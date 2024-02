Putin & Carlson: Die wertewestlichen Rumpelstilzchen

Nun hat Tucker Carlson, der populärste Politmoderator der Welt, tatsächlich Wladimir Putin interviewt. Das Gespräch dauerte über zwei Stunden. Es war das erste, das ein westlicher Journalist mit Wladimir Putin seit dem russischen Eingreifen in den Ukrainekrieg geführt hat. Im Augenblick, also keine 48 Stunden nach der Veröffentlichung des Gesprächs bei “TuckerCarlson.com” und bei “X”, wurde das Interview allein bei “X” weltweit 173 Millionen mal angeklickt. Damit dürfte es das meistgesehene Interview aller Zeiten geworden sein. Der “wertewestliche” Medien-Mainstream spuckt Gift & Galle. Aber warum?

Am ersten Dezember des Jahres 1812 wurde zum ersten Mal das Märchen Rumpelstilzchen der Gebrüder Grimm veröffentlicht. Ein Müller prahlt mit seiner schönen Tochter und behauptet, sie könne Stroh zu Gold spinnen. Er plant nämlich, sie mit dem König zu verheiraten. Ein König kann nämlich gar nicht genug Gold haben. Der König hört von der schönen Müllerstochter und ihren Fähigkeiten, lässt sie zu sich bringen und bedroht sie mit dem Tode, sollte es ihr nicht gelingen, über Nacht eine ganze Kammer voll Stroh spinnend in Gold zu verwandeln. Die Müllerstochter barmt in der Kammer dem Morgengrauen und dem eigenen Tod entgegen. Da taucht ein kleines Männchen auf, das ihr anbietet, für sie das Stroh zu Gold zu spinnen, wenn ihm die Müllerstochter im Gegenzug ihr Halsband gibt. Daraufhin will der König noch mehr Gold. In der zweiten Nacht wiederholt sich das Geschehen. Das kleine Männchen will den Ring der schönen Müllerstochter haben. Sollte es das Mädchen ein drittes Mal schaffen, eine ganze Kammer voll Stroh in Gold zu verwandeln, so der König, dann wolle er die schöne Müllerstochter heiraten. Es “gelingt” auch ein drittes Mal, allerdings um den Preis, daß sie dem kleinen Männchen ihr erstgeborenes Kind versprechen muß – und auch verspricht.

Märchenparallelen

Es kommt zur Hochzeit mit dem König. Bald danach wird auch das erste Kind des Königspaares geboren – und nicht lange danach kommt das kleine Männchen, um den vereinbarten Lohn einzufordern. Die frischgebackene Königin ist verzweifelt und versucht, sich aus dem “Geschäft” herauszukaufen, indem sie dem kleinen Männchen alle Reichtümer im Gegenzug dafür anbietet, daß sie ihr Kind behalten darf. Das kleine Männchen macht jedoch einen anderen Vorschlag. Von den Tränen der jungen Königin erweicht, willigt das kleine Männchen unter ein, ihr das Kind zu lassen, wenn es der frischgebackenen Königin und Mutter gelingt, seinen Namen zu erraten. Wieder werden es drei Nächte, die sie Zeit dazu hat. Vor dem Anbruch der dritten Nacht erzählt ihr ein Bote von einem kleinen Männchen, das im Wald draußen um ein Feuer herumtanze und dabei singe:

Heute back ich,

morgen brau ich,

übermorgen hol ich der Königin ihr Kind;

ach, wie gut, dass niemand weiß,

dass ich Rumpelstilzchen heiß!

Das kleine Männchen kommt in der dritten Nacht wieder, fragt zunächst, ob das kleine Männchen “Heinz” oder “Kunz” heiße – und ganz zum Schluß nennt es das Männchen bei seinem Namen. “Du heißt Rumpelstilzchen!” Damit ist das Rätsel gelöst und das kleine Männchen um den vereinbarten Lohn gebracht. Rumpelstilzchen wird so wütend, daß es sich vor lauter Zorn unter Ausstoßung der Worte: “Das hat dir der Teufel gesagt!“, selbst zerreißt. – Die Moral von der Geschicht’: Mit der Nennung des Übels nagelt man es an die Wand und entfernt sich zugleich von ihm. Es verliert seine Bedrohlichkeit.

Das mediale Schandmaul zerreißt sich vor Wut selbst

Ehe ich zur Übertragung des Märchens der Gebrüder Grimm in die Gegenwart komme, eine kurze Rückschau auf die Begrifflichkeiten, die in der Westpresse bei der Berichterstattung über den Ukrainekrieg Verwendung gefunden hatten. “Angriffskrieg“: Völlig schwachsinnig. Es hat noch nie einen Krieg gegeben, der nicht mit einem Angriff losgegangen wäre. Krieg ist per se eine Sache von Angriff und Verteidigung. “Angreifer“: Nach Montesquieu, Machiavelli und Friedrich dem Großen ist der Angreifer derjenige, der seinen Gegner zwingt, zu den Waffen zu greifen. Die schwachsinnige Steigerung von “Angriffskrieg”: “Unprovozierter Angriffskrieg“. Das Eingreifen der Russen in den bis dahin seit fast neun Jahren laufenden Krieg der Ukronazis gegen die ethnischen Russen im eigenen Land war ein Eingreifen, um den Krieg zu beenden, nicht, um einen zu beginnen. Richtig bösartig: “Putins unprovozierter Angriffskrieg“: Über die Entsendung russischer Truppen in die Ukraine zur Beendigung des dort bereits seit 2014 laufenden Krieges gegen die ethnischen Russen stimmte die Duma ab.

Das war nicht allein Putins Entscheidung. “Verteidigung der westlichen Werte in der Ukraine für ganz Europa“: Die Ukraine ist seit Poroschenko und Selenskyj wirklich das allerletzte Land, in dem irgendwelche “westlichen Werte” verteidigt werden würden. Im Gegenteil: Seit spätestens 2014 wird dort auf die “westlichen Werte” regelrecht gespuckt, es sei denn, es wären materielle Werte. Die nimmt man dort ausgesprochen gern. “Korruptaine” oder “Despotaine” wären passende Namen für das unsägliche Staatsgebilde im europäischen Osten gewesen. Die propagandistischen Schandmäuler der ach-so-werteorientierten Westpresse wussten das auch ganz genau. Schließlich hatten sie mit diesem Grundtenor über die Ukraine berichtet. Und zwar bis Ende des Jahres 2021. Erst ab Februar 2022, mit dem Eingreifen der Russen dort, wurde aus der Ukraine über Nacht ein Hort der Demokratie, der Freiheit und der “westlichen Werte“. Aus dem Oberkorrupten wurde in derselben Nacht der heilige Wolodymyr, Retter und Bewahrer sämtlicher Werte in der Einbildung. Den westlichen Medienkonsumenten wurde regelrecht das Gehirn gewaschen.

Tucker Carlsons Interview mit Wladimir Putin hat mich eigentlich gelangweilt, weil ich nichts erfahren habe, das ich nicht schon längst gewußt und in einer Vielzahl von Artikeln veröffentlicht gehabt hätte. Elektrisierend ist lediglich die Idee, daß das nun über 173 Millionen mal endlich zur Kenntnis genommen wurde. Reichweite rules! Und da kann sich unsereiner bei Ansage! oder bei Journalistenwatch eben bei weitem nicht mit dem fabelhaften Tucker Carlson messen. Es ist nicht der Inhalt des Interviews, der mich heute fasziniert, sondern die Tatsache, daß er endlich zur Kenntnis genommen werden musste – und zwar auch von den bösartigen Schandmäulern, die ihren Lesern und Zuschauern seit bald drei Jahren einen Bären nach dem anderen auf die Nase gebunden hatten. Ihnen wurden über Carlsons Reichweite endlich die Hosen heruntergelassen. Und dementsprechend reagieren sie: Wie Rumpelstilzchen. Es zerreißt sie vor Wut. Sie wurden entblößt und sie wissen, daß sie entblößt dastehen.

Das Kalkül

Der Tag hat 24 Stunden. Der ist bei den meisten “Wertewestlern” angefüllt mit allerlei existentiell notwendigen Tätigkeiten. Zeit, sich in die Materie zu vertiefen, zu der man dann eine Meinung haben soll, bleibt viel zu wenig. Man verläßt sich auf seine “Nachrichten” und hält sich für informiert. Allzuvielen reicht dazu eine Viertelstunde “Tagesschau”, das Überfliegen der heimatlichen Tageszeitung oder eine halbe Stunde ZDF-“heute-journal”. Die Propagandamedien kalkulieren damit und verlassen sich darauf, daß die meisten “Demokraten” weder Zeit noch Lust haben, die von ihnen verbreiteten “Informationen” nachzurecherchieren. Wichtig ist, daß sie sich merken: Deine Meinung zählt! Und noch wichtiger: Es ist deine, nicht unsere. Mit der Eitelkeit der Anderen läßt sich seit jeher trefflich kalkulieren. Wer würde schon zu seiner eigenen Schande zugeben, daß er eines Anderen Meinung vertritt? – Na eben. Niemand.

Aber zurück zu Rumpelstilzchen und seiner Versetzung in die Gegenwart. Der prahlerische Müller = Nato, Pentagon & MIK. Die Kammer mit dem Stroh = die Ukraine. Das kleine Männchen = Selenskyj. Die Müllerstochter = Die ukrainische Armee. Der Bote, der Rumpelstilzchens Namen ausplaudert = Carlson & Putin. Rumpelstilzchen = Die Westmedien.

Die Angepissten

Und so nimmt man dieser Tage mit erheblicher Schadenfreude zur Kenntnis, wie sich das Tourette-Syndrom im Medien-Mainstream ausbreitet. Ein gutes Beispiel lieferte Dirk Hautkapp für jene “Berliner Morgenpost”, die zur berüchtigten “Funke-Mediengruppe” gehört. Hautkapp: “Ex-Host bei Fox News – Tucker Carlson bei Putin: Das bizarrste Interview des Jahres”. Gelungen ist Hautkapp der bizarrste Artikel zu diesem Interview. “Carlson war selbst Fox News irgendwann zu abgedriftet, für Kreml-Boss Putin reicht es aber allemal”, ätzt Funkes artiger Auftragsschreiberling. Wollen mal so sagen: einen wie Hautkapp rauchen sowohl Carlson als auch Putin noch vor dem Frühstück in der Pfeife. Dann schwadroniert Hautkapp vom “Überfall” auf die Ukraine. Vielleicht kann er kein Deutsch. Der Überfall wird deswegen so bezeichnet, weil er mit einem – Obacht! – “überfallartigen” Überraschungsmoment einhergeht. Daß vom Einmarsch der Russen am 24. Februar 2022 irgendwer überrascht gewesen sein könnte, ist eine gewagte Unterstellung. Ein ganzes Vierteljahr vorher war bereits bekannt, daß Russland Truppen an der Grenze zur Ukraine stationiert und laufend verstärkt. Daß die Soldaten dort Unkraut jäten sollten, wird wohl niemand geglaubt haben

Nein, der “Überfall” war ein Eingriff in einen laufenden Krieg mit dem Ziel, ihn zu beenden. Und die Ukrainer hätten ihn ja auch gern beendet, und zwar per Verhandlung mit den Russen bereits im März 2022. “Ausgeredet” hatte ihnen das dann der britische Ex-Premier Boris Johnson als Emissär des “Wertewestens” am 9. April 2022 bei seinem Blitzbesuch in Kiew. Wladimir Putin kann die vom ukrainischen Delegationsleiter unterschriebenen Dokumente der Friedensverhandlugen von Istanbul vorweisen. Der Krieg in der Ukraine könnte seit bald zwei Jahren vorüber sein; eine halbe Million gefallener Ukrainer könnte noch leben. Interessant wäre, zu erfahren, welche Druckmittel Boris Johnson am 9. April 2022 zur Anwendung brachte, um Selenskyj den fertig ausgehandelten Friedensvertrag von Istanbul in die Tonne treten zu lassen. Dann schwadroniert der Funke-Hautkapp noch etwas davon, daß sich Putin “seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion von den USA und Europa übervorteilt fühlt”, wobei die erneute Lüge im “fühlt” liegt. Putin “fühlt” sich nicht übervorteilt, sondern er ist tatsächlich “übervorteilt” worden – und das ist noch ein Euphemismus für die Art und Weise, in welcher er getäuscht und belogen wurde, und zwar über Jahre hinweg und lange vor dem 24. Februar 2022 schon.

Alle überzogen

Während ich das hier schreibe, hat das Interview bei “X” weitere 5 Millionen Klicks und steht aktuell bei 178 Millionen. Wenn Hautkapp Glück hat, steht er mit seinem Artikel im Augenblkick bei 0,178 Millionen. er ist halt nicht so beliebt wie der Carlson. Ich wüsste, warum. Die Leute haben die Schnauze voll davon, von solchen transatlantischen Auftrags-Schriftgriffeln permanent die Hucke vollgelogen zu bekommen. Ganz drollig ist auch Jen Psaki gewesen, die vormalige Pressesprecherin des Weißen Hauses, die mit Obamas nationalem Sicherheitsberaterteam von damals inzwischen bei Außenminister Blinkens Rüstungslobbyistenclub “WestExecAdvisors” untergekommen ist, sich dort eine goldene Nase verdient und nebenher eine “Nachrichtensendung” im Internet betreibt. Nach seinem Rauswurf bei Fox-News, meinte die Abgehobene, habe sich Tucker Carlson darum bemühen müssen, nicht in der medialen Bedeutungslosigkeit zu verschwinden. Das ist schon krass. Ihre eigene Sendung hat, überspitzt ausgedrückt, einen oder zwei Zuschauer, während Carlson mit jeder seiner Sendungen bei TuckerCarlson.com und bei “X” ein Vielfaches dessen an Zuschauern hat, was er bei “Fox-News” hatte – und jedesmal mehr als alle Kabelsender in den USA zusammengenommen. CNN, PBS, ABC, MSNBC und wie sie alle heißen: Jeder dieser westlichen Radio-Eriwan-Sender würde sich die Finger nach den Quoten von Tucker Carlson schlecken. Jen Psaki jedoch: Irgendwie musste der arme Tucker eben dafür sorgen, auch in Zukunft seine Brötchen verdienen zu können. Es ist sooo lächerlich und sooo entlarvend.

Hillary Clinton vor dem Interview schon: Carlson sei schon bei vielen Medienhäusern rausgeflogen. Jetzt müsse er eben den “nützlichen Idioten” für Putin machen. Sie würde sich nicht wundern, wenn er vor lauter Verzweiflung bei einer russischen Sendeanstalt anheuern würde. Hallo, Frau Hillary? Der Herr Carlson ist als unabhängiger Medienunternehmer in den USA weitaus erfolgreicher als sonst irgendeiner Ihrer Hofberichterstatter! Der verdient Geld wie Heu! – Wenn man bei “Google” nach westlichen Medienberichten zu diesem Interview sucht, hagelt es Ergebnisse, denen allen eines gemeinsam ist: Sie fokussieren sich auf die Person Carlson und auf die Person Putin, kaum jemals auf den Inhalt des Interviews. Sie wissen alle, daß Putin faktisch nichts entgegenzusetzen ist und daß er sie allesamt als gottverdammte Lügenbolde geoutet hat. Aber gut, was wollen die westlichen Radio-Eriwanler aus dem Medien-Mainstream auch anderes tun als zu gackern wie ein Hühnerhaufen im Stall, nachdem der Fuchs eingedrungen ist? Es wird ihnen aber nichts mehr nützen. Covid, Ukraine und jetzt der Nahostkonflikt: sie haben endgültig überzogen. Allmählich werden auch die notorischen Schlafschafe wach und hellhörig. Und das ist sehr, sehr gut. Mit den letzten Silben dieses Artikels steht der Zähler bei “X” übrigens bei 179 Millionen. Das ist dreimal die Bevölkerung Frankreichs. Tucker Carlson ist ein Held und hat die höchsten Auszeichnungen verdient. Er ist der wahre Retter der westlichen Werte. Hoch soll er leben, drei Mal hoch!