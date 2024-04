Schmutzkampagne gegen Bystron: Wahleinmischung aus dem Ausland

Die bislang schäbigste versuchte Wahlkampfsabotage zum Nachteil der AfD bei der Europawahl in zwei Monaten zeigte parteiintern keine Wirkung: Trotz aller Kritik an angeblichen Geldzahlungen aus Russland will die AfD-Parteispitze an Peter Bystron als Kandidaten für die Europawahl festhalten. „Zum jetzigen Zeitpunkt muss der Bundesvorstand von der Unschuld Herrn Bystrons ausgehen“, teilte der Vorstand mit. Dem war eine 20-minütige Befragung Bystrons durch den Bundesvorstand vorausgegangen. Der tschechische Geheimdienst (BIS) behauptete, der AfD-Abgeordnete habe über die Internetseite „Voice of Europe“ 20.000 Euro aus Russland für Interviews erhalten. Die Zahlungen sollen in Prag in bar oder in Kryptowährungen erfolgt sein. Im Interview mit Ansage! hatte Bystron die Vorwürfe am Freitag vehement bestritten und sie als Manöver der „Kriegstreiber“ im Europawahlkampf bezeichnet.

Gegenüber dem AfD-Vorstand hatte er die Herausgabe der Audiodateien bzw. Protokolle gefordert, auf die der BIS seine Behauptung stützt. Dieser hat jedoch bereits abgelehnt, die Dokumente freizugeben. Die Partei schloss sich dieser Forderung an, intern ist Bystron aber nicht unumstritten. Die Vorwürfe hatte er auch in der Sitzung, der er zugeschaltet war, rundweg abgestritten. Weder er noch sein Kreisverband oder seine Familie habe Gelder erhalten, bekräftigte er. Laut „Spiegel“ forderte die Parteiführung Bystron auf, seine mündlichen Äußerungen auch noch schriftlich festzuhalten. Bereits am Sonntag hatte sich Parteichef Tino Chrupalla im „Bericht aus Berlin“ hinter Bystron gestellt. Es stehe „Aussage gegen Aussage“, für Sanktionen sehe er vorerst keinen Anlass. Da Bystron sich klar distanziert habe, traue und vertraue er ihm einstweilen, so Chrupalla.

Wenn, dann legitimes Honorar statt Bestechungsgeld

Diese Entscheidung ist richtig und wichtig – auch als Zeichen der Beständigkeit gegen die miesen Wahleinmischungen nicht nur durch NGOs und Aktivisten, sondern nun bereits ausländische Geheimdienste. Tatschlich drängt sich hier der Verdacht einer konzertierten Aktion auf, um einen AfD-Europakandidaten und Gegner der besinnungslosen Ukraine-Unterstützung zu diskreditieren. Selbst wenn Bystron das Geld erhalten haben sollte, wäre es wohl kaum eine Bestechung gewesen, wie ihm vorgeworfen wird – sondern das Honorar für eine Gegenleistung in Form von Interviews. Wer daran Anstoß nimmt, sollte sich einfach mal die Nebenverdienste der Bundestagsabgeordneten auch und gerade der musterdemokratischen Einheitsparteien anschauen und deren angenommene Gelder für Reden, eine Handvoll Aufsichtsratssitzungen oder “Beratungsdienste” ins Verhältnis setzen.

Vieles deutet also auf die strategische “Amtshilfe” für die regierenden Parteien in Deutschland durch das Regierungsorgan eines fremden Staates (in diesem Fall Tschechiens) und dessen dreiste Einmischung in den Wahlkampf und die deutsche Innenpolitik hin. Da für AfD-Politiker jedoch rechtsstaatliche Grundsätze wie die Unschuldsvermutung bekanntermaßen nicht gelten, ist die mutmaßliche Inszenierung gegen Bystron natürlich ein weiteres gefundenes Fressen für das politisch-mediale Kartell und seinen permanenten Kampf “gegen Rechts“, sprich: die AfD; praktischerweise kann man hier dann gleich noch zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und Russland eins mitgeben. Schon deshalb wird man alles tun, um Bystron weiter der Korruption zu bezichtigen und diesen Vorwurf in jedem Fall aufrechterhalten. Fakten spielen dabei keine Rolle: Selbst wenn er völlig rehabilitiert würde, wird es in Zukunft keine Erwähnung seines Namens ohne Geraune über Vorwürfe russischer Geldflüsse geben, die er angeblich nicht ganz habe ausräumen können. Das Ziel der Kampagne ist also bereits erreicht – egal, was Bystron noch zu seiner Entlastung vorbringt oder wie wenig belastendes Material gegen ihn am Ende vorliegt.