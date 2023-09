Prinz im Wahn: Wie tickt Krumbiegel?

Bitter: Als studierter Human-Ornithologe wollte ich so gerne herausfinden, ob Sebastian Krumbiegel einfach eines dieser Fettaugen ist, die auf jeder Suppe oben schwimmen – egal, ob braun, rot, bunt und egal, ob damals in der DDR, danach in der Bonner Demokratie oder halt jetzt in Wokistan. Ob er einer von denen ist, bei denen man mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit vermuten kann, dass sie auch im Dritten Reich gut zurechtgekommen wären… oder ob er mittlerweile tatsächlich ein knalldeutscher zweihundertprozentig überzeugter Deppen-Gutmensch geworden ist.

Einer, der einfach nicht schnallt, wie absurd es ist, zu tweeten, wie froh er ist, dass sich “die Mehrheit der Nordhäuser in der Wahlkabine für ein Kreuz ohne Haken entschieden hat”, nachdem er es geschafft hat, einen absolut unbescholtenen Mann und Selfmade-Unternehmer (der sich mit viel Fleiß vom kleinen Monteur zum respektierten Firmenchef und Arbeitgeber hochgearbeitet hat) und gleichzeitig ungefähr die Hälfte der Nordhäuser Wähler mit den nationalsozialistischen Massenmördern gleichzusetzen, um anschließend die Spaltung der Gesellschaft zu beklagen.

Aber jetzt werden wir die Antwort wohl nie erfahren: Sebastian Krumbiegel hat einen Weg gefunden, seine Gedanken abzuschirmen, wie das obige Beitragsfoto zeigt.