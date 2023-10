Politische Wendehälse: Warum ich nachtragend bin

Ich habe in der letzten Zeit häufig darauf hingewiesen, dass gewisse Personen der CDU oder FDP mittlerweile das frei aussprechen, wofür sie anderen Menschen in den letzten Jahren extremistischen “AfD-Sprech” unterstellt hätten. Wenn man auf diesen Umschwung hinweist, heißt es aus dieser Ecke: “Hey, man muss ja auch mal seine Meinung ändern können!” Und damit liegt der Ball dann prompt wieder bei Leuten wie mir, denen man damit durch die Blume vorwirft, nachtragend zu sein. Das kennt man schon aus der Zeit nach Corona: “Klar, es wurden sicher ein paar Fehlerchen gemacht… aber ist ja jetzt vorbei. Habt euch nicht so! Seid doch nicht so nachtragend! Denkt nach vorne!” So kommt das bei mir an, wenn mir gesagt wird “man kann ja auch seine Meinung ändern“. Und natürlich kann man das. Ich weiß das. Ich bin ganz sicher nicht mit meinen nicht-mainstreamkomformen Meinungen aus der Schule gekommen. Ich habe meine Meinung sehr wohl oft geändert, nicht aus Laune, sondern aus kritischer Einsicht, Erkenntnis und vor allem Erfahrungen, und werde das bestimmt auch künftig tun.

Gegenüber unseren politischen Verantwortlichen bin ich dennoch nachtragend, und zwar ganz einfach deshalb, weil ihre politischen Entscheidungen der letzten Jahre, von denen sie nun reihenweise feststellen, dass es die falschen waren, reale Konsequenzen haben. Eine dieser Konsequenzen seht ihr auf dem nachfolgenden Screenshot:

Das für Frau Merkel wenig schmeichelhafte Zitat der Überschrift stammt von der Mutter Susanna Feldmanns, die 2018 als 14-Jährige von einem illegalen sogenannten Flüchtling vergewaltigt und ermordet wurde. Susanna Feldmann wäre mit ziemlicher Sicherheit heute noch am Leben, wenn die Politiker, die jetzt plötzlich alle ihre “Meinungen ändern“, damals schon vernünftig darüber nachgedacht hätten, ob es wirklich 0eine gute Idee ist, unkontrolliert jeden Menschen der Welt einwandern zu lassen, statt einer Kanzlerin hinterherzulaufen, die behauptet, man könne Grenze gar nicht schützen. Zwei Jahre später, bei Corona, ging es plötzlich doch und wenn Merkels Parteikollegen das heute ebenfalls einfordern, ist das mehr mehr als komisch.

All diese Politiker tragen eine Verantwortung für 80 Millionen Menschen. Ihre Entscheidungen haben reale Konsequenzen auf unser aller Leben und nein: Ich kann nicht einfach schulterzuckend darüber hinwegsehen, wenn diese Leute mal eben so ihre Meinung ändern. zu Corona sagen sie sinngemäß zynisch: “Ups, ja, dann haben wir halt Millionen Kindern psychische Probleme bereitet, alte Menschen alleine sterben lassen und die experimentelle Wunderbrühe versucht zu erzwingen.” Beim Asyl heißt es achselzuckend: “Jo, dann haben wir halt unkontrolliert die ganze Welt eingeladen und damit auch zum Teil schwerste Gewaltkriminalität verstärkt“; eine Variation des Merkel’schen Zitats “Jetzt sind se halt da”. Und bei der Energie: “Ja, dann haben wir halt mit der Energieversorgung eines Landes experimentiert, mit die höchsten Strompreise der Welt produziert und die Industrie ins Ausland getrieben.” Und immer schwingt die unausgesprochene Erwartung mit: “Jetzt haben wir ja unsere Meinung geändert… also habt euch mal nicht so und wählt uns wieder!”

Zurücktreten und Platz machen für Unbelastete!

Sorry – aber nein, nein und nochmals nein. Diese Figuren sollten endlich einstehen müssen für das, was sie entschieden und angerichtet haben. Diese Politikerhaftung tut grundsätzlich not. Dass für gravierende Fehler und Skandale endlich wieder Rücktritte zur Selbstverständlichkeit werden statt frech-dreistes Aussitzen, wäre dabei das absolute Minimum. Ich will heute keinen Schäuble mehr sehen, der Sozialleistungen für Asylbewerber senken will, nachdem er damals – selbst in maßgeblicher Verantwortung, als es darauf ankam – meinte, Europa würde in “Inzucht degenerieren“, wenn man sich “abschottet“. Was hat so einer noch in der Politik und den Medien verloren? Statt jetzt, hochbetagt, auf den Zug aufzuspringen, soll er verschwinden und wenigstens Platz machen für die, die nicht an Merkels Rockzipfeln und Lippen hingen.

Nochmals: Der Job all dieser Leute besteht darin, Schaden vom Volk abzuwenden. Wenn sie dieses Ziel verfehlen oder bewusst sabotieren – und das haben sie in den letzten Jahren zuhauf – sollten sie gehen müssen. Solange all die Schäubles, Spahns, Gaucks, Söders und auch Lindners dieser Republik weiter ihre Wendehälse in die Kamera halten und so tun, als wäre nichts gewesen, als hätten sie in den letzten Jahren mit ihrem Tun und Lassen nicht unglaublichen Schaden angerichtet, werde ich ihnen ihre Handlungen der Vergangenheit weiter nachtragen. Auch, weil diese Konsequenzen haben, die – siehe den Fall Susanna Feldmann und viele ähnliche gelagerte – leider allzu häufig niemals mehr rückgängig zu machen sind.