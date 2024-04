RKI-Files: Die große Vertuschung geht weiter

Auch drei Wochen, nachdem das „Multipolar Magazin“ die von ihm freigeklagten Protokolle des Corona-Krisenstabes des Robert-Koch-Instituts (RKI) veröffentlichte, gibt es weder medialen Druck noch politische Bereitschaft, endlich die längst überfällige Aufarbeitung der Corona-Zeit einzuleiten. Das Schweige- und Vertuschungskartell besteht weiter. Man hofft offenbar -und leider nicht unberechtigt- dass das Thema in der täglichen Nachrichtenflut und den vielen Krisen untergeht und die Menschen viel zu zermürbt sind, um sich weiterhin mit dem Corona-Thema zu befassen, dem sie verständlicherweise längst gründlich überdrüssig sind.

Diese Erfahrung musste nun auch der Journalist Florian Warweg von den „Nachdenkseiten“ machen: Er wollte in der Bundespressekonferenz wissen, auf welcher Grundlage das Bundesgesundheitsministerium (BMG) am 24. Februar 2020 empfohlen habe, Vorkehrungen zur „Lahmlegung der Wirtschaft“ und „Ausgangssperren von unbestimmter Dauer” zu treffen – obwohl doch die interne Einschätzung ausweislich der Protokolle am selben Tag zu dem Schluss gekommen sei, dass das Risiko für die deutsche Bevölkerung „vorerst gering“ bleibe. Ferner begehrte Warweg Auskunft, wieso es nach der eigenen Darstellung des RKI keinerlei Dokumente gebe, die belegen könnten, dass die Verschärfung der Risikobewertung im März 2020 aufgrund einer wissenschaftlichen Debatte erfolgte und nicht durch politischen Druck. Auf diese mehr als drängenden Fragen erklärte der BMG-Sprecher lediglich, dass man interne Protokolle des RKI „grundsätzlich“ nicht kommentiere (!).

Verhinderung jeglicher Aufarbeitungs- und Heilungsprozesse

Dabei handelt es sich beim RKI um eine dem Ministerium direkt unterstellte Behörde, deren vermeintliche Expertise die Grundlage sämtlicher Corona-Maßnahmen und deren juristische Aufrechterhaltung bildete. Das BMG lässt dennoch alle diesbezüglichen Fragen einfach an sich abprallen. Die Entscheidungen, die auf Grundlage der Einschätzungen des RKI oder zumindest in dessen Namen getroffen wurden, haben die extremsten Freiheitsbeschränkungen in der Geschichte der Bundesrepublik bewirkt. Kein Mensch in Deutschland blieb davon unberührt, zahllose Menschen wurden um ihre wirtschaftliche Existenz, ihre Gesundheit oder sogar ihr Leben gebracht und auf das Übelste diffamiert, wenn sie sich widersetzten oder auch nur kritische Fragen stellten. Trotzdem – oder gerade deshalb- versuchen die verantwortlichen Politiker alles, um einen Aufarbeitungs- und Heilungsprozess zu verhindern.

Obwohl weite Teile der RKI-Protokolle geschwärzt sind, geht selbst aus den lesbaren Stellen hervor, dass es keine medizinische Grundlage für das Corona-Regime gab und dieses rein politisch motiviert war. Meinungen, die das RKI öffentlich verurteilte, teilte es intern oft selbst, sei es über die Sinnlosigkeit und die schädlichen Folgen von Schulschließungen oder die Wirkungslosigkeit des Maskenzwangs. Das RKI tut alles, um den Prozess über die Entfernung der mehr als tausend Schwärzungen zu verschleppen. Man kann sich kaum vorstellen, welche Abgründe an Verantwortungslosigkeit und Feigheit diese Passagen noch offenbaren werden. Man kann nur hoffen, dass auch sie öffentlich zugänglich werden und der öffentliche Druck dadurch immer stärker wird, damit diejenigen, die für diese Schreckensherrschaft verantwortlich waren, nicht völlig unbehelligt davonkommen, selbst wenn es keine strafrechtliche Verfolgung, sondern nur eine moralische Brandmarkung sein wird.