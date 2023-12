Schlüsse aus dem Pisa-Debakel: Medien und Politik fälschen für ihre Doktrin auch Fakten

Schon die Schlagzeilen über die Ergebnisse der Pisa-Studie lügen: Nicht „Deutsche Schüler schneiden so schlecht ab wie nie“, sondern präzise müsste es heißen: “die Schüler in Deutschland”. Die Hauptschuld wird Corona in die Schuhe geschoben – als ob es in allen anderen Ländern kein Corona gegeben hätte. Und nicht das Virus hat den Normalunterricht verboten, sondern es waren unsere Politiker. Neben psychischen Schäden der Kinder – wir brauchen noch mehr Psycho-Fachkräfte aus dem Ausland! – war der Fernunterricht der Schüler ähnlich kontraproduktiv wie das ausgeuferte “Home-Office”.

Dass es einen starken Zusammenhang von schlechten Leistungen mit der Herkunft der Schüler gibt, muss man aus den Berichten der Medien mühsam zwischen Zeilen herauslesen. Und so-gar diese sind gefälscht: “Ein Viertel“ der getesteten 15-16-jährigen Schüler habe einen Migrationshintergrund (neudeutsch: “Zuwanderungsgeschichte“), wird da gelogen. Denn: Im Jahr 2020 hatten rund 28.000 Schüler – entsprechend 37 Prozent der Altersgruppe 15 und 16 Jahre – eine Migrationsherkunft, lässt sich aus dieser Quelle interpolieren. Im Jahr 2022 stieg der allgemeine Migrationsanteil auf 28,7 Prozent – in der Altersgruppe bis fünf Jahre lag er sogar schon bei 41,6 Prozent – und bei den für Pisa relevanten Schülern von 37 auf knapp 40 Prozent, siehe hier.

Kanada und Estland? Buchstäblich unvergleichlich…

Weit über eine Million Zuwanderer aus der Ukraine mit ihren vielen schulpflichtigen Kindern zusätzlich zur agroarabischen Problemmigration – das lässt sich auch mit den besten Lehrkräften nicht bewältigen. Entsprechend gingen die Schulleistungen seit 2012 erst deutlich, seit 2020 rapide zurück. Und mit der um vier Millionen größeren Bevölkerungszahl innerhalb von zehn Jahren, bei einem hohen Anteil junger und fortpflanzungsfähiger Migranten, stieg auch die Zahl derer, die unsere Schulen bevölkern, rapide an. Die deutsche Mainstreampresse wiegelt wie üblich ab: “„Migration muss kein Grund für schlechte Leistung sein“, schreibt etwa die Breisgau-Prawda “Badische Zeitung“, und dieser mogelt den Schüleranteil mit Migrationsherkunft wie viele andere Medien von 40 Prozent auf 26 herunter.

Weiter heißt es da: Das Ergebnis der Pisa-Studie sei keine Katastrophe; man brauche nur bessere Lehrkräfte und werfe doch einfach einmal einen Blick nach Kanada und Estland, die entgegen Deutschland überdurchschnittlich seien. Ja, Kunststück: Kanada lässt sich damit erklären, dass sich dieses Land aussucht, wer reinkommt und wessen Kinder folglich dan die Schulbänke drücken. Und Estland hat praktisch kaum Migration. Doch die herrschende deutsche Politik scheint genauso wenig zu lernen wie die lernschwachen Kinder: Sie sieht das Heil unseres Landes weiterhin in der Massenmigration. Allenfalls die kriminelle Schlepperei sei ein Problem, so der Tenor – im Gegensatz zur staatlich organisierten.

Überbordender und leistungsverhöhnender Sozialstaat

Als ob sich der Wind nicht längst gedreht hätte, werden da immer noch 700.000 Zuwanderungen jährlich für nötig gehalten, um daraus 400.000 Arbeitskräfte zu gewinnen. Obwohl „der Arbeitsmarkt schwächelt“, wird der Zustand fast liebevoll beschönigt. Klarer diagnostiziert da die Bundesagentur für Arbeit: „Der Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit (BA-X), ein saisonbereinigter Indikator für die Arbeitskräftenachfrage in Deutschland, sinkt von Oktober auf November 2023 um einen weiteren Punkt auf 114 Punkte. Damit geht die gemeldete Arbeitskräftenachfrage vor dem Hintergrund der schwachen Wirtschaftsentwicklung weiter zurück. Im Vergleich zum Vorjahresmonat hat der BA-X 15 Punkte verloren,“ zeigen auch diese aktuellen Statistikdaten. Die offenen Stellen nehmen also weiter ab. Und heute kam die Meldung herein, dass unsere Wirtschaft noch stärker schrumpfen werde. Doch unsere Regierung setzt weiter auf eine “Fachkräfteeinwanderung”. Nötig wäre eine solche in der Tat – und zwar ins Berliner Kanzleramt und in die Ministerien. Wenn wir eine „Notlage“ haben, dann ist es die Politik in Berlin.

Was wird unsere Wirtschaft tun, außer weiterhin nach mehr Arbeitskräften aus dem Ausland zu rufen? Die Energiepreise, eine marode Infrastruktur, zu wenige Arbeitswillige – dem überbordendem und leistungsverhöhnenden Sozialstaat sei “Dank” – , weiter steigende Bürokratie und Schulabgänger, die kaum zu etwas zu gebrauchen sind, werden bald auch die letzten Unternehmen zur Emigration, der Verlagerung ihrer Produktion, aber auch Planungs- und Verwaltungsabteilung und damit sämtlicher Arbeitsplätze ins Ausland veranlassen. Dieser Prozess ist schon im Gange. Und doch gehören weite Teile unserer Wirtschaftskapitäne und diverse Institute immer noch zu den Steigbügelhaltern dieser verhängnisvollen Politik. Sie sollte man verantwortlich machen für die Verletzung des sogenannten Abstandsgebotes bei den Einkommen. Die Karlsruher “Badischen Neuesten Nachrichten” listeten dieser Tage auf, wieviel Bürgergeld (das überwiegend an Ausländer fließt) die Haushalte aller Größen ab nächsten Monat erhalten.

Verstörende Berechnungen

Einem Paar mit zwei Kindern stehen unterm Strich 3.128 Euro zu (1.873 Bürgergeld plus Warmmiete). Der Mindestlohn steigt ab Januar – eher verhalten – auf 12,41 Euro. Arbeitet der Mann Vollzeit 38 Stunden pro Woche und die Frau noch halbtags, so kämen kommen im Monat bei ihm 2.050 Euro brutto entsprechend 1.493 Euro netto heraus, bei ihr 1.025 Euro brutto entsprechend 809 Euro netto. Macht zusammen 2.302 (hier ein Netto-Rechner). Dafür, zu diesem Mindestlohn, hievt also niemand morgens den Hintern aus dem Bett, sondern zieht lieber mittags gut ausgeschlafen das eingegangene Bürgergeld am Bankautomaten. Rechnen wir alternativ einmal mit dem doppelten Mindestlohn – 24,82 Euro die Stunde, das wären mehr als viele Facharbeiterlöhne! -, so kommen bei Vollzeit netto 2.610 Euro zusammen, halbtags 1.493 Euro. Macht zusammen 4.103 Euro netto im Monat. Das sind dann zwar 975 Euro mehr als die Bürgergeld-Familie erhält; teilt man dieses Mehr pro Monat gegenüber den Bürgergeld-Empfängern durch die 248 Stunden Arbeitszeit der beiden, blieben trotzdem nur 3,93 Euro pro Stunde für die Maloche! Selbst dafür geht kein vernünftiger Menschen schuften.

Und wetten wir: Auch wenn die Rechenleistungen der Pisa-Schüler mies sind: Diese Rechnung beherrschen sie allemal – oder haben sie von ihren Eltern her zumindest im Gefühl. Und Kinder, deren Eltern nicht arbeiten und sich aushalten lassen, werden es später ebenso tun – das zeigt die Erfahrung. Wozu dann lernen?, dürften sich die viele der Pisa-Jünglinge fragen. Fazit: Entweder die Unternehmer akzeptieren deutlich höhere Löhne, damit sich Arbeit lohnt – somit allerdings die Wettbewerbsfähigkeit noch mehr leiden würde. Oder sie setzen endlich alles dran, diese Wohltätigkeitsregierung zum Teufel zu jagen. Denn diese verteilt nicht nur am Nikolaustag Geschenke an ihre Klientel, sondern jeden Tag, jahrein, jahraus. Und sie lockt lieber neue Menschen als Kostgänger des Sozialstaats aus dem Ausland herein, als die, die schon hier sind, aus den Betten herauszulocken…

Dieser Artikel erscheint auch auf der Webseite des Autors.