“Queergestreift”: Die Endstufe der literarischen Wokeness

Wer einen Teenager zuhause oder in seiner näheren Verwandtschaft hat, der/die/das gerade auf der Suche nach ihrem/seinem wahren Selbst sowie seiner “Geschlechtsidentität” ist, für den gibt es nun das ultimative literarische Weihnachtsgeschenk – das gedruckte Meisterwerk „Queergestreift – Alles über LGBTIQA+” (ich hoffe, ich habe keinen Buchstaben versehentlich vergessen oder hinzugefügt). Das Buch wurde letzten Monat sogar auf der Frankfurter Buchmesse mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis 2023 prämiert – einer Auszeichnung, welche „den hohen Wert von Diversität und Menschlichkeit in allen Facetten” widerspiegelt.

In dem schriftstellerischen Meisterwerk der “Autor:innen” von Weltrang, Kathrin Köller und Irmela Schautz, die sich laut Steckbrief beide als „she/her” identifizieren,geht es um „Liebe, Identität und Sex”. Ganz was neues also und Themen, über die man ja noch nie zuvor gelesen hat. Auch wird hier – eine Weltpremiere! – „für Respekt und Offenheit” geworben. Dieses woke Heldenepos richtet sich “an alle”, egal ob „bi, cis oder non-binär”.

Autor:innen verstehen die Welt nicht mehr

„Kaum erblicken wir das Licht der Welt“, echauffieren sich die weiblich gelesenen “Autor:innen”, „landen wir in einer Schublade: Es ist ein Junge! Oder: ein Mädchen!” Die beiden verstehen die Welt nicht mehr und fragen sich: „Warum eigentlich?” Ja, warum bloß? Nur weil ein Baby mit einem Penis oder einer Vagina auf die Welt kommt, hat das doch überhaupt nichts zu heißen! Wie kann man es da bloß wagen, die Babys einem Geschlecht zuzuordnen?! „Und wie fühlen sich all jene, die sich mit dem Geschlecht auf ihrer Geburtsurkunde nicht identifizieren können?“, fragen sie sich fassungslos. Und weiter: „Wie reagieren, wenn der Schwarm der besten Freundin nicht männlich, sondern weiblich ist?”

All die Antworten auf diese existenziell wichtigen und lebensnotwendigen Fragen und noch viele mehr erfährt der Leser, der der Lektüre dieses preisgekrönten Werkes einen Teil seiner Lebenszeit weiht, das den selbstbekundeten Anspruch hat, „über LGBTIQA+ und die Menschen hinter diesen Buchstaben” aufzuklären. Selbstverständlich äußern darin auch sich Betroffene und Organisationen, „die sich für Geschlechtervielfalt engagieren“. Das will nicht nur „aktivistisch“, sondern auch „empowernd” sein und wird präsentiert als „respektvoll, zeitgemäß und künstlerisch illustriert und gestaltet.”

Das perfekte Weihnachtsgeschenk

Unterteilt ist das „empowernde” Sachbuch in diverse (was auch sonst?) Kapitel, die Titel wie „Trans/Non-Binary” oder „A+ – A_Sexual” tragen. Auch gibt es Interviews, etwa mit der Läuferin Mokgadi Caster Semenya, welche bekennt: „Ich bin eine Frau und ich bin schnell.” Oder Annina, die „Sex auf eine wissenschaftliche Art sehr interessant” findet. Die Jury, die „Queergestreift” mit dem Jugendliteraturpreis bedacht hat, begründet ihre Entscheidung unter anderem mit der darin gebotenen Vorstellung des „vielfältigen Kosmos queerer Identitäten“. Auch würden „sprachlich gewandt und sensibel queere Themen” präsentiert. Zudem werde uns „geschlechtliche Vielfalt jenseits binärer Vorstellungen von Mann und Frau, bis hin zu Asexualität und Modellen von Beziehung und Sexualität” nähergebracht. Der Meilenstein an tiefgründiger Gegenwartsliteratur richtet sich dabei nicht nur an „queere Jugendliche“, sondern auch an „alle anderen“, um sich auf „queeres Leben” einzulassen.

Wir haben es hier also mit einem kunterbunten Potpourri für alle Wesen dieses Planeten zu tun – das sich daher vorzüglich als Geschenk für den Gabentisch (Weihnachten ist für Autoren und Zielgruppe vermutlich schon zu rassistisch-ausgreenzend). Sollte es dem/der Beschenkten wider Erwarten doch nicht gefallen, so ist das auch nicht weiter tragisch. Mein persönlicher Tip: Der Zellstoff der 288 regenbogenbunten Seiten dieses Elaborats lassen sich nachhaltig-umweltfreundlich hervorragend als Servietten, als Kaminanzünder oder zur Not auch als Toilettenpapier nach dem Festmahl benutzen.