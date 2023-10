“Queers für Palästina”: Warum nicht gleich den Finger in die Steckdose stecken?

Die Schriftstellerin Mirna Funk verglich die Bewohner des Gaza-Streifens zuletzt in einem wunderbar politisch-inkorrekten Text in der “Neuen Zürcher Zeitung” mit einem 30-jährigen Junggesellen, der partout nicht von zu Hause ausziehen will. Den lieben langen Tag beklagt er im Internet sein Schicksal, tyrannisiert seine Mutter und verlangt gleichzeitig von ihr, seine Wäsche zu waschen und pünktlich das Essen auf den Tisch zu stellen. Wer sich jetzt mit der Hamas solidarisiert – und das tun erstaunlich viele junge Deutsche -, sollte sich fragen, ob er solche Nachbarn haben wollte. Man stelle sich vor, die Familie von nebenan, die seit Jahren von fremden Geld auf einem unordentlichen Grundstück lebt, würde einem innerhalb von zwei Wochen 8.000 Böller in den liebevoll gepflegten Garten werfen. Manche halten einen nur nachts wach, andere verwüsten die Blumenbeete. Die Kinder trauen sich schon nicht mehr zum Spielen nach draußen, und der Katze wurde letztens der Schwanz angesengt.

Nun stellen die Nachbarn fest, dass sie einen leeren Kühlschrank haben, weil das gesamte Haushaltsgeld für Böller verwendet wurde. Zudem drohen die Stadtwerke mit der Abschaltung von Wasser und Strom. Wie würde man reagieren, wenn diese Leute dann vor der eigenen Haustür stünden und von einem verlangten, für sie einzukaufen und die Stromrechnung zu begleichen? Wahrscheinlich würde man für verrückt erklärt, wenn man sich auf diesen Handel einließe. Der Großvater der Nachbarn hatte das gute Grundstück 1948 im Kriegscasino verpokert und an seine Familie das Bewusstsein weitergegeben, damals betrogen worden zu sein. Es hatte ihm schließlich niemand gesagt, dass man beim Roulette der Politik auch verlieren kann. Von Israel wird aber genau das verlangt – es soll sich um Nachbarn kümmern, die ihm täglich das Leben zur Hölle machen.

Sturz vom Dach

“Haben Sie schon einmal gesehen, dass in Tel Aviv Kuchen verteilt wird, wenn die israelische Luftwaffe Stellungen der Hamas angegriffen hat?“, fragte Henryk M. Broder zuletzt in einem Interview der “Welt” den Moderator. Dennoch ist es der Hamas gelungen, für sich selbst den Opfermythos zu generieren, der Juden oft unterstellt wird. Böse Zungen behaupten, dass Israel gerade deshalb so gehasst wird, weil es sich vom Opfer-Sein emanzipiert hat. Bekanntlich zieht der Opferstatus gerade Linke so magisch an wie ein frischer Obstkuchen einen Wespenschwarm. Da ist es auch vollkommen egal, ob die Opfer wirklich Opfer sind oder nur als solche klassifiziert wurden. In London wurde eine Starbucks-Filiale von einer wütenden pro-palästinesischen Menge zerlegt, und das lag sicherlich nicht an den horrenden Preisen. Es zeigt aber, wie schwer ein solcher Mob aufzuhalten ist. Auch wenn der Protest sein Ziel erreicht hat – in diesem Fall die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit -, entfaltet sich eine unkontrollierbare Eigendynamik. Das werden wir in Deutschland ebenfalls zunehmend zu spüren bekommen. Die angeblichen Opfer werden zur massiven Gefahr für unsere innere Sicherheit, denn sie werden nie zufrieden sein.

Vollkommen unverständlich ist ebenfalls die Solidarisierung von Teilen der Frauen- und Queerbewegung mit der Hamas. Auch wenn diesen Aktivisten eingehämmert wurde, es handele sich bei den Terroristen um “Freiheitskämpfer“, so sollte ein kurzer Blick nach Gaza stark zu denken geben: Dort steht es um die Frauenrechte schlecht und homosexuellen Männern droht ein Sturz vom Dach. Über eine Frau muss man nur das Gerücht in die Welt setzen, sie habe sich unzüchtig betragen – schon darf ihr Mörder auf eine milde Strafe hoffen. Man muss schon einen sehr verklärten Blick auf Gaza haben, um das zu ignorieren. Aber demonstrieren denn nicht auch Juden für einen Waffenstillstand in Gaza? Das machen sie tatsächlich. Denn zum einen darf in Israel offen diskutiert werden, zum anderen sorgen sie sich um das Schicksal der 220 Geiseln, die noch immer in den Tunneln der Hamas festgehalten werden. Tunneln, die mit Materialien gebaut wurden, welche eigentlich für die Errichtung von Schulen von der EU geliefert worden waren. Der Gedanke, Opfer müssten sich stets mit anderen Opfern solidarisieren, steckt zwar voller Idealismus, zerschellt aber an der Realität: Beim Einsatz für ein gemeinsames Ziel – wie etwa bessere Arbeitsbedingungen – mag das funktionieren, liegen die Interessen aber weit auseinander, kämpft letztlich jeder für sich selbst. Auch die “Queers für Palästina” mussten schon die Erfahrung machen, dass ihre Anwesenheit bei Protesten von den Arabern selbst mit Spott zur Kenntnis genommen wurde.

Ziel: Alle Welt soll sehen, wie Gaza leidet

Heißt das nun, vollkommen mitleidlos auf die Ereignisse im Gaza-Streifen zu schauen? Natürlich nicht, denn es sind hauptsächlich die Zivilisten von den Auswirkungen der Kampfhandlungen betroffen. Vor allem die Kinder haben es sich nicht ausgesucht, in welchem Teil der Welt sie aufwachsen werden. Doch man darf nicht vergessen: Von der Hamas sind sie schon fest als kleine Märtyrer eingeplant, als Teil der Opferpropaganda. Die Hamas war es auch, welche die Strukturen geschaffen hat, die es Israel nahezu unmöglich machen, eine militärische Stellung anzugreifen, ohne Zivilisten zu treffen. Besonders gern errichten die Terroristen ihre Einsatzzentralen in der Nähe von Krankenhäusern und natürlich von Pressegebäuden. Die Welt soll sehen, wie Gaza leidet. Und wie die jüngste UN-Resolution zeigt, schluckt die Welt allzu gern die palästinensische Version der Geschichte. Israel ist unter Zugzwang gesetzt. Und auch wenn immer wieder betont wird, nicht alle Palästinenser stünden hinter der Hamas, gibt es keine nennenswerte Opposition, mit der man in Kontakt treten könnte, um mehr zu erfahren.

Opfer zu sein ist im Westen zu einem Erfolgsmodell geworden. Es müssen natürlich die richtigen Opfer sein. Wenn im Jemen Muslime dem Stellvertreterkrieg zwischen Iran und Saudi Arabien zum Opfer fallen, dann interessiert das die deutsche Öffentlichkeit nur wenig. Denn dort funktioniert das übliche Schema nicht, das auch Gaza als Opfer des Kolonialismus ansieht. Die meisten Muslime sterben im internen Konflikt zwischen den verschiedenen Richtungen des Islam, denn jede davon hält sich für die einzig vom Propheten gesegnete. Keine davon setzt jedoch auf Queer- und Frauenrechte. Wenn diese Gruppen also die Hamas in Deutschland unterstützen, begehen sie so etwas wie Selbstmord auf Raten. Aber das werden sie wohl erst durch bittere Erfahrung selbst begreifen müssen.