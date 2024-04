Reform-Manifest frustrierter ÖRR-Mitarbeiter: Die Zustände beim Staatsfunk sind noch viel schlimmer als befürchtet

Das Ausmaß der linksideologischen Einseitigkeit, Geldverschwendung und politischen Kungelei im öffentlich-rechtlichen Rundfunk hat inzwischen ein derartiges Ausmaß erreicht, dass viele Mitarbeiter von ARD, ZDF und Deutschlandfunk – die allermeisten davon unter Wahrung strikter Anonymität – ein eigenes Reformmanifest veröffentlicht haben. „Wir, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von ARD, ZDF und Deutschlandradio, sowie alle weiteren Unterzeichnenden, schätzen einen starken unabhängigen öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland als wesentliche Säule unserer Demokratie, der gesellschaftlichen Kommunikation und Kultur. Wir sind von seinen im Medienstaatsvertrag festgelegten Grundsätzen und dem Programmauftrag überzeugt. Beides aber sehen wir in Gefahr. Das Vertrauen der Menschen in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nimmt immer stärker ab. Zweifel an der Ausgewogenheit des Programms wachsen. Die zunehmende Diskrepanz zwischen Programmauftrag und Umsetzung nehmen wir seit vielen Jahren wahr“, heißt es darin.

Innere Pressefreiheit existiere in den Redaktionen nicht. Zwar seien die Redakteure in den öffentlich-rechtlichen Medien formal unabhängig, in der Praxis würden sich die öffentlich-rechtlichen Medien jedoch „am Meinungsspektrum der politisch-parlamentarischen Mehrheit“ orientieren. Anderslautende Stimmen aus der Zivilgesellschaft würden es nur selten in den Debattenraum schaffen. Zudem würde äußere Einflussnahme durch Politik, Wirtschaft und Lobbygruppeneinen unabhängigen Qualitätsjournalismus erschweren. „Ich hätte es niemals für möglich gehalten, schäme mich aber zutiefst dafür, dass viele Kollegen nach meiner Einschätzung ihrer Verantwortung nicht nachkommen. Denn die öffentlich-rechtlichen Medien haben eine enorme Macht. Und ich mache sie mitverantwortlich für die unsägliche Spaltung, die unsere Gesellschaft gerade erfährt“, kritisiert etwa eine Mitarbeiterin des WDR. Einer von dessen Autoren beklagt, „dass in den Redaktionen wenig bis keine Bereitschaft besteht, andere Meinungen als den Mainstream überhaupt wahrzunehmen, geschweige denn als Bereicherung anzuerkennen“.

Keine Meinungspluralität

Egal, ob Klima- und Energiepolitik, Corona oder Migrationsfragen: Die Leitlinien der Berichterstattung seien „mehrheitlich durch politisch motivierte Redakteure so vorgegeben und eingeengt, dass eine echte Auseinandersetzung von vornherein zum Scheitern verurteilt ist“. Es sei „immer das gleiche ideologisch geprägte Weltbild“, das sich in Sprache und Duktus durchsetze – und letztlich auch so ausgestrahlt werde. Das Ringen um Positionen und das Verständnis für die Probleme der Bevölkerung, sei „einer Art erzieherischem Haltungsjournalismus gewichen“. Mit Meinungspluralität, wie sie im gesetzlichen Auftrag festgeschrieben sei, habe dies „wenig bis nichts mehr zu tun“. Eine weitere ARD-Mitarbeiterin stellt fest: „Das ist kein Journalismus mehr, der als ‚Vierte Gewalt‘ im Staat bezeichnet werden kann, sondern einer, der mit der Regierung eher gemeinsame Sache macht, wie mir scheint.“ Seit Corona finde eine Zensur statt, die viel perfider sei, „als ich das jemals für möglich gehalten hätte.“

Aus dem Manifest und den Berichten der ÖRR-Mitarbeiter wird deutlich, dass ein Klima der Angst und der Bevormundung allgegenwärtig ist. Die Journalisten, die die eigentliche Arbeit machen, sind meist in prekärsten Arbeitsverhältnissen beschäftigt. Sie haben befristete, schlecht bezahlte Verträge und sind auf Gedeih und Verderb auf das Wohlwollen ihrer festangestellten Vorgesetzten angewiesen. Währenddessen schwelgen die Intendanten der grotesk aufgeblähten und viel zu vielen Sendeanstalten in sechsstelligen Jahresgehältern und barocker Verschwendungslust auf Kosten der Zwangsgebührenzahler. Die Angst vor Jobverlust ist so groß, dass die meisten nicht einmal bei einem Notar ihre Namen angeben wollten. Nur diejenigen, die bereits im Ruhestand oder nicht mehr beim ÖRR beschäftigt sind, waren bereit, sich namentlich zu ihrer Kritik zu bekennen. Um diesen unerträglichen Zuständen abzuhelfen, fordern die Mitarbeiter unter anderem, am System der Zwangsbeiträge festzuhalten, um die Unabhängigkeit des „neuen öffentlich-rechtlichen Rundfunks“ zu gewährleisten. Die öffentlich-rechtlichen Anstalten sollen „von der Bevölkerung finanziert, aber auch kontrolliert“ werden. Die Finanzflüsse sollen transparent und öffentlich einsehbar sein, die Beitragszahler mehrheitlich und repräsentativ in den Kontrollgremien eingebunden sein. Die Bezahlung aller Mitarbeiter, einschließlich Führungsposten bis hin zur Intendanz, soll „transparent und einheitlich nach einem für alle geltenden Tarifvertrag geregelt“ sein.

“Neuer öffentlich-rechtlicher Rundfunk” gefordert

Dieser neue öffentlich-rechtliche Rundfunk soll „auf Werbeeinnahmen aller Art“ verzichten, „sodass Werbeverträge nicht zu Befangenheit in der Berichterstattung führen können“; er sollte zudem als echte „Vierte Säule der Demokratie“ fungieren und im Auftrag der Bevölkerung wichtige Kontrollaufgaben gegenüber den Gewalten Exekutive, Legislative und Judikative übernehmen. „Drehtür-Effekte” zwischen Politik und dem neuen öffentlich-rechtlichen Rundfunk sollen dank mehrjähriger Sperrfristen ausgeschlossen, professionelle Distanz jederzeit gewährleistet werden. Das Führungspersonal soll zur jährlichen Vorlage einen öffentlichen Transparenzbericht verpflichtet werden. Führungspositionen sollen öffentlich ausgeschrieben, nach einem transparenten Auswahlverfahren besetzt und zeitlich limitiert werden. In der Berichterstattung sollten „vermeintliche Wahrheiten“ immer wieder überprüft werden. Dies bedeute „ergebnisoffene und unvoreingenommene Recherche sowie die Präsentation unterschiedlicher Sichtweisen und möglicher Interpretationen“. Das Publikum habe einen Anspruch darauf, „sich mit einem Sachverhalt auseinandersetzen und selbstständig eine Meinung bilden zu können, anstatt eine ‘eingeordnete’ Sicht präsentiert zu bekommen“. Kurzum: Der neue Rundfunk wäre ein Gegenteil des existierenden.

Allein schon, dass solche elementaren Selbstverständlichkeiten Bestandteil eines größtenteils anonym unterzeichneten Manifests werden müssen, zeigt, in welch einem katastrophalen Zustand der ÖRR sich befindet. Was vermeintliche „Verschwörungstheoretiker“ und „Rechte“ seit vielen Jahren anprangern, ist in der Realität, aus der Innenwahrnehmung der Akteure heraus, teilweise sogar noch schlimmer als befürchtet. Das Problembewusstsein in der Belegschaft übertrifft zuweilen die Kritik von außen. ÖRR-Mitarbeiter zeichnen hier – aus ureigener Erfahrung – das Bild von Sendeanstalten, die man eher in einer totalitären Diktatur vermuten würde. Es herrschen politische Liebedienerei, ideologische Verbohrtheit, Bevormundungsdrang und Verachtung der Gebührenzahler, die diesen Moloch unter Haftandrohung zwangsfinanzieren müssen. Man kann nur hoffen, dass der immer größer werdende öffentliche Druck endlich die überfälligen Reformen erzwingt, muss zugleich aber skeptisch sein, dass dieses monströse Gebilde sich noch aus eigener Kraft zum Positiven verändern kann. Letztlich wird wohl nur dessen völlige Abschaffung bleiben, um das Land aus dem Würgegriff dieser gigantischen Lügen- und Propagandamaschine zu befreien.