Rufmordkampagne gegen Markus Krall

Nach der erfolgreichen Schmutz- und Ausgrenzungskampagne gegen den Ex-CDUler, einstigen Werte-Union-Chef und Ökonomen Max Otte geht es nun dem renommierten Autor und Unternehmensberater Markus Krall ans Leder: Am Montag gab der Goldhändler Degussa bekannt, sich von Krall, der dort Geschäftsführer war, getrennt zu haben. Gründe dafür wurden nicht genannt, die Mitteilung beschränkte sich auf die üblichen Phrasen. Krall gilt jedoch in weiten Teilen der Mainstream-Medien als „umstritten“ – eine schwammige Abwertungsfloskel, die aus dem Mund der üblichen Diffamierer und Verleumder der linken Wokista heutzutage geradezu als Gütesiegel betrachtet werden kann. Was im Falle Krall damit gemeint ist: Seit Jahren übt der promovierte Volkswirt als Autor und bei öffentlichen Auftritten erbitterte Kritik an der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank, als deren Endpunkt er korrekterweise bereits vor zwei Jahren eine Hyperinflation voraussagte. Die derzeitige Inflationsentwickung ist absolut konsistent mit seinen Prognosen.

Auch an der politischen „Elite“ in Deutschland ließ Krall kein gutes Haar und warf ihr wiederholt unter anderem „radikales Komplettversagen, Korruption und Selbstbedienungsmentalität“ vor. Die Wiederauferstehung und Umsetzung der sozialistischen Ideologie, insbesondere mit der erklärten Absicht der Zerstörung der traditionellen Familie, unterzog er ebenfalls einer brillanten Analyse. Weiterhin formulierte Krall Zweifel am menschengemachten Klimawandel, kritisierte die Corona-Beschränkungen und plädierte für ein liberaleres Waffenrecht sowie für eine Einschränkung des Wahlrechts für Empfänger von Transferleistungen. Damit machte er sich zum unversöhnlichen Feindbild jener Kräfte, die dieses Land in ihrem Sinne kunterbunt und destruktiv „umbauen“ wollen. Krall hat also wahrlich sein Möglichstes getan, um gegen sämtliche Dogmen des heutigen Linksstaates anzugehen – womit er sich das Prädikat „umstritten“ aus diesen Kreisen redlich verdient hat.

Störfeuer aus der Schweiz

Man darf also annehmen, dass hier der Grund für seine Entlassung liegt. Noch erstaunlicher allerdings ist, dass Krall sich überhaupt so lange an der Spitze der Degussa halten konnte. Nicht einmal, dass Krall deren Jahresüberschuss von 5,8 Millionen Euro auf 43,3 Millionen Euro – um mehr als 600 (!) Prozent – steigerte, konnte ihn mehr retten. Die Distanzeritis schlägt dem Geschassten auch anderswo entgegen: Erst kürzlich war er von einer Veranstaltung des Schweizer Bistums Chur ausgeladen worden, nachdem Christian Cebulj, Rektor der Theologischen Hochschule Chur, behauptet hatte, Krall sei „maßgeblich an der Finanzierung der rechtsradikalen AfD in Deutschland beteiligt“, er sympathisiere zudem mit Verschwörungstheorien und sähe sich angeblich den Vorwurf des Antisemitismus ausgesetzt, wolle außerdem Kirchensteuer ebenso abschaffen wie die parlamentarische Demokratie und kokettiere auf Twitter damit, er sei ein „intellektueller Krawallmacher”. Ein Redner mit solch „reaktionären” Positionen, so Cebulj, habe auf einer Dekanatsversammlung nichts verloren.

Pflichtschuldig sagte das Bistum angesichts dieses Kataloges angeblicher Sünden den geplanten Vortrag des traditionsbewussten Katholiken Krall umgehend ab, den dieser zum Thema „Fünf Säulen zum Erhalt einer freiheitlich-christlichen Gesellschaftsordnung“ halten wollte. Die Mühe, sich mit Cebuljs verkürzten und unreflektiert nachgeplapperten Anwürfen auseinanderzusetzen, machte man sich im Churer Domkapitel offenbar nicht. Sonst hätte man durchaus zu einem differenzierteren Bild gelangen können. Zwar hat Krall etwa tatsächlich wiederholt pointierte Kritik an der Staatshörigkeit der christlichen Kirchen sowie dem Modell der Kirchensteuer in Deutschland geübt, allerdings auf eher grundsätzliche und stets konstruktive Weise.

Semper aliquid haeret

Was den „Antisemitismusvorwurf“ angelangt, so handelt es sich um einen so bösartigen wie grotesken Vorwurf des – seinerseits heftig umstrittenen – Antisemitismusbeauftragten des Landes Baden-Württemberg, Michael Blume, der unterstellt hatte, Krall verbreitete „Verschwörungsmythen über eine angebliche Kulturmarxismus-Weltverschwörung der deutsch-jüdischen Frankfurter Schule“. Tatsächlich hatte Krall nichts anderes getan, als die Ideologie der Frankfurter Schule zu kritisieren. Auch hier genügten wieder einzelne Triggerbegriffe, um zu haltlosen reputativen Totschlagurteilen zu gelangen. Die, die den inflationären „Antisemitismus”-Vorwurf bemühen, verfahren dabei nach der Devise semper aliquid haeret – irgendetwas bleibt immer hängen.

Krall bestreitet, jemals die AfD finanziert zu haben. Den Vorwurf des Antisemitismus bezeichnet er als „ungeheuerlich“ und betont, sich stets für das Existenzrecht Israels eingesetzt zu haben, das er selbst Dutzende Male besucht habe. Gegen das Portal „kath.ch”, das die Falschbehauptungen über ihn ohne jede Rücksprache verbreitet habe, behält Krall sich rechtliche Schritte vor für den Fall, dass keine Korrektur der Anschuldigungen erfolge. Selbst wenn jedoch erfolgt, kann sich der linke Mainstream eines Etappensiegs rühmen: Einmal mehr ist es gelungen, einen klugen Geist, ein intellektuelles und ökonomisches Schwergewicht und eine kritische bürgerlich-konservative Stimme durch den Dreck zu ziehen. Die sozialistische Feindbekämpfung klappt inzwischen wieder wie am Schnürchen – rund 33 Jahre nach dem Ende der DDR.