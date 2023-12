Plasmid-DNA-Verunreinigungen in der Genplörre: Was habt ihr den Menschen da gespritzt?

Der Skandal um die Zulassung der Corona-Impfstoffe nimmt immer erschreckendere Dimensionen an. Es offenbart sich mehr und mehr, mit welch einer verbrecherischen Verantwortungslosigkeit Milliarden Menschen in aller Welt unter äußerstem sozialem und wirtschaftlichem Druck die Verabreichung von Vakzinen aufgezwungen wurde, die nicht annähernd ausreichend getestet waren, gegen Corona kaum wirkten und vor allem furchtbare Nebenwirkungen nach sich ziehen. Nun wird auch noch in zunehmendem Maße bekannt, dass die Impfstoffe bakterielle verunreinigt waren. Konkret geht es dabei um Plasmid-DNA, die bis in die Zellkerne vordringt. Die möglichen Folgen reichen von Schädigungen des Immunsystems über Antibiotika-Resistenzen bis zur Auslösung von Krebserkrankungen.

Dass es so weit kommen konnte, ist wieder einmal auf die skrupellosen Tricksereien der Pharmakonzerne zurückzuführen. Die Vakzine wurden für die Massenproduktion mit Kolibakterien hergestellt und mit einem schlichten Filterverfahren gereinigt. Für die klinischen Studien, die man den Kontrollbehörden vorlegte, wurden den Probanden jedoch Substanzen gespritzt, die mit sauberer PCR-Technik hergestellt und mit aufwändiger Magnetperlen-Technologie gereinigt worden waren. Auf diese Weise ergaunerten die Konzerne sich die bedingte Zulassung.

Unfassbare Inkompetenz Lauterbach

Die Hinweise auf dieses kriminelle Vorgehen verdichten sich seit April, als der US-Wissenschaftler Kevin McKernan auf die massive Verunreinigung der mRNA-Impfstoffe durch bakterielle DNA aufmerksam machte. In den von ihm untersuchten Proben wurden die zulässigen Grenzwerte massiv überschritten. Dies wurde mittlerweile von anderen Wissenschaftlern bestätigt. Auch hier erwies Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sich wieder einmal als williger Helfershelfer der Pharmakonzerne. Nachdem ihm die Ergebnisse mitgeteilt wurden, ließ er lediglich mitteilen, ihm lägen keinerlei Hinweise auf die Verunreinigung von Covid-Impfstoffen mit bakterieller DNA vor.

Dabei hatte auch die deutsche Mikrobiologin und Infektionsimmunologin Brigitte König die bakterielle Verunreinigung nachgewiesen. Das ganze ungeheuerliche Ausmaß von Lauterbachs Inkompetenz zeigte sich letzte Woche im Bundestag, als er auf die Frage eines AfD-Abgeordneten zu der Thematik entgegnete: „Ich kann Ihre Frage nicht beantworten. Sie ist unwissenschaftlich. Sie wiesen auf die Verunreinigungen in der DNA der Impfstoffe hin. Die Impfstoffe werden mit RNA hergestellt und nicht mit DNA.“ Auch Verteidigungsminister Boris Pistorius faselte auf Anfrage eines anderen AfD-Abgeordneten zur Duldungspflicht von mRNA-Impfungen bei der Bundeswehr, diese hätten auch in Zeiten der Omikron-Varianten vor Ansteckung, Weitergabe und schweren Krankheitsverläufen geschützt. Leben und Gesundheit der Deutschen und ihrer Soldaten liegen in den Händen von solchen Gestalten, die nicht die geringste Ahnung haben, wovon sie reden.

Gigantischen Schadenersatzsummen

Hinzu kommt, dass sich immer mehr Hinweise auf die Übersterblichkeit bei Erwachsenen im Jahr nach Beginn der Impfkampagnen erhärten, die in den Entwicklungsländern, die ganz oder weitgehend davon verschont wurden, nicht eintrat. Die Flut an Nebenwirkungen hält ebenfalls unvermindert an. Und noch immer tun die Verantwortlichen alles, um dieses beispiellose Menschheitsverbrechen zu vertuschen. Die Medien greifen es kaum auf und verbreiten lieber weiterhin die offiziellen Impfempfehlungen, als sei nichts gewesen. Millionen von Menschen in aller Welt leiden weiter an den Folgen, während Biontech und Co. sich an ihren Milliardengewinnen erfreuen.

Immerhin gibt es doch die leise Hoffnung, dass dies nicht mehr lange so sein wird. Der US-Bundesstaat Texas hat Pfizer wegen einer möglichen Täuschung bezüglich der Wirksamkeit der Impfstoffe, Beeinflussung der öffentlichen Diskussion und Zensur verklagt. „Wie hat Pfizer reagiert, als sich herausstellte, dass sein Impfstoff versagte und die Lebensfähigkeit seiner Cash Cow bedroht war? Durch Einschüchterung derjenigen, die die Wahrheit verbreiteten, und durch eine Verschwörung zur Zensur seiner Kritiker“, erklärte Generalstaatsanwalt Ken Paxton. Angesichts der gigantischen Schadenersatzsummen, die in den USA verhängt werden, kann von hier aus vielleicht ein Dominoeffekt einsetzen, der endlich dazu führt, dass eine umfassende strafrechtliche Aufarbeitung einsetzt, die auch auf Europa übergreift und den zahllosen Opfern zumindest etwas Gerechtigkeit verschafft.