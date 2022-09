Saustall Berlin: Ungültige Senatswahl wird wohl wiederholt

Auch die Mühlen der Verwaltungsjustiz mahlen langsam, aber immerhin noch gründlich: Nach vorgestern der Berliner Verfassungsgerichtshof mitgeteilt hatte, dass die Pannen bei der zeitgleich mit der Bundestagswahl am 26. September 2021 durchgeführten Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus infolge eines Totalversagens der Innenverwaltung so gravierend waren, dass eine „vollständige Ungültigkeit“ der Wahl in Betracht komme, gehen Beobachter davon aus, dass tatsächlich zum ersten Mal in der deutschen Geschichte eine komplette Landtagswahl wiederholt werden muss. Wie Gerichtspräsidentin Ludgera Selting am Mittwoch erklärte, seien die Wahlen so unzureichend vorbereitet gewesen, dass „ein Gelingen von Anfang an gefährdet war“.

So habe es absehbar viel zu wenige Kabinen und zu wenige Stimmzettel gegeben. Die Wahlbedingungen mit teils mehreren Stunden Wartezeit seien gänzlich unzumutbar gewesen. Zudem sei viel zu lange gewählt worden. Ein Teil der Wähler habe noch seine Stimme abgegeben, als in der Presse bereits erste Hochrechnungen veröffentlicht worden seien. Es hätten „teilweise chaotische“ Zustände geherrscht, viele Wahllokale seien „völlig überlastet“ gewesen. Schon die unzureichende Vorbereitung sei als Wahlfehler zu werten. Da es sich um Präsenzwahlen gehandelt habe, hätten alle Wahlberechtigten die Möglichkeiten haben müssen, im Wahllokal zu wählen, so Selting weiter. Die Briefwahl stelle lediglich eine Alternative dar. Nach einer ersten Einschätzung seien alle diese Fehler mandatsrelevant gewesen. Ein verfassungskonformer Zustand könne daher nur durch eine komplette Wahlwiederholung wieder hergestellt werden. Das gewählte Parlament bleibe zwar zunächst im Amt, da Gericht muss jedoch binnen 90 Tagen ein Urteil fällen, was bedeuten würde, dass es im Frühjahr 2023 zu eventuellen Neuwahlen in Berlin käme.

Unglaubliche Vorgänge gerichtsfest gemacht

Ob auch die Bundestagswahl in Berlin wiederholt werden muss, entscheidet der Wahlprüfungsausschuss des Bundestags, der eine Empfehlung abgeben wird, über die das Plenum im Oktober abstimmt. Mit Seltings Erklärung werden die unglaublichen Vorgänge bei den Bundestagswahlen in Berlin erstmals nun auch von höchstrichterlicher Stelle in aller Schonungslosigkeit benannt. Es handelt sich bei diesem Staats- und Politikversagen jedoch um kein auf die Innenpolitik beschränktes Phänomen im Shithole an der Spree, sondern um eine ressortübergreifende Liederlichkeit und Schlampigkeit einer von Ideologen, Linksextremen und Beutegreifern mit Parteibuch zugrunde gewirtschafteten Metropole. Die Vorgänge um die Wahlen vom 26. September können gleichwohl als durchweg symptomatisch für ganz Berlin als Vorreiter eines failed state innerhalb Deutschlands verstanden werden.

Laut Angaben der Landeswahlleiterin schlossen 255 Wahllokale verspätet, 22 erst nach 19.30 Uhr; 102 Wahllokale mussten die Wahl wegen Stimmzettelmangel unterbrechen. In mindestens 67 Fällen dauerte die Unterbrechung eine halbe Stunde, in 36 Fällen sogar bis zu zwei Stunden. In 3.577 Fällen wurden falsche Stimmzettel ausgegeben, und in insgesamt 4.706 Fällen wurde vergessen, Wählern einen bestimmten Wahlzettel auszuhändigen, die dadurch nicht an einer Wahl konnten. Trotz dieser unfassbaren Zahlen sah die ehemalige stellvertretende Landeswahlleiterin Ulrike Rockmann weder eine Mandatsrelevanz hinsichtlich der Zweitstimmen noch ein „flächendeckendes Versagen„. Fast alle Wähler hätten ordnungsgemäß wählen können, so Rockmann. Dies behauptete im Namen der Senatsinnenverwaltung auch SPD-Staatssekretär Torsten Akmann, den angeblich auch die Sorge umtreibt, dass bei einer vollständigen Wahlwiederholung die bestehenden Mandate entwertet werden. Hier dürfte vor allem die Sorge um den eigenen Posten ausschlaggebend sein.

Geisels unglaubliche Dreistigkeit

Die Berliner AfD-Fraktionsvorsitzende Kristin Brinker erklärte, dass sie fest mit einer kompletten Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl im nächsten Frühjahr rechne: „Ich würde mich wundern, wenn das Gericht da noch einen anderen Ausweg finden würde„, sagte sie – und forderte zudem den Rücktritt von Skandal-Senator Andreas Geisel (SPD), der zum Wahlzeitpunkt Innensenator war und mittlerweile die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Bauen leitet. Auch CDU und FDP forderten Geisels Rücktritt, den dieser jedoch vehement und mit der heutzutage üblichen Begründung ablehnt. „Es ist nicht so, dass ich nicht Verantwortung spüre. Aber die Frage ist, welche Entscheidung trifft man, um die Sache besser zu machen, und ich habe mich entschlossen zu arbeiten“, verhöhnte Geisel seine Kritikern geradezu, im Rahmen eines Leserforums der „Berliner Morgenpost”. Laut Wahlgesetz und Verfassung habe er nicht die Fachaufsicht, sondern die Rechtsaufsicht gehabt. „Ich selbst war Kandidat und hätte nicht eingreifen dürfen„, so Geisel, der daran mit atemberaubender Chuzpe die rhetorische Frage anschloss: „Was würde es besser machen, wenn ich zurücktrete?“

Angesichts der Berliner Verhältnisse ist zu befürchten, dass Geisel auch mit dieser so rotzfrechen wie haarsträubenden Dreistigkeit davonkommt – und die rot-rot-grüne Stadtregierung bei Neuwahlen im Amt sogar bestätigt wird. Auch der Bundestag wird wohl kaum für eine Wiederholung der Bundestagswahl entscheiden, die einen Großteil der Abgeordneten ihre lukrativen Sitze kosten würde und die regierende Ampel in jedem Falle „delegitimieren“ würde. Wirkliche Konsequenzen wird es, zumindest im Bund, vermutlich nicht geben. Deutschland schlittert weiter in Richtung Bananenrepubik.