Remigration und Autoritarismus: Falsche oppositionelle Strategien

Nachdem angesichts der beeindruckenden Bauern- und Unternehmerproteste manch ein Oppositioneller schon eine Revolution gegen den polit-medialen Machtkomplex der Bundesrepublik in Reichweite gerückt sah, ist in den letzten Tagen – zumindest auf den Straßen und Plätzen – das Pendel der öffentlichen Meinung allem Anschein nach in die entgegengesetzte Richtung ausgeschlagen. In vielen Städten, vor allem in Westdeutschland, wird mit Teilnehmerzahlen, deren Summe die Millionengrenze überschreitet, gegen die Oppositionspartei AfD demonstriert. Es gibt dabei auch aus meiner Sicht befremdliche Umstände. Ich rate aber zu mehr Gelassenheit und einer kritischen Selbstprüfung insbesondere der Remigrations-Strategie und von inneroppositionellen Tendenzen zum Autoritarismus. Es sollte auch auf Reaktionen verzichtet werden, die nur eine Spiegelung unwürdiger Verhaltensweisen des politischen Gegners darstellen.

Dazu gehören zunächst Versuche, die Teilnehmerzahlen zu Fake-News zu erklären. Das ist hier genauso fehl am Platze, wie es bei den „Querdenker“-Demonstrationen des August 2020 war. Ich war damals selbst in Berlin und habe dort mit eigenen Augen die gewaltigen Menschenmassen gesehen, deren Zahl mit Sicherheit vielfach sechsstellig war. Auch heute sollte man den Augenzeugen trauen. Die Präsenz von Linksextremisten, Islamisten und Klimaradikalen bei den Anti-AfD-Demos lässt sich genauso wenig leugnen wie das Erscheinen von tatsächlichen Rechtsextremisten (gemeint ist nicht die AfD) bei Corona- oder Unternehmerprotesten. Anstatt sich darüber wechselseitig aufzuregen, sollte man auch solchen Gruppen eine uneingeschränkte Meinungs- und Versammlungsfreiheit zubilligen, die ihre Grenze erst bei offener Gewaltbereitschaft erreicht. Weiterhin ist es keineswegs verwerflich, dass hier zum ersten Male seit langem wieder große Demonstrationen mit einem linken Hintergrund stattfinden.

Normalos auf der Straße

Dies ist nämlich auch ein deutliches Zeichen dafür, dass die künstliche „Corona-Angststarre“, mit der im Frühjahr 2020 der polit-mediale Machtkomplex der Bundesrepublik die lebendige Demokratie zum Zwecke des Great Reset dauerhaft einfrieren wollte, endgültig vorbei ist. Es haben in den letzten Tagen zwar auch jene Karikaturen von Linken demonstriert, die einst mit Corona-Masken und in schlimmster bolschewistischer Manier im Wahn einer grenzenlosen, wenn auch nur metapolitischen Macht als willige Vollstrecker des internationalen Konzernkapitals auftraten. Allein schon aus den Teilnehmerzahlen der jetzigen Demos folgt aber, dass hier in der überwältigenden Mehrzahl „Normalos“ auf die Straße gehen. Diese Menschen sind nicht mit Notwendigkeit linientreue Vertreter der Regierungspolitik. Sie sind aber für Demokratie und gegen politischen Fanatismus. Diese Impulse könnten sich sehr schnell im Sinne einer wohltuenden Normalität auch gegen linken Autoritarismus, Islamismus und Radikalismus wenden.

Im besten Fall könnten die jetzigen Proteste an die große „Unteilbar“-Demonstration des Oktober 2018 in Berlin anknüpfen, als sich – ich war damals selbst dabei – bislang zum letzten Male in Deutschland eine kraftvolle sozialorientierte Linke auf der Straße zeigte. Der damalige Ansatz war eine Überwindung von Spaltungen innerhalb der Gesellschaft, insbesondere zwischen Einheimischen und Migranten, durch einen sozialen Ausgleich. Ich bin überzeugt davon, dass dies auch heute die einzige Rettung vor einem kalten Bürgerkrieg ist, der jederzeit in eine „heiße“ Phase umschlagen kann. Die Erklärung sicherer, angemessen bezahlter Arbeit zum „Privileg“ in den 1990er Jahren, staatlich herbeigeführte Verarmung zum Zwecke der Steigerung des Wirtschaftswachstums im Gefolge von Gerhard Schröders „Agenda 2010“ und die allgemeine Propagierung einer totalen Wettbewerbsgesellschaft bis ins Privatleben hinein haben wesentlich zu der heutigen, auf allen Seiten hasserfüllten Stimmungslage beigetragen.

Entgleiste wirtschaftliche Globalisierung

Wer die früheren Wettbewerbe mit größten Anstrengungen gewonnen hat, sieht heute seine Felle davonschwimmen und wendet sich häufig in sozialdarwinistischer Manier gegen Schwächere: Migranten, Bürgergeldempfänger, Erwerbsunfähige, etc. Nur eine Politik, die endlich wieder allen genug Geld und Lebenschancen lässt, könnte einen Ausweg aus dieser verfahrenen Situation weisen. Die AfD muss sich jetzt selbst die Frage stellen, ob sie in der jüngeren Vergangenheit nicht den Bogen des Radikalismus überspannt hat. Es ist zwar völlig richtig, dass die vielzitierten „Correctiv“-Recherchen inhaltlich nichts Neues und schon gar nichts Geheimes ans Tageslicht gebracht haben. Wer sich einigermaßen mit der Identitären Bewegung und dem Antaios-Verlag von Götz Kubitschek auskennt und zusätzlich das in besagtem Verlag erschienene Buch „Regime Change von rechts“ von Martin Sellner gelesen hat, wird nicht nur den jetzigen Kampfbegriff „Remigration“ schon lange kennen, sondern auch die dazugehörige Strategie der Neuen Rechten, die wenig bis nichts mit dem Nationalsozialismus gemein hat.

Trotzdem muss es die überwältigende Mehrheit der Menschen in diesem Land befremden, wenn solche Ideen von kleinen Randgruppen die Politik einer Partei bestimmen, die ernsthaft um absolute Mehrheiten in Bund, Ländern, Landkreisen und Gemeinden kämpft. Kaum jemand will Unmenschlichkeit im Umgang mit Migranten, und eine solche ist es sehr wohl, wenn man Menschen, die hier Zuflucht gesucht und gefunden haben, allein um ihrer Herkunft willen mit Gewalt in bittere Armut und existentielle Unsicherheit zurückstößt. Die tiefere Ursache der weltweiten Fluchtmigration ist die völlig entgleiste wirtschaftliche Globalisierung. Wenn für Waren, Dienstleistungen und Kapital keine Grenzen mehr existieren, warum dann eigentlich für Menschen? Dass die Migranten in ihren Heimatländern keine funktionierenden Volkswirtschaften aufbauen können, liegt nicht an irgendwelchen naturgegebenen Eigenschaften, sondern besitzt genau dieselben Gründe, aus denen eine solche Wirtschaftsordnung auch bei uns zunehmend nicht mehr funktioniert: Schrankenlose Globalisierung und destruktiver Finanzkapitalismus.

Fundamentaler Fehler im Remigrationskonzept

Nur eine fundamentale Reform der Weltwirtschaft könnte hier Abhilfe schaffen, und genau dieser Ansatz wird zurzeit sowohl von rechts als auch von links nicht mehr ernsthaft verfolgt. Anstelle von Verschwörungstheorien, welche in erster Linie unterschwellig als Juden gekennzeichnete Bösewichter und dann in letzter Konsequenz den Satan in Person für alles Übel dieser Welt verantwortlich machen, sollte man auf der Rechten endlich einmal bereit sein, wirklich inhaltliche Kritik am globalen Kapitalismus und insbesondere an seinem Finanzsystem zuzulassen. Es sind nicht böse Personen, sondern es ist diese Wirtschaftsordnung, die dafür verantwortlich ist, dass in den letzten Jahrzehnten viele Billionen Dollar aus der Realwirtschaft abgesaugt wurden und dadurch Staaten, Unternehmen und Privathaushalte gleichermaßen verarmt sind. Eine „Resozialisierung“ dieser unberechtigten Gewinne wäre keine Rückkehr zum gescheiterten Staatssozialismus des 20. Jahrhunderts, sondern eine überfällige Reform, die neben vielen anderen Übeln auch das globale Migrationsproblem lösen könnte.

In dem neurechten Konzept der Remigration – ich beziehe mich hier auf das genannte Buch von Martin Sellner – steckt ein fundamentaler Fehler. Es wird dort davon ausgegangen, dass nach einem entsprechenden Wandel der öffentlichen Meinung einfach die Staatsgewalt die Rückführung eines großen Teiles der hier lebenden Migranten vollziehen könnte. Dabei wird zunächst ausgeblendet, dass deren Aufenthalt in Deutschland in den meisten Fällen eine rechtliche Grundlage besitzt. Insbesondere das Anzweifeln einer unbedingten Gültigkeit der deutschen Staatsangehörigkeit in Bezug auf eine nicht vorhandene „Assimilation“ ist hochgefährlich. Mich erinnert dies als Nachfahre oberschlesischer Heimatvertriebener an die Einteilung der Oberschlesier in vier, nach dem Grad des „Deutschtums“ abgestufte „Volkslisten“ nach dem deutschen Einmarsch in Polen 1939. Meine Großeltern und mein Vater gehörten übrigens damals zur ersten Kategorie, sodass mich niemand zum verkappten Polen erklären kann. Das lag aber vor allem daran, dass mein Großvater aus der polnischen Armee ins „Reich“ desertiert und dort in die NSDAP eingetreten war. Menschlich war die NS-Politik gegenüber den nationalen Minderheiten im besetzten Polen jedenfalls nicht.

Berechtigte Wut

Vor allem aber wird bei dem Remigrationskonzept völlig ignoriert, dass sich die Betroffenen fast mit Sicherheit gegen ihre Ausweisung wehren würden und sich dabei teilweise sogar auf das Widerstandsrecht des Grundgesetzes berufen könnten. Das dazu notwendige Gewaltpotential ist auf ihrer Seite mit Sicherheit vorhanden. Das Ganze ist nichts anderes als ein Aufruf zu einem ethno-religiösen Bürgerkrieg, den die Stammdeutschen mit großer Wahrscheinlichkeit verlieren würden. Es gibt in Deutschland allenfalls eine winzige Minderheit, die so etwas ernsthaft will. Dass eine Mehrheit gegen solche Pläne demonstriert, ist alles andere als überraschend.

Neben der Forderung nach Remigration existiert bei der AfD ein weiterer Grundfehler, nämlich ein inzwischen unverhohlener Ruf nach einer autoritären Herrschaft. Autoritarismus, egal welcher politischen Richtung, kann aber kein positives Ziel einer verantwortungsbewussten Opposition sein. Es gibt eine völlig verständliche Wut über die mutwillige Zerstörung von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft durch den polit-medialen Machtkomplex und über bis heute nicht eingestandene Großlügen zum Nachteil nicht nur der deutschen Bevölkerung: Menschengemachter Klimawandel, Corona-Pandemie, nebenwirkungsfreie und sichere Corona-Impfungen, die Unregelmäßigkeiten bei der US-Wahl 2020, der vorgebliche Kampf für westliche Werte in der Ukraine, die Sprengung der Ostsee-Pipelines et cetera. Diese berechtigte Wut führt aber zunehmend zum Anspruch an eine politische Wende, die so radikal sein müsste, dass sie sich nicht mehr mit demokratischen Mitteln umsetzen ließe. Damit verbinden sich falsche Erwartungen, dass sehr schnell ein wahrer Glückszustand einkehren würde, wenn nur eine Diktatur im Namen des Volkes an die Stelle strohdummer und abgrundtief böser Politiker träte.

Frage der Verfassungskonformität

Am besten soll gleich der Staat als solcher zugunsten eines Monarchen abgeschafft werden, der einfach nur herrschen und dabei die Menschen in Ruhe lassen soll. Es müsse endlich „aufgeräumt“ und Rache genommen werden. Genau aus solchen Gefühlslagen entstehen aller Erfahrung nach falsche Revolutionen, die sehr schnell in Gewaltherrschaft umschlagen. George Orwell (1903-1950) hat dies in seiner Fabel “Animal Farm” („Farm der Tiere“) meisterhaft karikiert. Aus den revolutionären Schweinen werden nach und nach Menschen, welche die anderen Tiere am Ende noch schlimmer knechten als die menschlichen Bauern der vorrevolutionären Zeit. Eine wirkliche Revolution muss genau diesen Fehler vermeiden. Das geht aber nur, indem man trotz allem dem politischen Gegner dieselben Rechte zugesteht wie sich selbst und jeden Anspruch vermeidet, nach einem Erfolg der eigenen Bewegung undemokratisch gegen ihn vorgehen zu wollen.

Auf unsere heutige Situation bezogen heißt dies, dass der jetzige polit-mediale Machtkomplex nicht abgeschafft, sondern in die Rolle einer politischen Opposition überführt werden muss, die selbstverständlich die Möglichkeit besitzen muss, bei den übernächsten Wahlen wieder die Regierung zu stellen. Genau dieser Punkt ist es, der jenseits aller juristischen Spitzfindigkeiten letzten Endes die Frage der Verfassungskonformität oder –feindlichkeit entscheidet. Hier wecken viele Äußerungen aus den Reihen der AfD aber erhebliche Zweifel, und deshalb sollte man auch als Oppositioneller die Angst der gegenwärtigen Anti-AfD-Demonstranten vor einem rechten Autoritarismus verstehen.

Falsche Freunde

Genau aus den genannten Gründen sind auch unkritische Lobpreisungen Ungarns und Russlands, wie auch deren führender Politiker Viktor Orbán und Wladimir Putin, verfehlt. Orbán hat mit seinem national-identitären Staatsmodell die jetzigen bundesdeutschen Verhältnisse einfach nur umgekehrt: Es herrscht dort ein neuer polit-medialer Machtkomplex, der ähnlich korrupt ist wie der alte und die Opposition mittels Zensur und sozialer Ausgrenzung kleinhält. Ich bestreite nicht, dass solch ein Zustand für die Gewinner höchst angenehm ist, aber er ist nicht wirklich demokratisch. In Polen sieht man in diesen Tagen, dass unter solchen Verhältnissen ein demokratischer Machtwechsel kaum noch möglich ist. Besser ist es, von vornherein die Demokratie zu bewahren und eigene Herrschaftsansprüche auch dann nicht zu überziehen, wenn sie begründet sind.

Ein ähnlicher Zustand wie in Orbáns Ungarn herrschte auch im Vorkriegsrussland Wladimir Putins. In den letzten zwei Jahren ist daraus nicht allein ein brutales, faschistisches Regime im Inland entstanden, sondern auch ein nach außen gerichteter Expansionismus, dem es längst nicht mehr um Schutzrechte für russischstämmige Ukrainer geht, sondern mindestens um eine Wiederherstellung der Sowjetunion, wenn nicht gar ein russisches Europa. Für eine solche Zielsetzung kann es in Deutschland keine Mehrheit geben, und sie wäre auch nicht in unserem Interesse. Die Idee von einem deutsch-russischen Bündnis, das in seiner Kombination aus Russlands Rohstoffen und dem industriellem Know-how Deutschlands die einzige Weltmacht USA herausfordern könnte, ist eine Fata Morgana. Wir hatten dies von 1945 bis 1990 in Gestalt der „deutsch-sowjetischen Freundschaft“ schon einmal. Das Resultat war die Ausplünderung der industriellen Substanz der DDR durch einen falschen Freund, welcher die Abhängigkeit Ostdeutschlands von sowjetrussischen Rohstoffen zur Erpressung missbrauchte.

Neue Parteien füllen Leerstände

Ein ähnlich falscher Freund wie Orbán und Putin ist auch Donald Trump: Trump spielte bei „Corona“ eine höchst fragwürdige Rolle und ist letzten Endes der Hauptverantwortliche für die massenhafte Anwendung von mRNA-„Impfstoffen“, deren massive Gesundheitsschädlichkeit schon in den lächerlich kurzen Testphasen eindeutig bewiesen wurde. Er könnte im Falle einer Wiederwahl auch Westeuropa an Russland ausliefern, um sich dann auf die Volksrepublik China als Hauptfeind der USA zu konzentrieren. Die quasi-religiöse Verehrung Trumps durch große Teile der deutschen Opposition würde dann sehr schnell in Katzenjammer umschlagen.

Es geht mir hier nicht um eine Rechtfertigung des polit-medialen Machtkomplexes der Bundesrepublik, der auch für mich der Hauptgegner bleibt. Er kann aber nur dann in die Opposition verbannt werden, wenn Fehler vermieden werden, die oppositionelle Mehrheiten für lange Zeit unmöglich machen müssen.

Falsch ist auch, dass die “Alternative für Deutschland“ selbst alternativlos wäre. In unseren Tagen formieren sich mit der Werte-Union und Sahra Wagenknechts BSW neue Parteien, die offensichtlich vorhandene Leerstände in unserem Parteiensystem ausfüllen könnten. Sie sind keine „Spaltpilze“, sondern notwendige Ergänzungen zur AfD. Das BSW kann die offene Flanke schließen, welche die AfD ihren Gegnern mit ihrem fast vollständigen Verzicht auf klare wirtschafts- und sozialpolitische Konzepte darbietet. Die Werteunion könnte Wähler an sich binden, die zwar oppositionell eingestellt sind, aber aus konservativer Verfassungstreue heraus die AfD nicht wählen wollen und sich stattdessen für die „Mogelpackung“ CDU/CSU entscheiden. Mit der Werte-Union als eigenständiger Partei wird für Friedrich Merz und Markus Söder der Rückweg zur bürgerlichen Rechten endgültig versperrt. Diesen Weg wird die Union aber auch unabhängig davon nicht einschlagen wollen, weil sie sich in den letzten Tagen endgültig als eine linksgrüne, und damit in letzter Konsequenz überflüssige Kraft geoutet hat.

Umso mehr sind wirkliche Konservative bitter nötig. Zu diesem wirklichen Konservatismus hat die einstige DDR-Bürgerrechtlerin Vera Lengsfeld, die der Werte-Union angehört, vor einiger Zeit einen wegweisenden Satz gesagt: Ein oppositioneller Konservativer muss sich so verhalten, dass ihm jederzeit die Regierungsverantwortung übertragen werden kann. Dazu gehört der Verzicht auf übertriebenen Radikalismus genauso wie die Abstinenz von unrealistischen und gefährlichen Utopien. Remigration und Autoritarismus fallen eindeutig in die letztere Kategorie.