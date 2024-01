Politisch korrekte Predigten: Die Kölner Zeitgeistkatholen

Im Kölner Dom, einst Herzkammer des deutschen Katholizismus, haben schon seit langem linkswoker Zeitgeist und ideologische Verblendung Einzug gehalten, wie man sie zuvor nur aus den Niederungen von bunten Workshops des evangelischen Kirchentages oder aus den Habitaten durchgeknallter EKD-Pfaffen kannte. Nicht einmal die Vorgänge auf der Kölner Domplatte Silvester 2015/2016 oder die islamistischen Terrorbedrohungen, die zur zeitweiligen Schließung des Domes führten, konnten ein Umdenken auslösen. Die Politisierung der Kirche, die einst als Inbegriff deutschen Konservatismus galt, und ihre schleichende Vereinnahmung durch den linksgrünen Zeitgeist machen Gottesdienste dort zu buchstäblichen Sonntagspredigten der Gesinnungs- und Haltungsertüchtigung.

So wunderten sich Besucher am vergangenen Sonntag nicht schlecht, als Weihbischof Ansgar Puff in der 10-Uhr-Messe aus “gegebenem Anlass” über die Migrationsdiskussion dozierte und quasi ex cathedra erklärte, dass “Remigration” ein “nicht angemessener Begriff” und sein Gebrauch nicht richtig sei. Auch dieser Weihbischof hat anscheinend nicht mitbekommen, dass der Kölner Dom um Weihnachten herum für 14 Tage als regelrechter “Hochsicherheitstrakt” von Hunderten von Polizisten Tag und Nacht bewacht werden musste, weil Vertreter der herbeimigrierten Bereicherungskultur einen Anschlag auf das einzigarte Bauwerk vorgesehen hatten. Kein Wort dazu, ebenso wenig, wie der Klerus keine kritischen Aussagen oder gar Verurteilungen verlauten lässt, wenn es um die weltweite Bedrohung und Verfolgung von Christen geht.

“Geistiger Schrott”

Für alle möglichen Themen wird gebetet, fürs Klima, gegen Rassismus, für Vielfalt… nur nicht um die eigenen Glaubensgenossen in Gebieten, in denen sie von den Vertretern derselben Religion abgeschlachtet und vertrieben werden, die in Deutschland mit Muezzinrufen und steingewordenen Machtdemonstrationen in Form von Moscheeneubauten immer mehr den gesellschaftlichen Alltag dominiert. Kölner Katholiken wandten sich in empörten Mails an die Diözese – und stellten unter anderem die Frage: “Wie dumm sind und in welchem Wolkenkuckusheim leben unsere christlichen Kleriker?”

Eine gebürtige Kölnerin, engagierte Katholikin, einst Absolventin des kirchlichen Ursulinen-Gymnasiums in der Machabäerstraße und heute im Bistum Aachen lebend, schrieb nach dem Besuch der Sonntagsmesse im Kölner Dom: “Messen von Weihbischof Ansgar Puff werde ich mir nicht mehr ansehen. Solchen geistigen Schrott werde ich mir nicht in meine Seele einreden lassen.” Und weiter: “So geht unser großartiger christlicher Glaube den Bach herunter, nicht nur wegen der Missbrauchsfälle, sondern weil sich Priester und Höhergestellte nicht mehr für den chrislichen Glauben einsetzen… ‘shame on you’, würden die Amis sagen.” Vielleicht wären die Kölner Kirchenoberen gut beraten, auf diese Stimmen ihrer schwindenden Stammklientel zu hören, bevor sie in ihrer Kathedrale als Letzte das Licht ausmachen können.

