Schutz vor Schutzsuchenden: Allein Köln zahlt 216 Millionen für Sicherheitsdienst in Asylunterkünften

Ein ebenso eindrucksvolles wie erschütterndes Beispiel dafür, welche unfassbaren Kosten die unaufhörliche Massenmigration dem Steuerzahler verursacht, zeigt eine aktuelle Ausschreibung der Stadt Köln: Ab Juli wird dort ein Sicherheitsdienst für rund 160 Unterkünfte gesucht. Für die Dauer von fünf Jahren veranschlagt man dafür Kosten von nicht weniger als 216,6 Millionen Euro. Das sind über 40 Millionen Euro pro Jahr. Eine Förderung des Bundes oder des Landes Nordrhein-Westfalen erhält die Stadt nicht.

Bei dem Auftrag geht es um „die Aufrechterhaltung und Herstellung von Ordnung und Sicherheit in den Einrichtungen, das Erkennen und Abwenden von Gefahren und Schäden in und an Gebäuden und Gesamtanlagen sowie der Schutz von Leib, Leben, Gesundheit und Eigentum der Bewohnenden und des vor Ort eingesetzten Personals“. Alleine dieses Anforderungsprofil spricht Bände über die Sozialisierung, Integrierbarkeit und Qualität der Menschen, die im Zuge der Massenmigration nach Deutschland gelangen und uns hier nach wie vor wahlweise als kulturelle Bereicherung in “Vielfalt” oder als “Fachkräfte” verkauft werden.

Dass 550 (!) Sicherheitskräfte notwendig sind, um rund um die Uhr eine rudimentäre Ordnung in den Unterkünften sicherzustellen und “Schutzsuchende” vor sich selbst und die umliegenden Anwohner vor den Exzessen dieser Problemklientel zu schützen, ist bereits ein Offenbarungseid sondergleichen und spricht Bände über die völlig kontraproduktive und in jeder Hinsicht schädliche Form der Masseneinwanderung nach Deutschland – auch wenn es der Kölner Sozialdezernent Harald Rau versucht, so herumzudrehen, dass die in den Unterkünften lebenden Menschen vor „unerwünschten Gästen“ geschützt werden. Wer kennt sie nicht, die Bio-Deutschen, die permanent versuchen, in Flüchtlingsheime einzudringen, um dort den Einwohnern nach Leib und Leben zu trachten…

Auf Deutschland hochgerechnet etliche Milliarden

In Köln gibt es offiziell 9906 Asylsuchende. Laut einem Bericht des Kölner Dezernats für Soziales, Gesundheit und Wohnen aus dem letzten September stammen 27 Prozent der Migranten aus der Ukraine, 16 Prozent aus Syrien, dem Irak oder dem Iran, 13 Prozent aus Albanien und 20 Prozent aus den Ländern des ehemaligen Jugoslawiens.

Die Migrantenunterkünfte sind zu einem Hochsicherheitsgebiet geworden. Menschen aus der halben Welt, die in aller Regel keinerlei Asylanspruch haben, werden hier zusammengepfercht und zur Gefahr für sich und die Anwohner. Wenn dieser Versuch, die Sicherheit aufrechtzuerhalten, allein in Köln mit mehr als 40 Millionen Euro pro Jahr zu Buche schlägt, kann man leicht hochrechnen, dass diese Summen bundesweit in die Milliarden gehen – und dabei handelt es sich wohlgemerkt um versteckte Kosten der Migration, die in den offiziellen Berechnungen gar nicht aufgeschlüsselt sind. Dazu zählen etwa auch weitere zweistellige Millionenbeträge, etwa für Dolmetscherleistungen bei Gerichten, Behörden oder Schulen.

Infolge solcher völlig unnötiger, destruktiver Geldabflüsse für die Auswirkungen einer pervertierten Migrationspolitik fehlt es – trotz Rekordsteuer- und Gebühreneinnahmen – inzwischen an allen Ecken und Enden. Der deutsche Staat ist kaum noch in der Lage, seinen Kernaufgaben nachzukommen. Die Infrastruktur verfällt, Schulen werden maroder, die Innenstädte verfallen schleichend, die öffentliche Sicherheit erodiert und die Kommunen sind heillos überfordert. Man importiert Millionen von Menschen ohne Aufenthaltsberechtigung, verursacht eine Explosion der Kriminalität, verschärft die Wohnungsnot – und muss am Ende noch Milliarden investieren, um die Migranten untereinander und die Bevölkerung zu schützen. Die Steuergelder, die nicht im Ausland für grüne Sinnlos-Projekte verbraten werden, veruntreut man im Inland für eine selbstmörderische Migrationspolitik, die im Chaos endet. Und ein dysfunktionales politisches System verhindert, dass diese sehenden Auges ablaufende Fehlentwicklung gestoppt wird. Trotz aller eskalierenden Probleme wird dieser Wahnsinnskurs immer weiter fortgesetzt. Es handelt sich dabei um einen historisch beispiellosen Vorgang, in dem aufeinanderfolgende Regierungen die kulturelle, ökonomische und soziale Substanz des eigenen Landes vernichten.