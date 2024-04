Schamloses Selbstbestimmungsgesetz: Sie zwingen uns, eine Lüge zu leben

Jede Dame, die ihr Geld am Frauentorgraben verdient, besitzt mehr Würde als Markus Ganserer. Es ist Sommer 2023, und der Nürnberger Grünen-Politiker, dessen Outfit wie ein billiges Abziehbild eben dieser leichten Damen erinnert, die das Stadtbild bei Nacht in der fränkischen Metropole prägen, sitzt nur 30 Meter von mir entfernt auf dem Podium. Es ist der evangelische Kirchentag. Oder doch eher die Gayparade? Man weiß es nicht denn wenig später wird ein völlig bekloppter Pfarrer bei einer Predigt rufen, dass Gott queer sei. Und ich dachte, mit “God is a Girl” von Groove Coverage sei schon alles gesagt worden.

Knapp ein Jahr später nun, vorgestern, verabschiedet der Bundestag das Selbstbestimmungsgesetz. Von nun an dürfen Menschen ihr Geschlecht am Standesamt jährlich ändern. Bei Kindern unter 14 Jahren sollen die Eltern die nötige Erklärung beim Standesamt einreichen können – jedoch nicht gegen den Willen des Kindes. Ab dem Alter von fünf Jahren muss das Kind dabei zustimmen. Jüngere müssen den Willen ihrer Eltern, welches “geschlechtliche Konstrukt” sie ihrem Kind unabhängig von der biologischen Realität zubilligen wollen, hinnehmen.

Sexualität ist keine beliebige “Identität”

Der sechsjährige Jan muss also zustimmen, wenn er Janina genannt werden möchte. Und dafür braucht es offenkundig einen übergriffigen Staat, der in das Höchstpersönlichste, in das Intimste, was ein Mensch zu bieten hat, eingreift. Dieses Gesetz ist nichts weiter als eine Entkopplung der Kinder von der Familie, hin zu einem Nanny-Land, welches durch Law & Order seine brandgefährliche Regenbogenideologie durchdrückt. Alles, was nach “LGB”, also lesbisch, schwul und bisexuell, kommt – ob trans, queer oder nonbinär, was immer das sein soll -, sind keine sexuellen Neigungen mehr, sondern identitäre Selbstzuschreibungen. Präziser wäre psychiatrische Auffälligkeiten oder gar Erkrankungen. Für seine Sexualität kann niemand etwas; man kann sie unterdrücken, leugnen – aber man kann sie nicht ändern. Man ist schwul, weil man schwul geboren wurde. Übrigens von einer Frau.

Im Gegensatz dazu stehen Identitäten: Ich kann entscheiden, ob ich mir eine Hundemaske aufsetze oder eine Perücke, ob ich mich wie ein Fuchs fühle oder wie eine Autobahn. Solange ich nicht dazu gezwungen werde und mit Fetischen belästigt werde, kann das jeder tun und so halten, wie er möchte; aber ein Markus mit Penis und Silikonbrüsten – neuerdings mit einem Kopftattoo, das hässlicher kaum sein könnte – wird immer ein Markus, ein Mann bleiben. Auch wenn er sich Tessa nennt. Da kann er sich auf den Kopf stellen, sich auf den Boden werfen, krakeelen, wie er möchte. Ein Mann ist nun mal keine Frau.

Das Gesetz schafft Frauen und Homosexuelle ab

Ich war acht Jahre mit dem besten Mann, den ich kenne, in einer Liebesbeziehung. Würde man ihm begegnen, würde man ihn wahrscheinlich als feminin bezeichnen. Die Chance wäre groß, hätte er damals woke Eltern gehabt, dass er heute Aleksandra hieße, mit Hormonen vollgestopft worden wäre und von kranken Ärzten verstümmelt wurde. Doch eigentlich ist er nur schwul und feminin. Solche Fälle – Geschlechtsangleichungen – werden sich, da es dem neuen Gesetz nach keine bislang vor Trans-OPs vorgeschriebenen medizinischen Begutachtungen mehr gibt – häufen. Ich habe im Zuge einer Recherche vor zwei Jahren Frauen getroffen, die eine Transition vorgenommen haben und es heute bitter bereuen. Beide Damen hatten zwei Dinge gemeinsam: Sie hatten diverse psychische Erkrankungen, von Borderline bis Essstörungen, und sie waren burschikose Lesben.+

Dieses Gesetz ist die Fortsetzung der Abschaffung von Homosexualität zugunsten einer Transgesellschaft, die keine Werte mehr kennt, also in Wortsinn wertlos ist. Und es ist die Abschaffung der Frau. Denn wenn jeder eine “Frau” sein kann, nur indem er es per Sprechakt proklamiert, dann gibt es irgendwann keine Frauen mehr. Eine Frau ist jedoch kein Mann, daran wird auch die Ampelregierung nichts ändern. Was eine “Frau” eigentlich aus Sicht der Trans-Bewegung sein soll, können deren Verfechter nicht mal selbst beantworten (es sei nochmal auf den erhellenden Film “What is a Woman” von Matt Walsh verwiesen).

Die linke Elite entkoppelt sich von der Realität, die Muslime grinsen nur

Es ist schon absurd: Während die Islamisierung in Deutschland mit Siebenmeilenstiefeln voranschreitet, werden Gesetze verabschiedet, die allein für eine pseudoprogressive linksgrüne Minderheit der biodeutschen Restbevölkerung gemacht sind. Für jene, die sich in ihren geisteskranken Blasen und intellektuell verkümmerten Trans-Biotopen gegenseitig beim verbalen Onanieren beiwohnen. Doch längst wird die gesellschaftliche Realität in diesem Land nicht mehr im Prenzlauer Berg geschrieben, sondern in Neukölln, in Duisburg-Marxloh oder in der Nürnberger Südstadt, übrigens dem Wahlkreis von Markus Ganserer. Warum wohl hat man zu Wahlkampfzeiten keinen Infostand des Grünen-Politikers in dem migrantisch geprägten Viertel gesehen? Weil die meisten Muslime weder mit ihm noch mit dem Gesetz etwas anfangen können. Das sieht die Scharia nicht vor. Queerfeindlichkeit der Muslime darf natürlich nicht thematisiert werden; lieber arbeiten sich Ganserer & Co. an den einheimischen bösen, transphoben “Rechten” ab.

Die zunehmende, im öffentlichen Raum immer dominanter werdende islamische Bevölkerung hat mit dem Transkult rein gar nichts am Hut; im Gegenteil: Hier herrscht in weiten Teilen ein mittelalterliches Frauenbild vor. Davor verschließen dieselben realitätsblinden Politik die Augen, die am Freitag das Selbstbestimmungsgesetz durchgewinkt haben. Die Realität scheint im Elfenbeinturm nur zu stören. Während Frauen- und Schwulenrechte und praktisch alles, was in 40 Jahren Feminismus und Schwulenemanzipation erkämpft wurde, durch die voranschreitende Islamisierung auf dem Spiel steht, beweihräuchern sich wohlstandsverwahrloste Linke selbst und suhlen sich in ihren narzisstischen Befindlichkeiten, die mit den tatsächlichen Gegebenheiten auf deutschen Straßen jenseits von Campus, Koks und Karriere nichts mehr zu tun haben. Mit ihren ideologischen Gesetzen wollen sie anderen ihre Weltsicht aufzwingen.

Ich lebe keine Lüge!

“Wir spielen spätes Rom”, singt Heinz-Rudolf Kunze. Das Ding ist: Es ist kein Spiel. Die spätrömische Dekadenz ist im vollen Gange. Zwischen Reihenhaus und Reichstag wirkt das Selbstbestimmungsgesetz wie eine degoutante Selbstbestätigung der linken Bourgeoisie. Die Titanic sinkt in Panik, aber sie singt. Kurz bevor das Schiff dann endgültig untergeht, werden noch mal die Rauchmelder auf Funktionalität überprüft. Träumt schön!

Übrigens war ich am Tag der Verabschiebung dieses Gesetzes mit meiner Mutter im Kino. “Kleine schmutzige Briefe” hieß der Film; ein reizendes Stück über starke Frauen, die ihr Leben selbst in die Hand nehmen, statt auf einen Staat zu hoffen, der sie ohnehin nicht akzeptiert. Meine Mutter ist eine Frau. Und ich bestimme selbst, dass Markus Ganserer ein Mann ist – weil das der Realität entspricht. Sie werden mich nicht zwingen, eine Lüge zu leben.