Politische Reaktionen auf Chrupalla & Weidel: Eine unfassbare Schande

Es ist der schiere Wahnsinn: Ein paar Tage vor den Wahlen in Bayern und Hessen lassen die Vorzeige- und Superdemokraten in unserem Land endgültig ihre “Demokratie” heuchelnde Maske fallen. Unfassbar, was führende Politiker der Grünen und der Roten in Bezug auf die wahrhaft schlimmen Vorfälle um Tino Chrupalla und um Alice Weidel in den sozialen Medien so von sich geben. Die Reaktionen strotzen nur so von Menschenverachtung, Häme, Zynismus und totalem Empathieverlust. Man sollte es nicht für möglich halten.