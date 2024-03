Schmarotzer Böhmermann: Baller-Baller

Die linksradikale ZDF-Dreckschleuder Jan Böhmermann hat es wieder einmal geschafft, planmäßig in die Schlagzeilen und diesmal sogar ins Visier der Justiz zu geraten. In seiner von Folge zu Folge primitiveren und scheußlicheren Agitprop-Show hatte er es zuletzt auf den deutschen und internationalen „Jagd-Adel“ abgesehen. „Der jagende Adel: Mit der Wumme in den Wald gehen und da ein paar Leben auslöschen. Das ist genau die richtige Freizeitbeschäftigung für absolut leistungslos zum Wohlstand gekommene Sozialschmarotzer“, hetzte Böhmermann er in seiner so unkomischen wie abstoßenden Art – und zwar ausgerechnet in Richtung zweier bekannter Blaublütig: den britischen Prinzen Harry und Alexander Prinz zu Schaumburg-Lippe.

Weil Böhmermann dabei mit einem Gewehr herumfuchtelte und mehrmals abdrückte, hat sich nun die Kölner Polizei eingeschaltet und ermittelt wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Es werde geprüft, „um was für eine Waffe es sich gehandelt hat und ob durch die Verwendung der Waffe ein Verstoß gegen das Waffengesetz oder andere Vorschriften vorgelegen hat“, teilte eine Sprecherin mit. Beim Verstoß gegen das Waffengesetz drohen Geldstrafen oder Haftstrafen bis zu drei Jahren. Seine ständigen Lügen und Verleumdungen haben Böhmermann bislang noch keinen juristischen Ärger eingebracht, wohl aber die möglicherweise unrechtmäßige Verwendung eines Luftgewehrs. Auch das sagt einiges über diesen Staat aus.

Niederträchtiger Charakter

Böhmermanns widerwärtiger Null-Humor und sein abgrundtief niederträchtiger Charakter zeigten sich zudem wieder einmal an seinen Beleidigungen gegen Schaumburg-Lippe. Ausgerechnet Böhmermann, der ohne Berufs- oder Studienabschluss ist und ausschließlich von den Geldern lebt, die den Gebührenzahlern, denen er permanent seine Verachtung zeigt, unter Haftandrohung abgepresst werden, erdreistet sich, diesen als „Sozialschmarotzer“ zu diffamieren. Selten so gelacht: Ausgerechnet Schaumburg-Lippe ist das beste Beispiel für einen im Herzen demokratischen und politisch liberalen Aristokraten von bestem Rang und Namen, der dem Bonmot “Adel verpflichtet” in jeder Hinsicht gerecht wird. Der Jurist hat er mehrere Studiengänge absolviert, ist erfolgreicher Multiunternehmer, fördert Nachwuchspianisten und ist aufgrund seines vielseitigen sozialen und gesellschaftlichen Engagements Träger des Verdienstkreuzes 1. Klasse des Niedersächsischen Verdienstordens. Außerdem ist er Mitglied der FDP und ein dezidierter Freund Israels.

Dass er überdies ein erklärter Gegner von Links-Grün ist, spricht ebenfalls für ihn – erklärt aber die Anfeindungen gegen ihn, denn damit ist er freilich der natürliche Feind Böhmermanns, der in jeder Hinsicht – von Intelligenz, Wortwitz, Geist, Humor, Persönlichkeit und Format das exakte Gegenteil von Schaumburg-Lippe ist. Sein ganzes Geschäftsmodell beruht nur auf primitiver Hetze gegen Andersdenkende und ständiger Negativität. Produktiv hat dieser in sozialen Medien zu Recht als “medialer Kotzbrocken” beschriebene Zwangsgebühren-Parasit noch nie etwas geschaffen oder der Gesellschaft zurückgegeben. Böhmermann gilt vielen zu Recht als ein Volksverhetzer. Sein Erfolg kündet von der unrettbaren Geisteskrankheit dieser Gesellschaft. Trotzdem ist und bleibt es ein fortwährender Skandal, dass eine solche Gestalt im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ihr Unwesen auf Kosten der Allgemeinheit treiben darf und dabei auch noch die uneingeschränkte Rückendeckung des ZDF genießt.