichkeit in Wahrheit ursächliche) „Gain of Function“-Forschung nicht einmal als möglicher Auslöser für den Ausbruch neuer Pandemien genannt wurde.

Der militärisch-industrielle Komplex, der eben diese Forschung fördere, schicke junge Klima- und Umweltaktivisten – neuerdings vor allem auch aus dem globalen Süden – vor, die mehr „globale Biosurveillance“ forderten, so Velasquez’ Eindrck. Damit sichere sich der Biosecurity-Sektor die Legitimation aus der „Zivilgesellschaft“ für einen lückenlosen und steten Zugang zu biologischen Daten, natürlich unter Bruch jeglicher Datenschutzrichtlinien. Weiterhin, so Velasquez, ergebe sich die Möglichkeit für eine neue globale Siedlungspolitik, die die Natur vom Menschen befreien und sie in „Smart Cities“ umsiedeln wolle, wo sie „technologisch überwacht und digital gemanagt werden“ könnten. Die Natur solle renaturiert, sich selbst überlassen und von schädlichen menschlichen Einflüssen befreit werden. Der Mensch werde zum Feind der Natur erklärt. Dies ist Eins zu Eins WEF-Gedankengut à la “The Great Reset” – und spätestens jetzt keine Verschwörungstheorie mehr.

Schwab’sche Visionen

In der Praxis schlage sich dieser globalistische Ökosozialismus mit einer Bauern strangulierenden Überregulierung des Agrarsektors wie in den Niederlanden oder dem „Heizgesetz“ in Deutschland nieder, das in Wahrheit ein Verarmungs- und Enteignungsgesetz sei und den praktischen Nebeneffekt habe, kleine Immobilienbesitzer aus den ländlichen, zu renaturierenden Gebieten zu vertreiben. Genau das ist die hier ganz uncamoufliert zutage tretende Agenda für das 21. Jahrhundert und es sind Veranstaltungen wie das “Public Health Forum”, die der Anbahnung dieses totalitären freiheitsfeindlichen Alptraums dienen. Es gehe darum, sich für die „bereits feststehenden Ziele der Meta-Agenden“ den nötigen Rückhalt aus der dauerbemühten “Zivilgesellschaft” abzuholen und die globale Agenda zu „regionalisieren”, so Velasquez: “Das ist schlichtweg die Schwab’sche Vision eines gelungenen Stakeholder-Kapitalismus.“

Die Ergebnisse solcher Veranstaltungen stünden dabei von Anfang an fest, die geäußerten Buzzwords seien identisch mit den Agenda-Buzzwords, konstatiert sie. Inhaltliche Überraschungen gebe es nicht mehr. Unliebsame Akteure, wie etwa kritische Journalisten würden gezielt ferngehalten, „um leiseste Zweifel an der Sakrosanktheit der Agenda gar nicht erst aufkommen zu lassen“. Und tatsächlich: Die Reden und Forderungen auf der Veranstaltung zeigen, dass man es hier mit brandgefährlichen Figuren zu tun hat, die in einer toxischen Mischung aus Sendungsbewusstsein in Endzeitstimmung, einem Gefühl religiöser Auserwähltheit, grenzenlosem Machbarkeitswahn und absoluter Verachtung für demokratische Prozesse und individuelle Freiheit anmaßen, für die ganze Menschheit sprechen und handeln zu dürfen.

Gefährlicher als alle Geheimbünde der Geschichte

Auf solchen Konferenzen, wo es nur eine Einheitsmeinung gibt, bestärken sie sich gegenseitig in ihren Wahnvorstellungen – und halten sich für Repräsentanten der “die Gesellschaft“ – obwohl sie in der Öffentlichkeit namentlich kaum bekannt sind. In ihrer perfiden Hybris verschieben sie ganze Völker über den Globus, enteignen und transformieren in Generationen erarbeitete Vermögenswerte, zerstören zivilisatorische Errungenschaften und verarmen am Ende ganze Bevölkerungen – im Namen völlig hirnrissiger ideologischer Hirngespinste. Sie fabulieren Krisen herbei, die es nur in ihren Hirnen gibt, und schlagen dagegen Maßnahmen vor, die erst zu Krisen führen.

Sie wollen die Souveränität der Nationalstaaten abschaffen und eine Weltregierung aus einer Unzahl von durch nichts und niemanden legitimierten Großorganisationen schaffen, in denen sie und ihre Gesinnungsgenossen sich dann ungestört tummeln und als de facto Diktatoren in einem immerwährenden Notstand agieren können. Keine Kirche, keine Illuminaten, keine Sekte wie Scientology und keine Geheimorganisation der Geschichte ist so gemeingefährlich wie diese elitistische Bande – und ihr muss unter allen Umständen in den Arm gefallen werden, sonst wird bald ein dystopischer Alptraum entstehen, der die schlimmsten Phantasien literarischer und cineastischer Vorlagen bei weitem übertrifft.