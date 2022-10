Regierungsreklame für Pubertätsblocker: Die Grünen und der Missbrauch von Kindern

Kinder und deren Bedürfnisse spielen in der Politik schon lange keine wichtige Rolle mehr. Weder Merkel noch Scholz haben eigene Kinder und dementsprechend wenig Ahnung, wie schlecht es um die Kindheit in diesem Land bestellt ist. Kinder sind heute eine vernachlässigte Minderheit, denen seit Jahren Zumutungen auferlegt werden, die dazu geführt haben, dass immer mehr Kinder psychisch krank sind, große motorische Defizite und/oder eine mangelhafte Bildung aufweisen. Statt gezielt diese Defizite anzugehen, verschlimmert sich die Situation für Kindern zusehends. Man lässt Kindern in viel zu großen Schulklassen, oft mit babylonischem Sprachgewirr, verkümmern, vernachlässigt ihre motorische Entwicklung durch fehlenden Sportunterricht, da seit Jahren immer wieder Turnhallen für Flüchtlinge in Beschlag genommen werden, bejubelt Schulschwänzen fürs Klima und zwingt Kinder in der Pandemie unter Masken oder gleich ins Homeschooling, obwohl Corona bei ihnen so gut wie nie zu schweren Erkrankungen geführt hatte.

Was allerdings jetzt passiert, im Rahmen des Genderwahnsinns, ist eine Perversität, die man sich im schlimmsten Alptraum nicht hätte vorstellen können: Das von der Grünen Lisa Paus geführte Familienministerium hat auf dem „Regenbogenportal” seiner offiziellen Website Kindern ernsthaft die Einnahme von Pubertätsblockern empfohlen. Aufgrund des eingesetzten öffentlichen Protestes wurde die Reklame mittlerweile wieder gelöscht, doch Screenshots dokumentieren diese staatliche Ertüchtigung zum Kindesmissbrauch fürs Archiv oder etwaige juristische Konsequenzen:

Es drängt sich immer mehr der Eindruck auf, dass die natürliche körperliche und geistige Entwicklung von Kindern und Heranwachsenden in diesem Land gezielt zerstört werden soll. Erst wurde die Frühsexualisierung von Kindern bereits im Kindergarten als wichtig erachtet (als ob es Kinder interessiert, „wieviele Geschlechter” es gibt!) und glaubte man unbedingt vermitteln zu müssen, dass eine „normale“ Familie mit Vater, Mutter, Kinder eben nicht die Normalität sei. Jetzt will man natürlichste Sache der Welt – die Identität als Mädchen oder Junge – bereits bei Kleinkindern in Frage stellen, um die Belange der sogenannten LBGTQ-Community ausreichend zu würdigen. Was man der großen Mehrheit der Kinder, die von sich aus sich keine Gedanken um das eigene Geschlecht machen würden, antut, ist dabei vollkommen egal.

Und niemand versucht, diesen Irrsinn zu stoppen – denn niemand will als „homophob” oder „transfeindlich” verschrien werden. Was Paus hier regierungsseitig publizieren ließ, ist tatsächlich so abartig und monströs, dass selbst hartgesottene Chronisten des dekadenten Zerfalls unseres einst so lebenswerten Landes kaum glauben können, dass so etwas wirklich möglich ist… wie etwa Elmar Hörig, der auf Facebook schrieb:

Doch es war kein Fake – sondern ein weiterer brutaler Angriff auf die kindliche Unversehrtheit, der nur noch als skrupellos und moralisch verwerflich zu bezeichnen ist. Denn das, was hier propagiert wird, bedeutet irreparable gesundheitliche und psychische Schäden, deren Ausmaß ein Kind im Alter von 12 oder 13 Jahren gar nicht beurteilen kann. Und wie üblich wird es keine personellen Konsequenzen innerhalb des Ministeriums geben, das anscheinend von LBGTQ-Aktivisten gekapert wurde, oder Frau Paus gar persönlich die Verantwortung übernehmen; auch wird die Agenda, Kindern durch Frühsexualisierung ihre Kindheit zu zerstören, nicht gestoppt werden. Dies würde wohl auch nicht dem grünen Selbstverständnis entsprechen: Denn für die Grünen waren Kinder seit jeher stets zu klein geratene Erwachsene. Es gab seit Gründung der Partei wiederholte ernsthafte Bestrebungen, den Sex mit Kindern zu legalisieren. Die Forderung nach Straffreiheit wurde sogar in das erste Grundsatzprogramm 1980 aufgenommen. Außerdem gab es in fünf Landesverbänden – Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz, Bremen, Hamburg und Berlin – Beschlüsse, Pädophilie aus dem Strafgesetzbuch streichen zu wollen.

Zu keiner Zeit haben die Grünen dieses dunkle Kapitel in ihrer Geschichte aufgearbeitet oder die Protagonisten solcher Bestrebungen aus der Partei entfernt. Es verwundert daher nicht, dass diese nunmehr die Chancen ausnutzen, die sich ihnen mit Übernahme des Familienministeriums eröffnen. Man bekommt immer mehr den Eindruck, dass es nicht mehr ums Kindeswohl geht – sondern Kinder werden zu Objekten degradiert, die jeder noch so perversen Phantasie von Erwachsenen dienen sollen. Doch Kinder sind die Zukunft eines jeden Landes – und es passt zu der Gesamtsituation Deutschlands, dass in der Familienpolitik (die schleichend zur reinen „Identitätspolitik” mutiert) systematisch an der Zerstörung dieser Zukunft gearbeitet wird – so wie in vielen anderen politischen Bereichen auch. Wie sehr muss man die eigene Nation hassen, wie moralisch verkommen muss man sein, dass man sich zur Umsetzung der eigenen Agenda sogar an den Schwächsten der Gesellschaft, den Kindern vergreift?