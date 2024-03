Schlag ins Gesicht linksgrüner Islamversteher: Immer mehr Schwule wählen AfD

Im allgemeinen Anti-AfD-Klima, das medial geschürt wird, wollte auch das Schwulen-Magazin „männer*“ seinen Beitrag leisten: Es führte auf der Dating-Plattform „Romeo“ eine Wahlumfrage durch, die jedoch gründlich nach hinten losging. Von den 10.000 befragten Schwulen wählten nämlich 22,3 Prozent die AfD – dicht gefolgt von der Union mit 20,6 Prozent. Die Grünen kamen auf 20,5, die SPD nur noch auf 13,9 Prozent. Auch hier landete die einst liberale FDP, die mit Guido Westerwelle den ersten bekennenden Schwulen in einem hohen deutschen Regierungsamt vorweisen konnte, bei gerade einmal 4,8 Prozent.

Wenn sich die Linken als Hoffnung machten, dass die Schwulenszene als besonders progressives Bollwerk “gegen rechts” stehe, wurden sie eines Besseren belehrt: Die Umfrage zeigt nämlich, dass ganz offensichtlich auch unter Deutschland Homosexuellen angekommen ist, dass ihnen die größte Gefahr nicht von den überall herbeifabulierten „Rechten“ droht, sondern von den Millionen von Muslimen, die uns eben gerade die linken Blockparteien immer weiter und unablässig ins Land lassen. Dies widerspricht natürlich dem Selbstverständnis just dieses Islamverherrlichungs-Milieus – herrscht dort doch noch immer die Ansicht vor, man sei der natürliche Repräsentant der LGBT-Community.

“Wir Schwule leiden unter der muslimischen Zuwanderung”

Zudem sind auch mitnichten alle Homosexuellen davon begeistert, dass die woke Linke immer neue Geschlechter und Opfergruppen erfindet, die an die Emanzipationsbewegung der Schwulen und Lesben angehängt werden und diese zunehmend in den Hintergrund drängen: „Wir Schwule leiden unter der muslimischen Zuwanderung, oftmals sind wir Opfer von deren Gewalt, es gab genug Tote. Auch haben alle in meinem Umfeld kein Bock mehr auf die Queeren und den Transgender-Leuten, die auch uns das Leben zur Hölle machen, weil durch sie die Homophobie plötzlich wieder da ist und von den Lesben ganz zu schweigen, denen man ihre Biologie und Sexualität infrage stellt, weil Männer vorgeben, auch Frauen und Lesben zu sein. Es reicht einfach“, kommentierte der selbst schwule Islam-Kritiker Ali Utlu die Umfrage. Damit dürfte er vielen Homosexuellen aus der Seele sprechen.

Die Bereitschaft, sich im Namen linker Illusionen von Muslimen abschlachten und demütigen zu lassen oder sich zum Narren der woken Wahnideologie machen zu lassen, ist hier also offenbar deutlich weniger ausgeprägt, als man sich das bei Grünen und SPD herbeiphantasiert. Irgendwann wird der Überlebensinstinkt eben doch stärker als der ideologische Druck…