Schmerzfrei: Alena Buyx

Die Vorsitzende des Ethikrates der Bundesregierung, Alena Buyx, hat in einem Gespräch im Münchner Presseclub einen entlarvenden Einblick in ihr Seelenleben gegeben. Nicht etwa ein schlechtes Gewissen, sondern die ständigen Forderungen nach einer Aufarbeitung der Corona-Maßnahmen, als deren Propagandistin sie immer wieder aufgetreten war, verursachen Buyx offensichtlich große Pein. Im Moment sieht jedenfalls in der öffentlichen Debatte. In ihrer Verblendung, die Ähnlichkeiten mit dem selbstgerechten und abgehobenen Verhalten Christian Drostens aufweist, sieht sie „eine Umdeutung, in der sehr viel Quatsch erzählt wird. Zu viel Quatsch“, befand sie. Zwar wolle sie nicht sagen, dass „alles irgendwie gut war“, aber die Debatte laufe doch in eine falsche Richtung. Angeblich hält sie eine Aufarbeitung für wichtig, sie müsse aber „wirklich gut gestaltet sein“ – im Klartext also: Am besten von oben betreut, kuratiert, nur in unverfänglichen Dosen und natürlich: zu ihren Gunsten.

Stattdessen, jammert Buyx, sehe sie „ein tiefes Bedürfnis danach, Schuldige zu suchen“ und „natürlich auch zu sagen: Ihr Politikerinnen und Politiker!“ Sieh an, messerscharf erkannt, Ethik-Alena! Genau das ist es, was die Bürger verlangen. Und da ihnen das ganze Schlamassel von Politikern eingebrockt wurde – und zwar von denselben, die auch Buyx zu den Krisengewinnlern und Aushängeschildern des “Pandemie”-Riesenschwindels gemacht haben – ist die “Suche nach Schuldigen” in einem Rechtsstaat eigentlich das Normalste der Welt. Oder sollte es zumindest sein.

In Komplizenmanier

Wehleidigkeit und das Leugnen von Verantwortung ist bei solchen Figuren nichts Neues. Was an Buyx` Einlassungen aber doch überrascht, ist die Deutlichkeit, mit der sie die Medien an ihre Beteiligung an der Corona-Panik immer wieder erinnert. An diese gerichtet, sagte sie: „Und im Übrigen, Sie wären da ja nicht außen vor, das wissen Sie ganz genau. Also das würde ja die Medienschaffenden ganz genauso betreffen, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und was weiß ich nicht alles.“ Befürchtet sie etwa, zum Bauernopfer gemacht zu werden, damit sie in typischer Komplizenmanier die Medienvertreter warnen muss, dass sie ja schließlich mit drinstecken und lieber aufpassen sollten, dass die Wahrheit nicht ans Licht kommt – weil sie dann ja mit untergehen würden?

Weiter äußert Buyx sie große Sorgen, dass Zweifel „an diesen demokratischen Institutionen, an der Politik insgesamt“ gesät würden. „Sie haben alle falsch berichtet, Sie hatten alle den Maulkorb, das war gleichgeschaltet“, heiße es dann – dass es genau so und nicht anders war, will sie unbedingt vertuschen und hofft dabei auf die anhaltende Mithilfe der Medien. Zu ihrem Missfallen hätten jedoch diese „Form von Narrativen“ derzeit „ein durchaus erstaunliches Übergewicht in der öffentlichen Wahrnehmung und Debatte“. Noch schlimmer in ihren Augen: Sie selbst ist auch davon betroffen. „Also wenn Sie in die Tiefen des Internets gehen, Tichy, Reitschuster usw., da finden Sie wirklich schlimmes Zeug über mich, was ich angeblich gesagt oder gemacht habe. Und ein Narrativ ist immer: Die Buyx will nicht aufarbeiten, weil ich mal öffentlich gesagt habe, uns ist die Aufarbeitung ein Stück genommen worden als Gesellschaft, weil dann der Krieg kam. Das ist so, das heißt aber ja nicht, dass ich sage, wir sollten nicht aufarbeiten.“

Dummdreistes Selbstmitleid

Nach dieser Jammerorgie brachte es Buyx noch fertig, zu behaupten, die Corona-Impfung habe „in Europa 1,5 Millionen Menschen gerettet, mindestens“, worüber aber „kein Mensch“ rede. Wie sie auf diese Zahl kommt und wie viele Menschen umgekehrt die Impfstoffe Leben und Gesundheit gekostet haben, erwähnte sie nicht. Als kleines Feigenblatt in ihrer Selbstgerechtigkeit rang sie sich das diffuse Eingeständnis ab, man habe jungen Menschen, die Solidarität, die sie den Älteren gezeigt hätten, nicht zurückgegeben. Hier bedauere sie, „bis heute und zutiefst“, dass der Ethikrat „keine richtige Empfehlung gemacht“ habe. Doch danach schoss sie endgültig den Vogel ab, als sie tatsächlich zu sagen wagte, die jetzige Generation sei „krisenerfahren und krisenerprobt“. Dies sei zwar einerseits traurig, gebe aber auch „innere Resilienz“, was doch wieder „eine gute Nachricht“ sei.

Eine von Politik, Pharmakonzernen und Medien orchestrierte Krise, die die Menschen über zwei Jahre lang ihrer elementarsten Freiheitsrechte beraubt, zahllose Geschäfte in den Ruin getrieben, nicht absehbare psychische und soziale Verwerfungen ausgelöst, die Gesellschaft polarisiert und der Politik entfremdet hat, ist für Buyx letztlich also doch gut, weil so endlich mal Resilienz gelernt wurde. Die Dummdreistigkeit dieses vor Selbstmitleid triefenden Gefasels lässt einen fassungslos zurück.

“Impfen, was die Spritze hergibt”

Im Mai 2021 hatte Buyx getönt, sie würde ihre Kinder „sofort“ impfen lassen. Langzeitfolgen – „also in dem Sinne, dass Monate oder Jahre nach einer Impfung noch irgendetwas ganz Unerwartetes auftaucht“ – seien „bei den heutigen Impfstoffen nach allem, was man weiß, ausgesprochen unwahrscheinlich“, fabulierte sie damals. Schon allein damit hat sie sich völlig disqualifiziert. Die Spätfolgen der viel zu früh auf den Markt geworfenen Vakzine halten weiter unvermindert an und offenbaren das größte medizinische Verbrechen aller Zeiten. Buyx und andere Regierungswissenschaftler haben nie zur Vorsicht und einem mäßigenden Vorgehen bei den Corona-Beschränkungen und den Impfungen aufgerufen.

Und Ende 2021 forderte sie dann geradezu fantasiert, es müsse „jetzt geimpft werden, was die Spritze hergibt, und es braucht Kontaktbeschränkungen.“ Auch ein Plädoyer für eine allgemeine Impfpflicht, die der Ethikrat bis dato abgelehnt hatte, wollte sie nicht mehr ausschließen. Das „Gerede von einer gespaltenen Gesellschaft“ hielt sie für „Quatsch“. Jedoch: Von alledem will Alena Buyx heute nichts mehr wissen. Lieber bestreitet sie jede Mitschuld am Corona-Wahn und inszeniert sich auch noch als verfolgte Unschuld durch die wenigen Medien, die überhaupt kritisch darüber berichten. Damit offenbart sie den völligen moralischen Bankrott jener Kaste, die durch Corona in die Öffentlichkeit gespült wurde, davon profitierte, aber nicht das allergeringste Verständnis dafür hat, was den Menschen angetan wurde.